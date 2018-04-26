Бесполезные санкции

Многие европейские компании готовы взаимодействовать с Россией даже под угрозой распространения на них американских санкций

Развязанная по инициативе США и руководства Европейского союза санкционная война против России всё больше демонстрирует свою бесполезность с точки зрения задач, которые ставили Вашингтон и Брюссель. В политическом плане ситуация стала понятной ещё в 2014 году: давление на Россию не только не заставило российское руководство изменить свои внешнеполитические приоритеты, но лишь укрепило курс Москвы во внешней политике. А результат, с которым на президентских выборах 18 марта 2018 года победил Владимир Путин, стал ярким свидетельством поддержки этого курса россиянами.

Организаторы и вдохновители антироссийских санкций просчитались и в плане нанесения России торгово-экономического ущерба. В настоящее время налицо постепенное, но устойчивое оживление торгово-экономического взаимодействия между Россией и Европейским союзом – и это несмотря на санкции.

В 2017 году торговый оборот между ЕС и Россией, по данным официального агентства Евросоюза Eurostat, увеличился впервые за три последних года: рост составил 17,9%, а абсолютный товарооборот превысил показатели не только 2016-го, но и 2015 года. При этом в 2015 году торговля между Россией и ЕС сократилась по сравнению с 2014 годом более чем на 25%.

Рост за 2017 год, что интересно, зафиксирован и в объёмах товарооборота России и США – на 12,5%.

Как отмечает орган американских деловых кругов газета The Wall Street Journal, «в краткосрочной перспективе санкции могут нанести серьёзный урон, но со временем их эффект слабеет: бизнес и чиновники находят способы обойти ограничения и восстановить экономические связи… Со временем значимость санкций может снижаться, по крайней мере в отношениях России с такими странами, как Германия и Италия, которые давно торгуют с ней и инвестируют в неё». И результат: «Торговый оборот между Россией и крупнейшими западными странами увеличился в 2017 году впервые за три года, несмотря на ухудшение отношений с ними. Это вызывает вопросы относительно долгосрочной эффективности экономических санкций, введенных после присоединения Крыма и начала конфликта на Украине в 2014 году», – признаёт американское издание.

Наибольший рост пришёлся на торговлю России с ключевыми странами-членами Евросоюза в лице Франции (на 26,5%), Германии (на 19,5%) и Италии (на 17,3%). В частности, Германия в 2017 году, по данным национального Союза машиностроителей (VDMA), вернула себе первое место среди поставщиков в Россию машин и производственного оборудования, обогнав Китай. «Пыль осела, и теперь бизнес лучше представляет, на какие экспортные лицензии стоит подавать заявки, а на какие – нет шансов», – подчёркивает представитель VDMA Моника Холлахер. Бизнес немецкой машиностроительной компании SMS Group «не пострадал от санкций», – подтверждает генеральный директор компании Буркхард Дамен: за 2017 год она заключила в России около полутора десятков соглашений.

Созданная в 2000 г. Российско-германская стратегическая рабочая группа по сотрудничеству в области экономики и финансов была распущена в 2014 году, но вновь собралась в июне 2016 года, когда компании и организации с обеих сторон подписали 10 контрактов. Следующая встреча прошла в сентябре 2017 года, очередная намечена на текущий год. «Диалог с Россией должен продолжаться. Одна из задач Стратегической рабочей группы СРГ в том, чтобы добиваться этого даже в трудные времена», – подчёркивает представитель немецкого министерства экономики Беате Барон.

Как результат обоюдных усилий, прямые инвестиции Германии в Россию за первые три квартала 2017 года выросли, по данным Центробанка России, до 1,08 млрд долларов по сравнению с уровнем в 274 млн долларов за весь 2016 год.

В аналогичном формате развивается торгово-экономическое взаимодействие России и Франции. В 2015 году, когда санкционная война начала набирать обороты, была приостановлена работа Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Однако уже в 2016 году тогдашний министр экономики и нынешний президент Франции Эммануэль Макрон дал указание возобновить её деятельность.

Важным показателем российско-французского взаимодействия, как и в случае с Германией, являются объёмы прямых инвестиций Франции в экономику России. За первые три квартала 2017 года они выросли до 524 млн долларов по сравнению с 438 млн долларов за весь 2016 год. Крупнейшим французским инвестором в России является автомобильный концерн Renault. Его продажи в России поднялись в 2017 году на 12%, а прогноз роста на 2018 год составляет ещё примерно 10%. Указанные темпы в 10 раз превышают аналогичные показатели французского и европейского рынков.

Что характерно: многие ведущие европейские компании готовы взаимодействовать с Россией даже под угрозой распространения на них американских санкций. В частности, это касается германской компании PSI, разрабатывающей корпоративное программное обеспечение. Она успешно работает с ПАО «Газпром», в том числе по линии выстраивания систем управления базами данных, независимых от аналогичных американских систем. А немецкая профильная компания SAP в середине апреля совместно с российской компанией «Сургутнефтегаз» запустила пилотный проект так называемой «Цифровой трубы». Данная технология позволяет контролировать весь процесс укладки и функционирования трубопровода на всём его протяжении при помощи цифровых технологий.

В том, что касается энергетики, долгосрочные планы по восстановлению и дальнейшему развитию сотрудничества с Россией разрабатывает в настоящее время компания Exxon, а Total имеет все шансы благодаря взаимодействию с российскими партнёрами занять ключевые позиции на глобальных рынках, в том числе в сфере сжиженного природного газа.

Помимо чисто экономических расчётов в Европе отдают себе отчёт и в пагубности политической изоляции России. «Сейчас почти нет вопросов, где бы Россия не играла более или менее центральную роль», – подчёркивает немецкий Der Spiegel со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза.