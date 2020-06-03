Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Главная / В мире

Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"

03 июня 2020, 05:55  •  88 • В мире
Американист Рафаэль Ордуханян рассказал, что происходит в США "за кулисами". Он заметил, что беспорядки на улицах - только внешний слой. Жестокая борьба, по его словам, разворачивается и внутри политического истеблишмента.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что дальнейшее развитие ситуации с беспорядками в США пойдёт по пессимистичному сценарию. Своё мнение он высказал изданию "ПолитЭксперт".
Он заметил, что в Штатах борьба разворачивается не только на улицах, но и внутри политического истеблишмента. Либералы и консерваторы на волне погромов пытаются продвигать свои тезисы и зарабатывать очки, демонстрируя равнодушие к благополучию собственной страны и граждан.
Произошедшее просто подложило фитиль в пороховую бочку, - подчеркнул Ордуханян.
Он добавил, что происходящее в американских городах шокирует. Так, некоторые темнокожие априори считают белых врагами, и доходит до открытых массовых избиений.
США нельзя больше называть лидером свободного мира. Все маски сброшены, - подытожил политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
02 июня 2020, 21:55
Полякам пришлось извиняться перед главой Россельхознадзора за клевету
02 июня 2020, 23:55
Балтию захватывать не будут: Польские СМИ заявили о начале войны с Россией
02 июня 2020, 19:55
"За что погиб Джордж Флойд": Двое "защитников чести" избили хрупкую женщину
02 июня 2020, 23:55
"Кто скачет, тот москаль": Россия "запустила" американский Майдан
02 июня 2020, 23:55
Назван новый старейший мужчина планеты: Пенсионер раскрыл секрет своего долголетия
02 июня 2020, 21:55
Гробовая тишина в метро: Мексиканцам рассказали о новом способе профилактики заражения
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
03 июня 2020, 00:20
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: В Казахстане нет понятия «национальное мень...
03 июня 2020, 01:55
"О как!" Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова
03 июня 2020, 01:55
"Стучать кулаком Путин может по-разному": На совещании с Мишустиным заметил...
03 июня 2020, 01:55
Коронавирус отнял последние рычаги давления: США не смогут уничтожить "Северный ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2020, 22:55
Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
28 мая 2020, 09:55
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
31 мая 2020, 08:55
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
27 мая 2020, 10:28
Украинская земля 15 долларов за гектар
31 мая 2020, 22:55
"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта
28 мая 2020, 01:55
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.