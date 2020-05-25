Бесплатные чартеры: Польша начала завозить рабов из Украины

В связи с карантином и массовым оттоком украинских рабов в родную страну в Польше возник колоссальный спрос на рабочую силу, в связи с чем польская организация по международному трудоустройству предоставила украинцам чартерный рейс, который 24 мая прибыл в столицу Польши Варшаву.Из-за карантина и перекрытия границ Польша начала испытывать огромную нехватку рабочей силы, роль которой ранее исполняли украинские "заробитчане". В связи с послаблением карантинных ограничений в Польше был организован специальный чартерный рейс, который в воскресенье, 24 мая, привез в Варшаву 178 украинских граждан. Кампания по возврату украинских работников на польские рабочие места была проведена польской организацией по международному трудоустройству Gremi Personal, о чем сообщили в пресс-службе организации.Сообщается, что Gremi Personal совместно с украиской авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" доставила украинских работников в Польшу в рамках соответствующего разрешения со стороны украинских и польских властей. Первый чартерный рейс с украинцами был организован на основании огромного спроса среди польских работодателей на работников с Украины, а также с большим количеством запросов от "заробитчан".Генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич дал комментарий по этому поводу, сообщив, что примерно 40% украинцев первый раз поехали работать в Польшу."Прибыли наши работники, которые временно выехали в Украину перед закрытием границ и сейчас решили вернуться назад. А также те, кто успел оформить документы на работу в Польше до закрытия консульств и визовых центров, но не смог выехать из Украины из-за сложностей с пересечением границ",- отметил Томаш Богдевич.Богдевич также подчеркнул, что перелет для пассажиров был бесплатным, а все прибывшие в Варшаву украинцы будут размещены на двухнедельную изоляцию в спецентрах. Кроме того, работодатели удовлетворили требование властей Украины и предоставили работникам, с которыми заключили долгосрочные трудовые договора, медстраховку, учитывающую и помощь при инфицировании COVID-19.