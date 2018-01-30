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Бесплатно или напрокат: На Украине придумали новую форму поставок оружия из США

30 января 2018, 19:54  •  100 • Политика
По мнению бывшего главы Минобороны, ВСУ нужно срочно обновлять свой боевой парк.
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил Киеву брать напрокат у США военную технику. Заявление прозвучало в эфире телеканала NewsOne.
По словам Гриценко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) до сих пор пользуются советской техникой, разработанной почти полвека назад. На этом фоне необходимость модернизировать арсенал ВСУ является очевидной, заявил он.
В то же время эксперт отметил, что текущее состояние бюджета не позволяет Украине самостоятельно обновить боевой парк. В этой связи у Киева нет другого варианта, кроме как обратиться к странам Запада за помощью, сказал Гриценко.
При этом, по его словам, Украине нужно сотрудничество для обеспечения возможности получить военную технику в режиме лизинга, а также бесплатной передачи для тестирования и испытаний, продажи или совместного производства. "И тут претендент номер один - это США", - заявил он.

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