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Беспокойной Литве объяснили, кто стрелял на границе с Белоруссией
08 августа 2021, 14:10 • 136 • Политика
В Белоруссии прокомментировали сообщения о выстрелах на границе с Литвой, объяснив беспокойной Литве, кто стрелял.
Пограничная служба Литвы заявила о выстрелах в стороне Белоруссии, прямо возле границы. По информации национального радио LRT, в светлое время суток были слышны "звуки отдельных выстрелов". После того, как стемнело, пограничники несколько раз заметили взлетающие в небо осветительные и сигнальные ракеты.
Информацию прокомментировали в Государственном пограничном комитете Белоруссии. Объяснение было простым - на указанной территории проходят учения. И, более того, так называемые партнёры по ту сторону груницы о них знали:
"Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения, - сообщил представитель комитета в беседе с РИА Новости. - О них мы информировали".
Литва ведёт особую политику в отношении Белоруссии. Так, например, в последнее время всё чаще стали заявлять о якобы растущем числе нелегалов на границе с Белоруссией. И 2 июля власти Литвы объявили экстремальную ситуацию. В то же время, президент Белоруссии Александр Лукашенко прямо заявил, что Минск не намерен сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС. Запад объявил санкции в отношении Белоруссии, и теперь на сдерживание нет "ни денег, ни сил", подчеркнул Лукашенко.
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