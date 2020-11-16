Бесполезный орган: Макрон прошелся по Совбезу ООН

Эмманюэль Макрон. Фото: Pignatelli/Euc/www.globallookpress.com

Французский лидер обвинил организацию в низкой эффективности

Глава Франции считает, что Совет Безопасности ООН не справляется со своими задачами. Эммануэль Макрон напомнил, что одной из целей организации является создание сильной, самостоятельной Европы. Однако ведомство демонстрирует несостоятельность в реализации этого плана.

Макрон подчеркнул, что сейчас самое важное – выстроить межгосударственные диалоги. Только совместными усилиями державы могут принимать судьбоносные для мира решения.

Однако реальное положение дел на международной арене говорит о том, что возможности многостороннего взаимодействия между государствами не реализуются. При этом Совбез ООН не способен предложить ничего путного для изменения ситуации.

"Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения", – цитирует Макрона РИА "Новости".

К слову, обстановка в республике неспокойная. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже считает, что во Франции возможна гражданская война. Политик уверен, что мигрантов будут депортировать в массовом порядке.

