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Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"
03 июня 2020, 05:55 • 88 • В мире
Американист Рафаэль Ордуханян рассказал, что происходит в США "за кулисами". Он заметил, что беспорядки на улицах - только внешний слой. Жестокая борьба, по его словам, разворачивается и внутри политического истеблишмента.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что дальнейшее развитие ситуации с беспорядками в США пойдёт по пессимистичному сценарию. Своё мнение он высказал изданию "ПолитЭксперт".
Он заметил, что в Штатах борьба разворачивается не только на улицах, но и внутри политического истеблишмента. Либералы и консерваторы на волне погромов пытаются продвигать свои тезисы и зарабатывать очки, демонстрируя равнодушие к благополучию собственной страны и граждан.
Он добавил, что происходящее в американских городах шокирует. Так, некоторые темнокожие априори считают белых врагами, и доходит до открытых массовых избиений.
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