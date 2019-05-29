Беспомощный Евросоюз: кто виноват в косовских беспорядках

Провокация, которая произошла накануне в Косово, выгодна тем, кто хочет создать из Балкан «санитарный кордон» против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим словенским коллегой Мирославом Цераром. По его словам, для осуществления такого плана нужно втянуть все страны региона в НАТО.

Лавров уверен, что именно этой цели все было подчинено при решении вопроса о государственном наименовании Македонии. «Мы сейчас видим, как пытаются Сербию заставить смириться с тем, что решение по независимости Косово должно быть оформлено и тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий», — обратил внимание российский министр.

К тому же он отметил, что невыполнение косовскими властями ранее достигнутых договоренностей, в частности, о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косове, свидетельствует о беспомощности Евросоюза.

«Она [договоренность] была достигнута несколько лет назад, и отсутствие какого-либо прогресса в этом вопросе показывает и конфронтационную линию властей в Приштине, и по большому счету беспомощность Евросоюза», — подчеркнул он.

Лавров назвал обострение ситуации в регионе следствием попустительства со стороны ЕС и НАТО. По его словам, власти в Приштине категорически отказываются выполнять свои обязанности и в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1254, и в соответствии с теми договоренностями, которые были согласованы между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза.

Волнения на территории Косова начались накануне: проживающие на севере самопровозглашенной республики сербы выстроили баррикады. Свои силы развернул косовский спецназ МВД (ROSA), начались стычки сербов с правоохранителями. В ходе штурма баррикад были ранены по меньшей мере два серба и один албанец-полицейский, передрал телеканал РТС.

Там также сообщили, что на улицах слышались выстрелы и сирены. В частности, это происходило на улицах сербских муниципалитетов Зубин-Поток и Косовска-Митровица.

В ходе перестрелки спецназа с противником, как отмечают СМИ, было выпущено минимум 200 пуль, косовская полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Волна беспорядков началась после того, как примерно в шесть утра в этот день в самопровозглашенной республике арестовали 13 этнических сербов.

Их заподозрили в причастности к организованной преступности и убийству полицейского в 2011 году.

Тогда сербский лидер Александар Вучич приказал привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность, а представитель Бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич уведомил Евросоюз о готовности властей государства жестко реагировать на продолжение Приштиной применения сил спецназа против невооруженного сербского населения.

Во время своей речи перед сербским парламентом Вучич указал на необходимость определения дальнейшей политики страны в отношении Косово. Он выразил мнение, что Сербия должна признать потерю контроля над ситуацией в самопровозглашенной республике, и призвал не продолжать «ложь и самообман». Сербский лидер заявил, что нужно перестать обманывать собственных граждан о власти Белграда в отделившемся Косове.

Кроме того, он обратился к правительству страны с призывом выбрать путь развития отношений с самопровозглашенной республикой: сохранить замороженный конфликт или развивать контакты с ней. Причем сам глава государства придерживается последнего варианта.

Вучич признал серьезное национальное поражение Сербии, которая не просто потеряла территорию, но и понесла значительные экономические убытки.

Для России эти беспорядки обернулись отдельным конфликтом. В ходе столкновений с косовской полицией были задержаны два россиянина, сообщили в миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК). Они оказались ее сотрудниками. В миссии выразили глубокую обеспокоенность в связи с событиями в северной части Косова и заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в стране в целом и задержанием двух сотрудников ООН косовской полицией в частности.

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Причем изначально Россию уведомили только об одном задержанном. Не сообщил о втором россиянине и сам Вучич, который объявил о задержании гражданина РФ в ходе своего выступления.

В сообщении, опубликованном на сайте миссии, подчеркнули, что обоих россиян после задержания перевели в больницу для лечения травм.

Некоторое время спустя там появилась информация об освобождении одного из двух задержанных косовской полицией россиян-сотрудников миссии — Михаила Краснощекова.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что Краснощеков находится в нормальном состоянии.