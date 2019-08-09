Беспорядки в Гонконге. Применит ли Китай армию и что будет делать Запад • 191 • Аналитика









Тысячи гонконгцев вышли на улицы

Напряженность в Гонконге сохраняется уже несколько месяцев, практически с начала 2019 года. Но в последние 60 дней ситуация переросла все мыслимые рамки: несмотря на то, что на улицы города выведены внушительные силы полиции, а счет количеству задержанных давно идет на сотни, массовые волнения не прекращаются. Глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин заявил, что Гонконг переживает худший кризис за все время после его передачи в состав Китайской Народной Республики.



На днях около 14 тысяч человек провели крупнейшую за последние 50 лет всеобщую забастовку. Прекратило свое работу гонконгское метро, были перекрыты главные улицы и мосты. Авиакомпании отменили более 200 авиационных рейсов. К массовым протестам, которые начала радикальная молодежь, присоединилась гонконгская Конфедерация профсоюзов, в которой состоит 200 тысяч человек.



В забастовке и массовых выступлениях принимают участие не только студенческая молодежь и активисты общественных движений, но и государственные служащие, и работники объектов городской инфраструктуры, которые специально взяли однодневные отпуска для участия в массовых протестах. Присоединились к выступлениям и работники аэропорта Гонконга, который является одним из самых загруженных в мире. Причем, чтобы к ним не было вопросов со стороны руководства, забастовщики не выходят на работу по легальным основаниям – берут больничные и отпуска за свой счет.







5 августа полиция арестовала 82 участника беспорядков, но эта мера не произвела никакого впечатления на остальных протестующих. Не остановило их и то, что более 40 человек уже предстали перед судом и им грозит до 10 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках.



Административный секретарь Гонконга Кэрри Лам заявляет, что ситуация в городе угрожает не только безопасности граждан, а подрывает сами устои суверенитета КНР над Гонконгом. Это уже поняли и в Пекине, раз всерьез заговорили о перспективе переброски в Гонконг частей Народно-освободительной армии Китая для подавления массовых беспорядков. Ведь гонконгская полиция с протестующими не справляется, а может, и не хочет справляться, учитывая, что и сами полицейские – жители города, то есть родственники, знакомые, соседи протестующих.



Символично, что с одного из флагштоков протестующие сорвали китайский флаг, а затем утопили его в Гонконгском заливе под восторженный гул толпы протестующих. Сейчас за информацию о том, кто это сделал, уже предложено вознаграждение в размере 1 миллиона гонконгских долларов (более 8 млн. рублей).



Из-за чего бушует Гонконг

Как известно, еще в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Но большую часть территории города часть Гонконга Лондон в 1898 году арендовал у Китайской империи сроком на 99 лет. Несмотря на многочисленные политические трансформации, которые претерпевал Китай в ХХ веке, проделав путь от Маньчжурской империи Цин к Китайской Народной Республике, Великобритания никогда не отказывалась выполнить свои обязательства перед страной и спустя 99 лет после заключения арендного договора передать Гонконг Китаю. В конечном итоге так и произошло.



В 1997 году Гонконг перестал быть британской колонией и вошел в состав КНР. Одним из условий вхождения было следование принципу «Одна страна, две системы». Он предполагал, что Гонконг, войдя в состав Китая, сохранит полную автономию во внутренних вопросах, в том числе и собственную судебную систему. Это не удивительно, учитывая, что гонконгцы поколениями жили в британской юрисдикции. Чрезмерная жесткость китайских законов большинству жителей города пришлась бы не по нраву, поскольку исторически они привыкли жить в более свободных условиях, с другой правовой системой.







Однако затем стало известно о подготовке закона об экстрадиции. Согласно этому закону, гонконгцев, совершивших преступления, могли бы экстрадировать в материковый Китай для дальнейшего отбывания наказания в китайских тюрьмах. Это решение вызвало массовое недовольство жителей города, которые были наслышаны о жестких условиях пребывания в тюрьмах КНР.





