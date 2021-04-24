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«Беспочвенные обвинения»: Россия ответила на заявления США о «дестабилизирующих действиях»

24 апреля 2021, 22:15  •  65 • В мире
Временный поверенный в делах РФ в Соединённых Штатах, которого вызвали в Госдепартамент, отверг беспочвенные обвинения против Москвы касательно её «дестабилизирующих действий» в Евро-Атлантическом регионе. Об этом сообщило российское посольство в США. Ранее Госдеп заявил, что намерен выразить обеспокоенность «действиями» России, в том числе на территории НАТО, а также «продемонстрировать полную поддержку Чешской Республики». Как отмечают эксперты, США не оставляют попыток консолидировать Запад на антироссийской основе. Кроме того, по мнению аналитиков, Вашингтон стремится таким образом замаскировать внутренние социально-экономические проблемы.
 
Конгресс США Gettyimages.ru © uschools
 

Россия решительно отвергла беспочвенные обвинения США относительно её якобы дестабилизирующих действий в Евроатлантическом регионе. Об этом сообщило посольство РФ в Соединённых Штатах на своей странице в Twitter.

«Сегодня временный поверенный в делах России в США воспользовался встречей в Госдепартаменте, чтобы решительно опровергнуть беспочвенные обвинения в адрес России касательно дестабилизирующих действий на территории Евроатлантического региона», — говорится в заявлении диппредставительства. 

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