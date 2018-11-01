«Бесполезная игра словами»: в России ответили на угрозы главы британского МИД о высокой цене «неправильного» поведения

России придётся заплатить «очень высокую цену», если она не изменит своего поведения на международной арене, пригрозил Москве глава МИД Великобритании Джереми Хант. Дипломат обвинил Россию в якобы имевших место «вторжении» в Грузию в 2008 году, «аннексии» Крыма, кибератаках и применении химоружия в Солсбери. Министр также заявил, что Москва не намерена останавливаться в попытках «дестабилизировать мировой порядок». По словам российских парламентариев, не стоит всерьёз относиться к подобным заявлениям, поскольку такая риторика давно стала привычной для Британии. При этом в Москве указали на нестыковки в речи Ханта, а также подчеркнули, что РФ продолжит отстаивать свой суверенитет.

Российские парламентарии и эксперты призвали не воспринимать всерьёз заявления главы британского МИД Джереми Ханта, который пригрозил Москве серьёзными последствиями, если она не изменит «поведение» на международной арене. Об этом дипломат рассказал, выступая 31 октября в аналитическом центре Policy Exchange с речью о роли Великобритании в мировой политике после брексита.

«До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности выстраивания совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР, но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 году — в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери, и это нас очень обеспокоило», — заявил Хант.

Министр иностранных дел отметил, что британская сторона хотела бы найти способ «вернуть Россию в основанную на правилах систему международных отношений», однако добавил, что Лондон должен ясно дать понять: «Если действия, подобные этим, будут продолжаться, Россия заплатит очень высокую цену».

При этом изначально Хант оговорился, сказав: «Мы бы очень хотели найти способ вернуть Китай в основанную на правилах систему...», однако затем под смех собравшихся он извинился перед присутствовавшими в зале «китайскими коллегами».

‘The global balance of power is shifting...but Britain’s values and influence can act as a chain between the world’s democracies’ @Jeremy_Hunt tells @Policy_Exchange in his first major UK address. #PXpatriotismpic.twitter.com/bzcNmk2LQ5 — Policy Exchange (@Policy_Exchange) 31 октября 2018 г.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул необходимость минимизировать «активность» российских спецслужб и «провести новую красную линию» в части, касающейся использования химического оружия, в применении которого в Солсбери британская сторона обвиняет Москву, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что слова о «высокой цене», которую придётся заплатить России «за своё поведение», фактически повторяют угрозу, которую Хант произнёс месяц назад, выступая на съезде Консервативной партии в Бирмингеме.

В четверг посол Великобритании в России Лори Бристоу пояснил, что Лондон «не ищет конфронтации с Москвой». Его слова приводит РИА Новости.

«Китай меняет баланс силы»

При этом Китай всё же попал в число тем, затронутых Хантом в ходе его выступления в Policy Exchange. По словам министра, западные демократические ценности сейчас «испытывают самую большую угрозу с момента падения берлинской стены», и одной из таких угроз он назвал экономическое развитие КНР.

Анкара начнет испытания своей системы ПВО в 2021 году «К 2030 году впервые в истории крупнейшая экономика не будет демократией», — отметил министр.

«Его рост меняет баланс силы. в 1980 году на КНР приходилось всего 2% мирового ВВП, сегодня — 15%. К 2030 году Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой в мире, а к 2050 году суммарный объём ВВП Китая и Индии превысит общий объём ВВП стран G7... Сила всегда следует за деньгами, поэтому мы не должны недооценивать сильнейшее влияние, которое это окажет», — подчеркнул Хант.

Глава МИД также призвал к реформе международных организаций и прежде всего ООН для того, чтобы уберечь их от краха. При этом Хант отметил, что Лондон продолжит полагаться не только на мягкую силу, но и на оборонные возможности страны.