Но не стоит думать, что большинство гонконгцев сочли себя потенциальными преступниками. Просто закон об экстрадиции был воспринят ими как наступление на автономию города, на его правовую систему, до последнего времени фактически независимую от правовой системы материкового Китая, на тот самый принцип «Одна страна, две системы».



Начались митинги и демонстрации, которые постепенно переросли в массовые беспорядки. Гонконгцы брали штурмом здание городского парламента, строили баррикады, сражались с полицией. 21 июля на улицы города вышли 430 тысяч человек, подверглось нападению здание центральной канцелярии правительства КНР – демонстранты забросали его яйцами, изрисовали табличку на фасаде здания.



В конце концов руководство города было вынуждено заявить об отмене поправок к закону об экстрадиции. Но тогда у протестующих появились новые лозунги – теперь вышедшие на улицы горожане потребовали отставки административного секретаря Гонконга Кэрри Лам, проведения новых выборов, организации расследования действий полиции во время разгона массовых протестов.



Рука Запада

В Пекине проводят связь между беспорядками в Гонконге и враждебной политикой западных держав по отношению к Китаю. Дело в том, что первой по поводу ситуации в городе забеспокоилась Великобритания. С одной стороны, внимание Лондона к Гонконгу вполне объяснимо – полтора столетия город находился под британским управлением и определенную ответственность за его судьбу в Великобритании все же ощущают.







Но Китай предостерег британцев от вмешательства в его внутренние дела и посоветовал заниматься своими собственными проблемами. Тем более, что есть и другая сторона беспорядков в Гонконге – многие протестующие демонстративно поднимают британские флаги. Такой флаг был прикреплен и на стену захваченного демонстрантами регионального парламента. То есть, гонконгцы, участвующие в протестах, подчеркивают – под властью Великобритании им было лучше, чем сейчас под властью Китая. О многом говорит и демонстративное срывание британских флагов. Некоторые протестующие выходят с плакатами, на которых написаны антикитайские лозунги.



Однако такой расклад уже можно прямо охарактеризовать как угрозу территориальной целостности Китая и его суверенитету над Гонконгом. Поэтому в Пекине и говорят о том, что к организации массовых беспорядков могут быть причастны британские спецслужбы, действующие через подконтрольные им общественные организации.







То есть Запад использует технологии «оранжевой революции» (или, по аналогии с Украиной, «майдана»), чтобы добиться своих целей – ослабить Китай, сосредоточить его внимание на внутренних проблемах, а заодно продемонстрировать всему миру, что и в Китае не все спокойно, что жители самого богатого города страны недовольны китайским управлением и хотят опять попасть под британское управление.



Можно обратить внимание и на значительное сходство между действиями протестующих в Гонконге и событиями на Майдане Незалежности осенью 2013 – зимой 2014 гг. Интересно, что сами гонконгские демонстранты и не скрывают своего интереса к Евромайдану. По крайней мере, они просматривают видеокадры тех событий. И, как отмечают активисты в интервью западной прессе, восхищаются «Революцией Достоинства» на Украине. Рецессия в головах. Есть ли надежды на экономический рост в стране?



Но, надо отметить, что гонконгцы шагнули несоизмеримо дальше украинцев, прежде всего в использовании современных технологий для массовых беспорядков. Например, во время митинга 21 июля создавались помехи работе полицейских камер распознавания лиц, для чего использовались специальные лазеры.



Что собирается делать Пекин

Ситуация в Гонконге все больше напрягает китайское руководство. Судя по всему, в самом ближайшем времени Китай может направить в город части НОАК, которые будут подавлять выступления куда жестче, чем полиция. Представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия КНР уже готова к подавлению беспорядков в Гонконге. Кроме того, китайские власти опубликовали видеоролик, на котором показывается, как солдаты тренируются подавлять массовые беспорядки.



Нет никаких сомнений, что армия будет действовать в Гонконге с максимальной жесткостью. Не повторятся ли в этом анклаве события, имевшие место тридцать лет назад на площади Тяньаньмэнь. По крайней мере, если центральное руководство отдаст команду на применение против протестующих огнестрельного оружия, то солдаты ее выполнят – в этом можно не сомневаться.







