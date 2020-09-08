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Бесплатные деньги для всех: Медведев заговорил о введении в России гарантированного дохода
08 сентября 2020, 21:45 • 21 • Политика
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход в России. Речь идёт о гарантированных выплатах, причём независимо от рода деятельности, социального и экономического положения человека.
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложением ввести в стране минимальный гарантированный доход граждан. Инициатива была озвучена во вторник на онлайн-совещании по реализации социальных инициатив партии "Единая Россия".
Концепция "базового дохода" в последние годы обсуждалась как в Европе, так и в США. Она предполагает гарантированную выплату каждому гражданину определённой суммы денег, независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения. Однако и в Европе, и в США идея не нашла особой поддержки в связи с тем, что авторы инициативы не могли определить источник финансирования данной затеи.
Теперь с такой инициативой выступил и Дмитрий Медведев. Он предложил ввести её в рамках одной из мер поддержки населения после пандемии COVID-19.
При этом экс-премьер добавил, что идея нуждается в максимально внимательном анализе с экономической и финансовой точек зрения.
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