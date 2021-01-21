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Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык

21 января 2021, 08:40  •  414 • Украина

Украинские топ-блогеры, еще несколько дней назад публично поддерживавшие введение нового закона об украинизации, который еще больше ограничил использование русского языка в публичной сфере, сами почти сразу же предпочли вернуться к публикациям на русском языке, чтобы не растерять аудиторию.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал переехавший в США украинский миллионер, владелец водочной торговой марки «Хортица» Евгений Черняк.

«Наблюдаю за разными блогерами и инфлюэнсерами по их реакции на мовный закон в Украине. Первые лайки, поддерживая постом это постановление, они собрали. Свою лояльность властям продемонстрировали.

Второй и третий пост на украинском языке. Охват и лайки стремительно упали. Вернулись к написанию постов на русском языке. Чтобы опять увеличить охват», – описал ситуацию Черняк.

По его мнению, в скором времени на Украине все структуры станут декларировать приверженность закону, но пользоваться продолжат русским языком.

«Никого не осуждаю. Каждый сам выбирает как это называть. Но будет как в Ютьюбе. Официально одно, а все запросы и ролики-лидеры, по-другому», – добавил бизнесмен.

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