От применения силы Пекин останавливает лишь нежелание портить отношения с Западом – «мировым сообществом». Великобритания неизбежно вступится за бывшую колонию, ситуацией может воспользоваться и президент США Дональд Трамп, который введет очередные пошлины и санкции. Кстати, именно США как главный противник Китая больше всех и заинтересованы в раскачивании ситуации в Гонконге. Британия в данном случае выступает как некий символ «старого доброго Гонконга – Сянгана», однако джек-пот в случае дестабилизации ситуации в любом случае срывают США.



Именно экономические интересы США и стоят за раскачиванием ситуации в Гонконге. Права человека – лишь внешний повод для того, чтобы было можно аргументировать свой интерес к внутренним делам суверенного государства. Но Китай – не Ирак, не Ливия, не Сирия. Поэтому если США и Великобритания и могут как то выразить свое негодование действиями Пекина, то только посредством введения каких-то экономических мер против Поднебесной.



Пока Китаю такое развитие событий невыгодно, да и еще теплится какая-то надежда на то, что протесты удастся свести к минимуму без вмешательства вооруженных сил. Тем более, что Запад постоянно муссирует и тему применения Китаем насилия против уйгурского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР, Восточный Туркестан).



Но использовать только один Синьцзян для обвинений в отношении Китая сложно, тем более, что в мире и так сформировано довольно негативное отношение к радикалам, противостоящим КНР в Синьцзяне – они и в Афганистане, и в Сирии отметились, воюя на стороне террористических группировок. Конфликт в Синьцзяне замешан на цивилизационном противостоянии мусульман-уйгуров и китайцев. Другое дело – благополучный Гонконг с его горожанами, разделяющими многие привычные ценности западного мира.



