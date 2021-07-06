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Беспомощность министра обороны Украины выдал зонт - видео
06 июля 2021, 15:55 • 243 • Политика
На Украине поведение министра обороны Андрея Тарана во время военных учений See Breeze вызвало недоумение.
В ходе военных учений на Украине See Breeze 2021 журналисты сняли, как министр обороны Украины Андрей Таран посетил один из военных кораблей.
Журналистов поразило, что глава Минобороны Украины не смог сам нести свой зонт, его над головой министра несёт его помощник.
- пишут авторы канала "Украинский формат".
Как отметили авторы, министр Таран - "очередное истинное олицетворение команды Зе - без кортежей и помощников с зонтиками".
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