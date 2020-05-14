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Беспочвенно и недостойно: МИД России обвинил США в навязывании миру антикитайского дискурса

14 мая 2020, 23:55  •  112 • Политика
В МИД России назвали беспочвенными обвинения США в адрес Китая в распространении коронавируса. "Попытки США навязать всему миру антикитайский дискурс на фоне пандемии недостойны", - подчеркнули в российском ведомстве.
США пытаются навязать всему миру антикитайский дискурс, бросаясь беспочвенными обвинениями в адрес Китая в распространении коронавируса. С таким заявлением выступил в четверг, 14 мая, МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что Москва считает подобные действия Вашингтона недостойными. Особенно на фоне кризиса с пандемией COVID-19, которая охватила весь мир.
"Москва считает беспочвенными обвинения США в адрес Китая в распространении коронавируса. Попытки США навязать всему миру антикитайский дискурс на фоне пандемии недостойны", - гласит сообщение МИД России.
Напомним, что президент США Дональд Трамп является ярым противником Китая и сторонником экономической войны с ним. Он уже не раз озвучивал различные обвинения в адрес Китая, в том числе в том, что КНР виновата в распространении коронавируса по всему миру.

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