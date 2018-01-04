Беспорядки в Иране спровоцированы чтобы начать очередную войну • 413 • Аналитика







Примерно такая же ситуация наблюдается сегодня. Мы, радуясь новогодним праздникам и пожеланиям, совершенно не смотрим вокруг себя. Мир как-будто застыл в наших глазах. Праздник же.





А мир живет. И, как бы это не было обидно нам, активность проявляется в тех местах, в которых у нас появились некоторые внешнеполитические успехи. В частности в Иране.



Не секрет, что сегодня внутриполитическую ситуацию в этой стране усиленно раскачивают не только местные радикалы, но и уже набившие оскомину западные лидеры и подчиненные им спецслужбы. Даже не надо упоминать того, кто стоит во главе всей этой банды "борцов за права людей на собственный выбор". Любому, кто хоть как-то знаком с ситуацией, понятно, что во главе "борцов", как в прочем всегда, США.



"Народ Ирана, наконец, действует против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые президент Обама так глупо давал им пошли террористам и в их "карманы". А у народа мало еды, высокая инфляция и отсутствие прав человека. США наблюдают!".



Особенно цинично слова президента Трампа звучат после того, что менее года назад народ Ирана на демократических выборах, кстати признанных таковыми и в США, избрал Рухани президентом.



Как и следовало ожидать, в поддержку позиции американского президента выступили уже и европейские политики. Вроде премьера Великобритании. Думаю, что и другие не откажутся от возможности в очередной раз "лизнуть великую демократию" в одно место. Увы, но в мире сегодня не так много государств, которые могут вести самостоятельную внешнюю политику.



Сегодня необходимо рассмотреть ситуацию в целом. Кто и зачем сегодня дестабилизирует регион. Печально, но список государств, которые хоть что-то могут решать в регионе не так велик. Израиль, Иран, Саудовская Аравия, частично Турция. Плюс Россия и США на правах основных победителей терроризма.



Иран сегодня распространяет свое влияние в Сирии, Ираке и Ливане. При прочих равных, именно эти страны сегодня входят в сферу интересов Ирана. И по политическим, и по экономическим мотивам. И именно эти страны сегодня стали реально опасны основному конкуренту Тегерана-Израилю.



Ирак после усиления влияния Ирана внутренне разрывается. Сунниты северо-западных территорий уже в открытую говорят о возможности возникновения религиозной войны в этой стране. Такую позицию, естественно, поддерживает Саудовская Аравия. Именно эта страна является суннитским центром региона.



Открыто выступить против Тегерана сунниты не могут по ряду причин. А вот "прикусить" по мелочам способны. Понятно, что ещё год-два назад даже представить такую ситуацию было невозможно. Однако, сегодня мы видим, что некоторые молодые принцы, в частности наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, прямо говорят о необходимости свержения режима в Иране. Более того, периодически звучат обвинения в агрессии со стороны персов.



А вот теперь пора посмотреть на позицию ещё одного игрока. Игрока, судьба и жизнь которого во многом зависит от региональной безопасности. Парадокс, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который славится своим негативным отношением в Ирану, молчит. Более того, он даже призвал израильских политиков воздержаться от комментариев по ситуации в Тегеране.



Не знаю что это. Политическая мудрость или дальновидность. Но то, что Нетаньху прекрасно понимает, что режим в Тегеране устоит и свернет шею всем этим протестующим очевидно. Как и то, что Иран может поддержать стремление некоторых политиков и военных в Сирии по возвращению Голанских высот в случае враждебной позиции Израиля. Некоторые аналитики вообще говорят о возможности внезапного удара именно Ирана. Иран может стать детонатором большой войны. Поставить на крыло. Как в 2017 г. усилилась украинская боевая авиация



Возможность войны израильтяне вынуждены учитывать всегда. Но если раньше, до сирийских событий, ситуация была более или менее предсказуема, то сегодня она достаточно не благоприятна для Тель-Авива. Дело даже не в армиях Сирии и Ирана. Дело в изменении общей ситуации в регионе. Кто может предсказать действия Турции и России в случае начала войны? Ввяжутся ли США открыто в войну? Как поведет себя НАТО? Вопросы без ответа...



Однако, в Израиле все-таки есть политики, которые согласны рискнуть собственной безопасностью и даже безопасностью своей страны ради смены режима в Тегеране. Не смотря на рекомендации премьер-министра, министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби заявил, что беспорядки в соседней стране организовали те, кто "мужественно рискуют своей жизнью в стремлении к свободе".



Как видите новый год не только не принес разрядки напряженности в регионе, но и, наоборот, усилил опасность начала военного конфликта. Те, кто финансирует и поддерживает беспорядки в Тегеране, очень не хотят наступления мира. И рассматривают войну как единственную возможность сохранения собственного влияния на региональные государства. Разделяй и властвуй. Древний, но все ещё работающий принцип политиков.



