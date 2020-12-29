Бесполезен: в Минске разнесли акт Трампа по Белоруссии

Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Американский документ указывает на вмешательство в дела независимого государства

В Минске высказались о подписанном уходящим американским президентом Дональдом Трампом акте по Белоруссии. Его оценил пресс-секретарь МИД Республики Анатолий Глаз.

Это "странный и бесполезный документ", заявил представитель внешнеполитического ведомства. В Белоруссии неоднократно давали понять, что думают по поводу данной бумаги.

Обращать много внимания на Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии не стоит. И укреплению независимости страны, по мнению дипломата, он точно не способствует.

Подобное демонстрирует не только враждебное отношение, но и открытое вмешательство во внутренние дела независимой страны, отметил пресс-секретарь МИД. Указал и на смехотворность документа.

Американцы насаждают какие-то демократические шаблоны другим государствам, в то время как у самих с демократией все далеко не идеально. И это с выглядит "совершенно пародийно", заявил Анатолий Глаз, цитирует БелТА.

В Минске же хотят нормализовать отношения с Вашингтоном. Однако настроены только на равноправное общение, подчеркнул в заключение дипломат.



Накануне стало известно о провале Польшей задания США по Белоруссии. Выполнить поручение по подрывной деятельности в Республике не удалось – не помогла ни "обработка" молодежи, ни переманивание на службу военных и дипломатов.

Ранее Вашингтон ввел новый пакет санкций против Минска. Западные государства продолжают давить на Белоруссию.