В любом случае, можно не сомневаться, что массовые волнения в Гонконге сейчас максимально выгодны Западу. Что касается позиции Пекина, то очень интересно, насколько долго китайским властям удастся сохранять самообладание. Если беспорядки не сойдут на нет в ближайшее время, то рано или поздно руководству КНР все равно придется прибегнуть к возможностям Народно-освободительной армии Китая. В Гонконге продолжаются массовые беспорядки. Даже власти КНР признают, что анклав переживает наибольшие проблемы после того, как 22 года назад был включен в состав Китая.Напряженность в Гонконге сохраняется уже несколько месяцев, практически с начала 2019 года. Но в последние 60 дней ситуация переросла все мыслимые рамки: несмотря на то, что на улицы города выведены внушительные силы полиции, а счет количеству задержанных давно идет на сотни, массовые волнения не прекращаются. Глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин заявил, что Гонконг переживает худший кризис за все время после его передачи в состав Китайской Народной Республики.На днях около 14 тысяч человек провели крупнейшую за последние 50 лет всеобщую забастовку. Прекратило свое работу гонконгское метро, были перекрыты главные улицы и мосты. Авиакомпании отменили более 200 авиационных рейсов. К массовым протестам, которые начала радикальная молодежь, присоединилась гонконгская Конфедерация профсоюзов, в которой состоит 200 тысяч человек.В забастовке и массовых выступлениях принимают участие не только студенческая молодежь и активисты общественных движений, но и государственные служащие, и работники объектов городской инфраструктуры, которые специально взяли однодневные отпуска для участия в массовых протестах. Присоединились к выступлениям и работники аэропорта Гонконга, который является одним из самых загруженных в мире. Причем, чтобы к ним не было вопросов со стороны руководства, забастовщики не выходят на работу по легальным основаниям – берут больничные и отпуска за свой счет.5 августа полиция арестовала 82 участника беспорядков, но эта мера не произвела никакого впечатления на остальных протестующих. Не остановило их и то, что более 40 человек уже предстали перед судом и им грозит до 10 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках.Административный секретарь Гонконга Кэрри Лам заявляет, что ситуация в городе угрожает не только безопасности граждан, а подрывает сами устои суверенитета КНР над Гонконгом. Это уже поняли и в Пекине, раз всерьез заговорили о перспективе переброски в Гонконг частей Народно-освободительной армии Китая для подавления массовых беспорядков. Ведь гонконгская полиция с протестующими не справляется, а может, и не хочет справляться, учитывая, что и сами полицейские – жители города, то есть родственники, знакомые, соседи протестующих.Символично, что с одного из флагштоков протестующие сорвали китайский флаг, а затем утопили его в Гонконгском заливе под восторженный гул толпы протестующих. Сейчас за информацию о том, кто это сделал, уже предложено вознаграждение в размере 1 миллиона гонконгских долларов (более 8 млн. рублей).Как известно, еще в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Но большую часть территории города часть Гонконга Лондон в 1898 году арендовал у Китайской империи сроком на 99 лет. Несмотря на многочисленные политические трансформации, которые претерпевал Китай в ХХ веке, проделав путь от Маньчжурской империи Цин к Китайской Народной Республике, Великобритания никогда не отказывалась выполнить свои обязательства перед страной и спустя 99 лет после заключения арендного договора передать Гонконг Китаю. В конечном итоге так и произошло.В 1997 году Гонконг перестал быть британской колонией и вошел в состав КНР. Одним из условий вхождения было следование принципу «Одна страна, две системы». Он предполагал, что Гонконг, войдя в состав Китая, сохранит полную автономию во внутренних вопросах, в том числе и собственную судебную систему. Это не удивительно, учитывая, что гонконгцы поколениями жили в британской юрисдикции. Чрезмерная жесткость китайских законов большинству жителей города пришлась бы не по нраву, поскольку исторически они привыкли жить в более свободных условиях, с другой правовой системой.Однако затем стало известно о подготовке закона об экстрадиции. Согласно этому закону, гонконгцев, совершивших преступления, могли бы экстрадировать в материковый Китай для дальнейшего отбывания наказания в китайских тюрьмах. Это решение вызвало массовое недовольство жителей города, которые были наслышаны о жестких условиях пребывания в тюрьмах КНР.Но не стоит думать, что большинство гонконгцев сочли себя потенциальными преступниками. Просто закон об экстрадиции был воспринят ими как наступление на автономию города, на его правовую систему, до последнего времени фактически независимую от правовой системы материкового Китая, на тот самый принцип «Одна страна, две системы».Начались митинги и демонстрации, которые постепенно переросли в массовые беспорядки. Гонконгцы брали штурмом здание городского парламента, строили баррикады, сражались с полицией. 21 июля на улицы города вышли 430 тысяч человек, подверглось нападению здание центральной канцелярии правительства КНР – демонстранты забросали его яйцами, изрисовали табличку на фасаде здания.В конце концов руководство города было вынуждено заявить об отмене поправок к закону об экстрадиции. Но тогда у протестующих появились новые лозунги – теперь вышедшие на улицы горожане потребовали отставки административного секретаря Гонконга Кэрри Лам, проведения новых выборов, организации расследования действий полиции во время разгона массовых протестов.