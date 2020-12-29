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Бесполезен: в Минске разнесли акт Трампа по Белоруссии

29 декабря 2020, 15:15  •  147 • Политика
Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американский документ указывает на вмешательство в дела независимого государства
В Минске высказались о подписанном уходящим американским президентом Дональдом Трампом акте по Белоруссии. Его оценил пресс-секретарь МИД Республики Анатолий Глаз.
Это "странный и бесполезный документ", заявил представитель внешнеполитического ведомства. В Белоруссии неоднократно давали понять, что думают по поводу данной бумаги.
Обращать много внимания на Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии не стоит. И укреплению независимости страны, по мнению дипломата, он точно не способствует.
Подобное демонстрирует не только враждебное отношение, но и открытое вмешательство во внутренние дела независимой страны, отметил пресс-секретарь МИД. Указал и на смехотворность документа.
Американцы насаждают какие-то демократические шаблоны другим государствам, в то время как у самих с демократией все далеко не идеально. И это с выглядит "совершенно пародийно", заявил Анатолий Глаз, цитирует БелТА.
В Минске же хотят нормализовать отношения с Вашингтоном. Однако настроены только на равноправное общение, подчеркнул в заключение дипломат.
Накануне стало известно о провале Польшей задания США по Белоруссии. Выполнить поручение по подрывной деятельности в Республике не удалось – не помогла ни "обработка" молодежи, ни переманивание на службу военных и дипломатов.
Ранее Вашингтон ввел новый пакет санкций против Минска. Западные государства продолжают давить на Белоруссию.

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