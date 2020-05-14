Беспочвенно и недостойно: МИД России обвинил США в навязывании миру антикитайского дискурса

США пытаются навязать всему миру антикитайский дискурс, бросаясь беспочвенными обвинениями в адрес Китая в распространении коронавируса. С таким заявлением выступил в четверг, 14 мая, МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что Москва считает подобные действия Вашингтона недостойными. Особенно на фоне кризиса с пандемией COVID-19, которая охватила весь мир.

"Москва считает беспочвенными обвинения США в адрес Китая в распространении коронавируса. Попытки США навязать всему миру антикитайский дискурс на фоне пандемии недостойны", - гласит сообщение МИД России.

Напомним, что президент США Дональд Трамп является ярым противником Китая и сторонником экономической войны с ним. Он уже не раз озвучивал различные обвинения в адрес Китая, в том числе в том, что КНР виновата в распространении коронавируса по всему миру.