Сторонников войны часто в СМИ называют ястребами. У меня же все больше и больше усиливается отношение к таким политикам как к грифам. Или гиенам и шакалам. Пусть дерутся орлы. Пусть дерутся волки. Пусть дерутся львы. А плодами этой драки будут пользоваться гиены, шакалы и грифы. Мир управляемый падальщиками... Вспоминается старый, ещё советских времен анекдот, который ходил в среде сотрудников спецслужб. Когда, при встрече советского и американского разведчиков в баре нейтральной страны, они начали хвастаться успехами собственных ведомств. И выходило так, что советская разведка все-таки переиграла американскую. И тогда американец припомнил Чили. "А помнишь как мы вас в Чили?". "В Чили? А это когда было?". "В сентябре 1973-го"..."Ааа. Так мы в это время на картошке были".Примерно такая же ситуация наблюдается сегодня. Мы, радуясь новогодним праздникам и пожеланиям, совершенно не смотрим вокруг себя. Мир как-будто застыл в наших глазах. Праздник же.А мир живет. И, как бы это не было обидно нам, активность проявляется в тех местах, в которых у нас появились некоторые внешнеполитические успехи. В частности в Иране.Не секрет, что сегодня внутриполитическую ситуацию в этой стране усиленно раскачивают не только местные радикалы, но и уже набившие оскомину западные лидеры и подчиненные им спецслужбы. Даже не надо упоминать того, кто стоит во главе всей этой банды "борцов за права людей на собственный выбор". Любому, кто хоть как-то знаком с ситуацией, понятно, что во главе "борцов", как в прочем всегда, США."Народ Ирана, наконец, действует против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые президент Обама так глупо давал им пошли террористам и в их "карманы". А у народа мало еды, высокая инфляция и отсутствие прав человека. США наблюдают!".Особенно цинично слова президента Трампа звучат после того, что менее года назад народ Ирана на демократических выборах, кстати признанных таковыми и в США, избрал Рухани президентом.Как и следовало ожидать, в поддержку позиции американского президента выступили уже и европейские политики. Вроде премьера Великобритании. Думаю, что и другие не откажутся от возможности в очередной раз "лизнуть великую демократию" в одно место. Увы, но в мире сегодня не так много государств, которые могут вести самостоятельную внешнюю политику.Сегодня необходимо рассмотреть ситуацию в целом. Кто и зачем сегодня дестабилизирует регион. Печально, но список государств, которые хоть что-то могут решать в регионе не так велик. Израиль, Иран, Саудовская Аравия, частично Турция. Плюс Россия и США на правах основных победителей терроризма.Иран сегодня распространяет свое влияние в Сирии, Ираке и Ливане. При прочих равных, именно эти страны сегодня входят в сферу интересов Ирана. И по политическим, и по экономическим мотивам. И именно эти страны сегодня стали реально опасны основному конкуренту Тегерана-Израилю.Ирак после усиления влияния Ирана внутренне разрывается. Сунниты северо-западных территорий уже в открытую говорят о возможности возникновения религиозной войны в этой стране. Такую позицию, естественно, поддерживает Саудовская Аравия. Именно эта страна является суннитским центром региона.Открыто выступить против Тегерана сунниты не могут по ряду причин. А вот "прикусить" по мелочам способны. Понятно, что ещё год-два назад даже представить такую ситуацию было невозможно. Однако, сегодня мы видим, что некоторые молодые принцы, в частности наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, прямо говорят о необходимости свержения режима в Иране. Более того, периодически звучат обвинения в агрессии со стороны персов.А вот теперь пора посмотреть на позицию ещё одного игрока. Игрока, судьба и жизнь которого во многом зависит от региональной безопасности. Парадокс, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который славится своим негативным отношением в Ирану, молчит. Более того, он даже призвал израильских политиков воздержаться от комментариев по ситуации в Тегеране.Не знаю что это. Политическая мудрость или дальновидность. Но то, что Нетаньху прекрасно понимает, что режим в Тегеране устоит и свернет шею всем этим протестующим очевидно. Как и то, что Иран может поддержать стремление некоторых политиков и военных в Сирии по возвращению Голанских высот в случае враждебной позиции Израиля. Некоторые аналитики вообще говорят о возможности внезапного удара именно Ирана. Иран может стать детонатором большой войны.Возможность войны израильтяне вынуждены учитывать всегда. Но если раньше, до сирийских событий, ситуация была более или менее предсказуема, то сегодня она достаточно не благоприятна для Тель-Авива. Дело даже не в армиях Сирии и Ирана. Дело в изменении общей ситуации в регионе. Кто может предсказать действия Турции и России в случае начала войны? Ввяжутся ли США открыто в войну? Как поведет себя НАТО? Вопросы без ответа...Однако, в Израиле все-таки есть политики, которые согласны рискнуть собственной безопасностью и даже безопасностью своей страны ради смены режима в Тегеране. Не смотря на рекомендации премьер-министра, министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби заявил, что беспорядки в соседней стране организовали те, кто "мужественно рискуют своей жизнью в стремлении к свободе".Как видите новый год не только не принес разрядки напряженности в регионе, но и, наоборот, усилил опасность начала военного конфликта. Те, кто финансирует и поддерживает беспорядки в Тегеране, очень не хотят наступления мира. И рассматривают войну как единственную возможность сохранения собственного влияния на региональные государства. Разделяй и властвуй. Древний, но все ещё работающий принцип политиков.Сторонников войны часто в СМИ называют ястребами. У меня же все больше и больше усиливается отношение к таким политикам как к грифам. Или гиенам и шакалам. Пусть дерутся орлы. Пусть дерутся волки. Пусть дерутся львы. А плодами этой драки будут пользоваться гиены, шакалы и грифы. Мир управляемый падальщиками... Автор: Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 413 Источник Похожие новости Без права на сосуществование «Лихие 90-е» для Аргентины Надо меньше пить. Горилки

О «нефтяном проклятии» и «неведомой силе» Корейская Олимпиада Васи Булкина Государственный переворот как метод американской дипломатии Новости партнеров Loading...