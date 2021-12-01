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Бесплатный доступ к социально значимым сайтам и система оплаты труда медиков: что изменится в жизни россиян в декабре
01 декабря 2021, 07:40 • 145 • В России
С 1 декабря в России к социально значимым сайтам будет предоставлен бесплатный доступ. Речь идёт о портале «Госуслуги», а также об интернет-ресурсах госорганов и органов местного самоуправления. Также будет осуществляться досудебная блокировка сайтов, которые вводят граждан в заблуждение по вопросам финансовых услуг. В этом месяце также стартует пилотный проект, в рамках которого в семи российских регионах начнут по-новому рассчитывать размер оклада медиков. Об этих и других нововведениях декабря — в материале RT.
РИА Новости © Антон Денисов
Доступ к социально значимым сайтам
С 1 декабря к социально значимым сайтам будет предоставлен бесплатный доступ.
В перечень доступных даже при нулевом балансе войдут интернет-ресурсы госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал «Госуслуги». Другие социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия.
Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам стартовал 1 апреля 2020 года. Участниками на добровольной основе стали «Ростелеком», «МТС», «Вымпелком», «Мегафон» и «ЭР-Телеком Холдинг». В подготовленный Минцифры список сайтов вошло около 390 наименований.
Наряду с этим операторы связи обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую вносят туда юрлица и ИП.
Досудебная блокировка сайтов, вводящих в заблуждение
С этой даты также вводится досудебная блокировка сайтов, которые обманывают граждан в вопросах финансовых услуг. Речь идёт о рекламе финансовых пирамид, а также о ресурсах, вводящих пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имён, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе.
«Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — пояснил суть предстоящих изменений спикер ГД Вячеслав Володин.Также на russian.rt.com В Обществе защиты интернета рассказали, как защититься от мошеннических писем по электронной почте
Ответственность за поддельные средства идентификации для маркировки товаров
С 1 декабря ступают в силу поправки в части первой и третьей статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ. С этой даты вводится ответственность за использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров.
Мера вводится наряду с уже установленной ответственностью за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.
Пилотный проект системы оплаты труда медиков
Также с 1 декабря стартует пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в сфере здравоохранения. Система будет работать в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, в Севастополе и Якутии.
На время эксперимента оклады медработников будут рассчитывать по новым правилам, которые учитывают коэффициент дифференциации в зависимости от сложности труда, а также показатели экономического развития региона.
По замыслу кабмина, новый механизм позволит выровнять ситуацию с зарплатами медиков, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.
Банковские счета и социальное обеспечение
1 декабря вступают в силу отдельные положения правил передачи гражданами в ЕГИССО реквизитов своих банковских счетов и их использования для предоставления мер соцзащиты (поддержки) и соцвыплат. Передача осуществляется при помощи портала «Госуслуги».
Интегрированные с ним банки смогут передавать информацию об открытых и закрытых счетах. В этом случае гражданин должен дать банку согласие на использование своих реквизитов, что можно сделать в том числе через портал «Госуслуги».
МЧС и пожарная безопасность
В целях повышения качества работ в области пожарной безопасности МЧС России с 9 декабря наделят полномочиями проводить аттестацию на право проектирования средств обеспечения этого параметра у эксплуатируемых зданий и сооружений.
Лицензирующий орган МЧС при этом получил право приостанавливать действие лицензии в случае неоднократного или грубого нарушения лицензионных требований.
Реестр доверенностей
В конце месяца, 29 декабря, Федеральная нотариальная палата начнёт вести реестр распоряжений об отмене не только нотариальных доверенностей, но и тех, которые были оформлены в простой форме.
Ожидается, что это решение позволит бороться с поддельными доверенностями. Получить выписку из реестра сможет любой желающий.Также на russian.rt.com «Отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений»: Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов
Дактилоскопическая регистрация иностранцев
С 29 декабря въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней иностранцы должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование.
В рамках медицинского освидетельствования будет необходимо подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.
Все процедуры должны быть пройдены в течение 90 дней со дня въезда в РФ, а для иностранцев, приезжающих в Россию работать, — в течение 30 дней.
Неснижаемый остаток и «галочки» в кредитных договорах
С 30 декабря банки не смогут включать в кредитный договор условия, обязывающие заёмщика иметь на счёте неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.
В Госдуме полагают, что это решение позволит бороться с навязыванием допуслуг, поскольку запретит проставлять в договоре за заёмщика отметки, означающие его согласие с предложенными условиями.
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