В Пекине проводят связь между беспорядками в Гонконге и враждебной политикой западных держав по отношению к Китаю. Дело в том, что первой по поводу ситуации в городе забеспокоилась Великобритания. С одной стороны, внимание Лондона к Гонконгу вполне объяснимо – полтора столетия город находился под британским управлением и определенную ответственность за его судьбу в Великобритании все же ощущают.Но Китай предостерег британцев от вмешательства в его внутренние дела и посоветовал заниматься своими собственными проблемами. Тем более, что есть и другая сторона беспорядков в Гонконге – многие протестующие демонстративно поднимают британские флаги. Такой флаг был прикреплен и на стену захваченного демонстрантами регионального парламента. То есть, гонконгцы, участвующие в протестах, подчеркивают – под властью Великобритании им было лучше, чем сейчас под властью Китая. О многом говорит и демонстративное срывание британских флагов. Некоторые протестующие выходят с плакатами, на которых написаны антикитайские лозунги.Однако такой расклад уже можно прямо охарактеризовать как угрозу территориальной целостности Китая и его суверенитету над Гонконгом. Поэтому в Пекине и говорят о том, что к организации массовых беспорядков могут быть причастны британские спецслужбы, действующие через подконтрольные им общественные организации.То есть Запад использует технологии «оранжевой революции» (или, по аналогии с Украиной, «майдана»), чтобы добиться своих целей – ослабить Китай, сосредоточить его внимание на внутренних проблемах, а заодно продемонстрировать всему миру, что и в Китае не все спокойно, что жители самого богатого города страны недовольны китайским управлением и хотят опять попасть под британское управление.Можно обратить внимание и на значительное сходство между действиями протестующих в Гонконге и событиями на Майдане Незалежности осенью 2013 – зимой 2014 гг. Интересно, что сами гонконгские демонстранты и не скрывают своего интереса к Евромайдану. По крайней мере, они просматривают видеокадры тех событий. И, как отмечают активисты в интервью западной прессе, восхищаются «Революцией Достоинства» на Украине.Но, надо отметить, что гонконгцы шагнули несоизмеримо дальше украинцев, прежде всего в использовании современных технологий для массовых беспорядков. Например, во время митинга 21 июля создавались помехи работе полицейских камер распознавания лиц, для чего использовались специальные лазеры.Ситуация в Гонконге все больше напрягает китайское руководство. Судя по всему, в самом ближайшем времени Китай может направить в город части НОАК, которые будут подавлять выступления куда жестче, чем полиция. Представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия КНР уже готова к подавлению беспорядков в Гонконге. Кроме того, китайские власти опубликовали видеоролик, на котором показывается, как солдаты тренируются подавлять массовые беспорядки.Нет никаких сомнений, что армия будет действовать в Гонконге с максимальной жесткостью. Не повторятся ли в этом анклаве события, имевшие место тридцать лет назад на площади Тяньаньмэнь. По крайней мере, если центральное руководство отдаст команду на применение против протестующих огнестрельного оружия, то солдаты ее выполнят – в этом можно не сомневаться.От применения силы Пекин останавливает лишь нежелание портить отношения с Западом – «мировым сообществом». Великобритания неизбежно вступится за бывшую колонию, ситуацией может воспользоваться и президент США Дональд Трамп, который введет очередные пошлины и санкции. Кстати, именно США как главный противник Китая больше всех и заинтересованы в раскачивании ситуации в Гонконге. Британия в данном случае выступает как некий символ «старого доброго Гонконга – Сянгана», однако джек-пот в случае дестабилизации ситуации в любом случае срывают США.Именно экономические интересы США и стоят за раскачиванием ситуации в Гонконге. Права человека – лишь внешний повод для того, чтобы было можно аргументировать свой интерес к внутренним делам суверенного государства. Но Китай – не Ирак, не Ливия, не Сирия. Поэтому если США и Великобритания и могут как то выразить свое негодование действиями Пекина, то только посредством введения каких-то экономических мер против Поднебесной.Пока Китаю такое развитие событий невыгодно, да и еще теплится какая-то надежда на то, что протесты удастся свести к минимуму без вмешательства вооруженных сил. Тем более, что Запад постоянно муссирует и тему применения Китаем насилия против уйгурского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР, Восточный Туркестан).Но использовать только один Синьцзян для обвинений в отношении Китая сложно, тем более, что в мире и так сформировано довольно негативное отношение к радикалам, противостоящим КНР в Синьцзяне – они и в Афганистане, и в Сирии отметились, воюя на стороне террористических группировок. Конфликт в Синьцзяне замешан на цивилизационном противостоянии мусульман-уйгуров и китайцев. Другое дело – благополучный Гонконг с его горожанами, разделяющими многие привычные ценности западного мира.В любом случае, можно не сомневаться, что массовые волнения в Гонконге сейчас максимально выгодны Западу. Что касается позиции Пекина, то очень интересно, насколько долго китайским властям удастся сохранять самообладание. Если беспорядки не сойдут на нет в ближайшее время, то рано или поздно руководству КНР все равно придется прибегнуть к возможностям Народно-освободительной армии Китая. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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