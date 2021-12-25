Бесплатный общественный транспорт на Новый год: русских предложили лишить стресса

Депутат предложил сделать бесплатным городской транспорт в предновогодние дни. Таким образом, удастся уменьшить стресс или вовсе искоренить его.

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой сделать общественный транспорт в России бесплатным в предновогоднее время. Таким образом, удастся разгрузить инфраструктуру в городах, а люди будут просто рады подобному подарку, считает политик.

Сейчас - время больших покупок перед праздниками, и нужно сделать всё для того, чтобы передвигаться по городу было проще:

Дни бесплатного общественного транспорта перед новогодними праздниками могли бы значительно разгрузить городскую инфраструктуру в мегаполисах, - считает депутат.

На самом деле хватило бы двух-трёх дней такой бесплатной работы транспорта, чтобы уменьшить наш общий стресс, считает депутат. Как в конечном итоге будут оплачены затраты перевозчиков пока неясно. Вероятно, кто-то всё равно должен будет взять на себя эти хлопоты.