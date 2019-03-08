Кто-то из специалистов-дизайнеров посчитал: если взять за образец бюллетень с прошлых выборов президента Украины, то на выборах нынешних он будет длиной 1 метр 20 сантиметров. Такой формат понадобится, чтобы вместить рекордное число кандидатов, решивших побороться за главный пост страны, - 44 человека! Всем, конечно, очевидно, что реальных борцов можно пересчитать по пальцам одной руки. Но это была бы не Украина, а чопорная Европа или суровая Россия, если бы важное политическое действо тут не постарались превратить в цирк-шапито.

Чем же завлекают электорат кандидаты и как обещают изменить отношения с Россией и Донбассом?

Прошерстив программы кандидатов, я понял, что дружить с нами никто не намерен. Да и в отношении своих граждан они не шибко оригинальны.

Первую тройку претендентов я разместил в алфавитном порядке, чтобы никому не было обидно. Кстати, этот порядок соответствует и последним соцопросам-рейтингам.

Трио фаворитов

Комик Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ (выдвинут партией «Слуга народа») заверяет, что во власть идет только на один срок. Политическую программу попросил написать своих фанатов в интернете. Так же собирается формировать и кабмин. Обещания - набор популистских банальностей, которые фигурируют у большинства кандидатов: снятие неприкосновенности с президента, депутатов и судей; введение закона об импичменте, борьба с ростом тарифов...

А вот вопрос вступления в НАТО Зеленский предлагает отдать на откуп народу, проведя референдум. Но до этого обещает добиться завершения войны в Донбассе и возвращения утраченных территорий. От России комик намерен получить компенсацию за убытки. Очень смешная шутка от основателя «Квартала 95».

Из «революционных» инициатив - голосование на выборах и референдумах через интернет.

Петр ПОРОШЕНКО обещает к 2023 году подать заявку на вступление Украины в Евросоюз (как, еще 5 лет ждать?!). Среди его приоритетов - развитие (не смейтесь) космической отрасли и авиастроения. А базовый принцип: «Деньги ходят за людьми». Красиво, но непонятно. Вот 5 лет назад было понятно, когда Порошенко обещал военным зарплаты от 10 тысяч гривен (около 23 тысяч рублей). Но, конечно, обещание не выполнил.

Петр Порошенко.Фото: REUTERS

Возвращать Донбасс и Крым Порошенко обещает (а цену его обещаниям все уже знают) «сугубо политическим путем». Который на практике совсем не исключает обстрелов и диверсий с жертвами.

Юлия ТИМОШЕНКО уверяет, что относительно Крыма и Донбасса у нее есть «альтернатива». Но пока раскрывать детали она не намерена. Тимошенко обещает сократить Верховную раду на 100 депутатов (сейчас их 450). И снизить вдвое цену на газ, а вместе с этим - и на горячую воду с отоплением.

Юлия Тимошенко.Фото: REUTERS

Темные лошадки

За диалог и историческую память

Юрий БОЙКО и Евгений МУРАЕВ на Украине слывут главными «предателями» в президентской гонке. Еще бы, ведь они предлагают немедленное прекращение войны в Донбассе и прямые переговоры с Россией. А Мураев к тому же считает, что Украина должна иметь нейтральный статус, чтобы не разрываться между Западом и Востоком. Да и ассоциацию с ЕС, по его мнению, стоит пересмотреть, а то и отменить.

«Мы выступаем против уничтожения памятников Великой Победы и переписывания истории», - озвучивает Мураев свой крамольный тезис и… не попадает в первую десятку рейтинга.

Бойко же, поддерживаемый Востоком Украины, наступает на пятки Юлии Тимошенко. И предлагает меньше политиканствовать, а больше заниматься восстановлением экономики.

По корове каждому

Олег ЛЯШКО обещает, что у каждого украинца будет «полный холодильник, в котором мясо водится ежедневно, а не только «по праздникам». А еще он предлагает «вернуть корову на село», выделив по 5000 гривен на двор. Популизм чистой воды, но 5 - 6-е место в гонке обеспечено.

Олег Ляшко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А поддержанный националистическими движениями Руслан КОШУЛИНСКИЙ хочет проверять на сепаратизм кандидатов в чиновники и депутаты с помощью полиграфа. С Россией же он намерен разорвать дипотношения (которых на практике и так нет - послы отозваны) и все двусторонние договоры.

Илья КИВА обещает увеличить военный бюджет до 10% ВВП, прекратить сотрудничество с МВФ и ввести с Россией визовый режим.

А самовыдвиженец Юрий ТИМОШЕНКО вдобавок гарантирует полное прекращение транспортного сообщения.

«Легалайз» через 5G

Выборы на Украине сопровождает огромное количество технических кандидатов, которые не имеют шансов на успех, но призваны оттянуть часть электората у главных конкурентов. Некоторые из них, чтобы обратить на себя внимание, дают заведомо невыполнимые обещания. Например, Инна БОГОСЛОВСКАЯ уверена, что сможет обеспечить полное покрытие Украины «системой связи 5G и выше». При том, что сегодня в незалежной и 3G работает не везде устойчиво.

Самовыдвиженец Владимир ПЕТРОВ обязуется предоставить каждому украинцу бесплатный интернет. Правда, «в конкретных ежедневных и ежемесячных лимитах». По талонам, видимо. Он же к этому зрелищу обещает ежедневный бесплатный хлеб.

Еще один самовыдвиженец Аркадий КОРНАЦКИЙ считает нужным переименовать страну в Украинскую Народную Республику.

А кандидат Александр ВАЩЕНКО рассказал о будущем Донбасса после своей победы: «Всем, кто хочет жить в России и не совершил преступлений против Украины, будет предоставлено время для свободного пересечения границы. Никто их в стране не держит».

ОТ АВТОРА

Рецепта исцеления не видно

Программы кандидатов в президенты Украины ярко демонстрируют ту виртуальную реальность, в которой они живут последние пять лет. О каком подъеме космической и авиастроительной отраслей говорит Порошенко, если своими руками уже загубил их, разорвав связи с Москвой? Экс-президент Кучма заметил: «Даже США продолжают покупать космические двигатели у России, а мы оборвали связи совсем. Разрушили отрасль под ноль».

Как Тимошенко собирается снижать цену на газ, если любая попытка договориться с Москвой о прямых поставках будет расценена в современной Украине как госизмена? Такое уж психическое здоровье у страны, где из каждого утюга кричат о российской агрессии. Любые предложения о мире в Донбассе здесь звучат как «слабость» и «предательство».

Я бы написал какой-нибудь воодушевляющий рецепт исцеления Украины, но сегодня его просто нет. Страна, в которой национализм пестуется как государствообразующая идея, обречено на гибель. Это историческая данность.

И часть Украины это даже понимает. Именно поэтому на первом месте в рейтинге кандидатов - комик Зеленский.

В нем видят не профессионального политика, а образ из сериала «Слуга народа». Учитель истории Голобородько, волею судеб занявший высший пост. Честный, справедливый - он с головой бросается в борьбу с коррупцией, с олигархами, с бездушными чиновниками... Но Зеленский - протеже одного из тех же олигархов, которые давно поделили Украину. Власть здесь - лишь способ сохранения своих капиталов. А люди - лишь инструмент...

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