Reuters

© Aly Song

«Собака лает, караван идёт»

Также 31 октября глава внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства выступал в парламенте. Отвечая на один из вопросов, Хант заявил, что Москва не намерена останавливаться в попытках «дестабилизировать мировой порядок» и вновь обвинил Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

«Пугает, что не похоже на то, чтобы Россия хотела вернуться к соблюдению норм международного права... Если вы посмотрите на карту Европы и отметите все точки, где произошли кибератаки из России, вмешательство в кампании перед референдумами и выборами, то на карте будет много точек... Сложно понять, что заставит Россию изменить позицию», — заявил Хант.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, не стоит серьёзно относиться к подобным заявлениям западных политиков, поскольку такая риторика уже стала привычной.

«Совершенно понятно, что нам предлагают, во-первых, заплатить «очень высокую цену» за так называемое возвращение в семью «цивилизованных» государств. Цена эта известна — это наш суверенитет... Мифические кибератаки, мифическая химическая атака в Солсбери. Риторика очень понятная: если вы от своего суверенитета откажетесь, то мы посмотрим (не факт, что примем, но посмотрим), как вернуть вас в так называемую семью народов», — заявил Морозов.

Собеседник RT полагает, что бессмысленно обращать внимание на подобную «абсолютно бесполезную игру словами», поскольку ничего конструктивного такие высказывания не содержат.

«Идея очень простая. Действительно разрушены международные правила, действительно есть двойные стандарты в толковании очень многих международных событий и существующих на бумаге международных норм. Если хотите разговаривать серьёзно, то надо садиться и внимательно всё это смотреть, обнулять какие-то взаимные претензии, работать над взаимными ошибками, исключать идеологию двойных стандартов. И тогда, может быть, международная система заработает, как действительно механизм, где учитываются интересы друг друга, уважаются суверенные права друг друга. В противном случае это просто тактика угроз», — подчеркнул сенатор.

В свою очередь член Совета Федерации Игорь Морозов констатировал, что британский МИД стоит во главе информационной войны, развязанной Западом против РФ.

«Министр иностранных дел перепутал абсолютно всё. И доклад Тальявини, доклад ОБСЕ как раз совершенно чётко свидетельствует о том, что на Южную Осетию напала Грузия», — напомнил парламентарий.

«В результате этого нападения погибли российские миротворцы, погибли мирные жители. Об этом знает весь мир. И сегодня передёргивать историю просто крайне опасно», — отметил он.

В беседе с RT сенатор также выразил уверенность в том, что инцидент в Солсбери связан с действиями британских спецслужб в рамках большого сценария информационной войны против России, которую инициировал в том числе и форин-офис, руководящий информационным освещением истории.

«Ничему удивляться нельзя, нужно просто продолжать вести свою суверенную независимую внешнюю политику. Нужно принимать участие в решении проблем в Сирии, на Украине, после того, как там сменится руководство и не обращать внимания на эти выпады. Более агрессивно вести себя в информационном поле, но руководствоваться восточной пословицей: «Собака лает, караван идёт», — подытожил Морозов.

Полиция в Солсбери

Reuters

© Hannah McKay

«Свобода от обязательств и претензия на господство»

Великобритания в последнее время ужесточила антироссийскую риторику, убеждён заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. По его словам, заявления британских политиков уже обрели свой стиль — угрозы, шантаж и голословные обвинения.

«Великобритании необходимо объяснять и оправдывать как свою внешнюю политику, так и внешнюю политику своего главного союзника и партнёра – США. И этой внешней политике придавать более миролюбивый вид, чем на самом деле», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что подобные заявления можно в целом охарактеризовать одним словом — пропаганда. И целью её является оправдание собственных действий на международной арене, нарушающих международное право и провоцирующих другие государства.

«Думаю, не зря эта речь была посвящена новой роли Великобритании после выхода из ЕС. Великобритания сбросила с себя путы, которыми ЕС, вполне возможно, даже удерживал её от некоторых действий. Считает себя никому, наверное, кроме США, не обязанной и рассчитывает, не являясь членом ЕС, стать неформальным лидером того же самого европейского Запада. Свобода от обязательств и в то же время претензия на господство. В любом случае воспоминания о былом величии Британской империи не дают покоя нынешним политическим деятелям Великобритании», — подытожил Шатров.