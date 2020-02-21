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Бесплатные проститутки и их мужья: важная тема стала лютым хайпом

21 февраля 2020, 09:24  •  85 • Аналитика
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Расходимся! Очередное локальное медийное шоу практически закончилось. История о том, как протоиерей РПЦ Димитрий (Смирнов) обозвал всех российских гражданских жен "бесплатными проститутками", вспыхнула на стремительном, грубом хайпе и растворилась в бесконечных обсуждениях в Сети. Что в результате осталось? Осадочек, конечно.
Мутный такой осадок: и мракобесный, и желтый, и сексистский одновременно.
А главное — это противное послевкусие. Которое может перебить разве что достойная реакция достойных российских мужчин. Возмущаются ведь в основном женщины, среди которых немало таких же "бесплатных проституток".
Протоиерей Димитрий спустя несколько дней, впрочем, скорректировал позицию после шквала критики — сделал акцент на том, что российские мужчины, оказывается, перестали выполнять роль главы семейства и стали "национальной катастрофой".
"Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков".
На неприемлемость оскорбительной интонации общественно-церковной дискуссии еще в прошлом году обращал внимание Дмитрий Киселев. Например, когда женщину, помогающую другой обзавестись ребенком, называют "инкубатором" (В. Легойда) и "проституткой" (о. Дмитрий Смирнов) или когда священник говорит о мечте женщины продлить свой род как о "хотелках" (священник в дискуссии на телеканале "Спас").
"Вообще, глоссарий здесь важен", — заключил Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" в декабре 2019 года. То же относится и к терминам в адрес Церкви. Ведь суть куда важнее намеренных оскорблений.
Интересно, как после таких высказываний мужчины себя чувствуют: нормально им все? Что любимых женщин, матерей их детей назвали проститутками?
Это сейчас называется "иметь собственное мнение", свобода слова же. Протоиерей Димитрий Смирнов — сегодня едва ли не самое заметное медийное лицо Русской православной церкви. Дополнительный вес его слову добавляет и статус — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Он дает интервью СМИ, регулярно выступает с проповедями, к которым многие православные с уважением прислушиваются.
После того как в прессе всплыли его оскорбления, о. Димитрий не извинился перед женщинами за свои слова. Наоборот, священник настаивал, что специально выбирал вполне литературное выражение — проституция. Что, впрочем, абсолютно не значит, что оно перестало быть оскорбительным. Пояснил, что пытался как бы защитить девушек от неподобающего поведения мужчин, которые жениться не хотят и превращают своих гражданских жен "в содержанок, в проституток".
И ведь кто-то его теперь оправдывает: вроде как атеистов и невоцерковленных (а их в стране большинство) он, получается, не оскорбил же.
Мы, невоцерковленные и официально замужние (мой вариант), должны, видимо, пожать плечами и отвернуться: это не про нас что-то сказал священник — бывает.
А оскорбил он, получается, как минимум свою паству — "гражданские" пары (и женщин, и мужчин), которые, хоть и истинно верующие, но живут-то в светском государстве, где церковь от него давно отделена. И в нем публичные оскорбления и разжигание розни должны преследоваться по светским же законам (ну, или на официальном уровне осуждаться — если технически невозможно привлечь оскорбителей к ответственности по суду).
© Depositphotos / CandyBoxImages
Ссора в семье
Отключаем эмоции и включаем хоть какую-то логику. Воцерковленные (допустим, только их имел в виду протоиерей, что, конечно, не так) женщины, живущие в гражданском браке с "бессовестными" мужьями, — это проститутки, которым не платят за сексуальные услуги (кстати, почему не платят-то? — часто даже содержат).
И которые, судя по всему, должны нести ответственность по статье "Занятие проституцией" (ст. 6.11 КоАП РФ) и заплатить государству штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей. За каждый, так сказать, блудный случай. Смешно же? Конечно.
Но логика абсурда неумолима, поэтому идем дальше. Допустим, в гражданском союзе мужчина зарабатывает меньше. Тогда защищать нужно его? И одновременно наказывать по той же статье о проституции?
Тоже балаган какой-то.
Что делать с парами, у которых равноправные финансовые отношения, — вообще непонятно. В этом случае даже некого "защищать", мимоходом оскорбляя: никто же никого не использует.
Опять все рассыпалось — даже логика абсурда не помогла.
Удивительно еще и то, что во всей этой схеме о "защите" (пусть и такой, вежливо выражаясь, неуклюжей) абсолютно нет места одной простой мысли: что современная женщина сама может хотеть таких "гражданских" отношений. Что ее это устраивает и ни в каком содержании от мужчины или сочувствии свысока (от церкви ли или от государства) она абсолютно не нуждается.
Сейчас редкая женщина (не говоря уж о мужчинах) в нашей стране не имеет отношений до брака, или между браками, или вообще без. Ну кому какое дело до чужой постели?
Проституткам платят деньги за секс-услуги. Обслужила, получила — следующий! В разные времена и в разных странах их закидывали камнями, клеймили, били кнутами, отрезали носы или уши (и даже сжигали). Потом обязательно как-то выделяли в толпе — желтыми шарфами или колпаками, красными бантами на руках или черными плащами. Теперь вот, уже в новейшей России, после суррогатных матерей выделили гражданских жен. С дальнейшими оговорками, что бессовестные их мужья — это национальная катастрофа и маменькины сынки.
Может, уже хватит обзываний? В адрес всех когда-либо живших или живущих в гражданском браке. И пора признать, что отношения мужчины и женщины многообразны, притом что семья, конечно, — идеал.
А в храм люди приходят не за осуждением и желчными оскорблениями, а за поддержкой, за примером доброжелательности и согревающей теплотой.

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