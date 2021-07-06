Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
Главная / Политика

Беспомощность министра обороны Украины выдал зонт - видео

06 июля 2021, 15:55  •  243 • Политика
На Украине поведение министра обороны Андрея Тарана во время военных учений See Breeze вызвало недоумение.
В ходе военных учений на Украине See Breeze 2021 журналисты сняли, как министр обороны Украины Андрей Таран посетил один из военных кораблей.
Журналистов поразило, что глава Минобороны Украины не смог сам нести свой зонт, его над головой министра несёт его помощник.
Андрей Таран уже настолько преисполнился, сидя на больших финансовых государственных потоках, что аж почувствовал себя аристократом в довольно нищей стране,
- пишут авторы канала "Украинский формат".
Как отметили авторы, министр Таран - "очередное истинное олицетворение команды Зе - без кортежей и помощников с зонтиками".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






243
Источник
Похожие новости
06 июля 2021, 04:00
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
06 июля 2021, 05:50
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
06 июля 2021, 00:20
"Северный поток - 2" близко: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Польши и Украины
06 июля 2021, 00:20
"Зеленский только бьётся в истерике": Политолог объяснил провал Украины со вступлением в НАТО
06 июля 2021, 00:20
Военный эксперт рассказал о серьёзном вызове для Кремля
06 июля 2021, 02:10
Для них дети - агрессивные белые лица: Школьников затравили за поддержку сборной Англии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2021, 20:15
"Полная победа": В "Газпроме" нашли способ ускорить запуск "Северного потока - 2" - аналитики
02 июля 2021, 05:35
На Украине напуганы новым мощным российским оружием
03 июля 2021, 05:25
"Противостоять хаосу": Депутат Рады спрогнозировал объединение русских, белорусов и украинцев
01 июля 2021, 00:15
Как великие укры Одессу строили
03 июля 2021, 07:15
На Зеленском появилось ещё одно "пятно позора"
05 июля 2021, 07:50
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
02 июля 2021, 23:55
"Режиму дали 90 дней": США готовят госпереворот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.