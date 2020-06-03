Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что дальнейшее развитие ситуации с беспорядками в США пойдёт по пессимистичному сценарию. Своё мнение он высказал изданию "ПолитЭксперт".

Он заметил, что в Штатах борьба разворачивается не только на улицах, но и внутри политического истеблишмента. Либералы и консерваторы на волне погромов пытаются продвигать свои тезисы и зарабатывать очки, демонстрируя равнодушие к благополучию собственной страны и граждан.

Произошедшее просто подложило фитиль в пороховую бочку, - подчеркнул Ордуханян.

Он добавил, что происходящее в американских городах шокирует. Так, некоторые темнокожие априори считают белых врагами, и доходит до открытых массовых избиений.