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Бесплатная вакцина за 2 млн долларов: Почему Киргизия сказала "нет" препарату Pfizer
19 января 2021, 23:40 • 110 • Политика
Киргизия откажется от вакцины Pfizer. Официальная причина - сложности с её хранением. У страны нет двух лишних миллионов долларов на закупку специальных холодильников для хранения препарата.
В Киргизии собираются отказаться от американо-немецкой вакцины от коронавируса Pfizer. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев в эфире "Биринчи радио".
Официальная причина отказа - проблемы с хранением. Западная вакцина требует особого температурного режима - минус 70 градусов. Для поддержания такой температуры требуются специальные холодильники, каждый из которых стоит 4 тысячи долларов США.
Министр уточнил, что Киргизии предложили бесплатно получить более 1 млн доз вакцины Pfizer по программе COVAX. Однако для хранения такого количества препарата требуется закупить холодильники на 2 миллиона долларов.
- объяснил Алымкадыр Бейшеналиев.
Он добавил, что Киргизия продолжает переговоры с Россией о поставках в республику вакцины "Спутник V". В отличие от западного препарата, российская вакцина не так требовательна и может храниться при температуре от минус 2 до минус 18 градусов по Цельсию. Это позволяет гораздо легче наладить логистику и начать процесс массовой вакцинации.
Напомним также, что, помимо проблем с хранением, у Pfizer также имеется проблема с побочными эффектами. Со всей Европы поступают сведения о том, что после укола этим препаратом погибают пожилые пациенты. Кроме того, получившие западную вакцину люди жалуются на головные боли, судороги, лицевой паралич и другие негативные последствия.
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