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Бесплатная медицина или сколько стоит лечение от коронавируса

03 апреля 2020, 14:35  •  92 • Украина

Бывшая глава Минздрава Зоряна Скалецкая в конце февраля гарантировала украинцам бесплатное лечение от коронавируса в государственных медучреждениях. Однако многие зараженные Covid-19 жалуются, что с них требуют десятки тысяч гривен за лечение.

«Мы в нашем заведении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривен». Такую цифру озвучил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.

По предписанию Минздрава, лечение коронавирусных больных осуществляется только в госучреждениях. Тогда его должны оплачивать сами заболевшие граждане?


«По Конституции у всех есть право на получение бесплатной медицинской помощи в государственных учреждениях. Но медреформа сузила это право до определенного объема помощи, конкретных ее видов и до определенного перечня медикаментов. Кроме того, ни в каких нормативных актах пока специально не предусмотрены расходы на лечение коронавирусом. Теоретически, я могу прийти в больницу и просить, чтобы меня лечили бесплатно, а иначе – обращаться в правоохранительные органы. Но законы в нашей стране действуют избирательно. При отказе от бесплатного лечения я бы адресовал судебные иски государству», – говорит адвокат по медицинским вопросам Максим Барышников.

По словам заместителя начальника управления стратегического развития здравоохранения Донецкой ОГА Александра Педенко, одни сутки лечения такого больного обходятся бюджету в 1 300-1 500 гривен. По рекомендациям ВОЗ, средняя госпитализация длится 21 день. То есть на одного больного приходится тратить примерно 27-31 тысячу гривен.

Но основная статья затрат – лечение тяжелой пневмонии, которую вызывает коронавирус. В Минздраве говорят, что оно стоит минимум 98 тысяч гривен. Много ли это?

Но, несмотря на госфинансирование, украинцам все равно приходится оплачивать часть лечения самостоятельно.

Экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая говорила: лекарства не являются специфическими или сложными для поставки и в учреждениях присутствуют. Но пациент Одесской городской инфекционной больницы Шахин Асадов рассказывает, что почти 25 тысяч гривен ему пришлось потратить только за первых 2 дня госпитализации. Он заплатил за халаты для медработников и лекарства, причем не покупал их лично, а просто отдал деньги медикам.

Украинец Вадим под ником «Оптимист» в Facebook пролежал в этой же больнице три недели. По его словам, у него сразу потребовали заплатить за тест на коронавирус 500 гривен. Мужчина знал, что тесты должны быть бесплатными, и не стал этого делать. Тем не менее, из своего кармана пришлось отдать на лечение около 1 300 гривен, так как препаратов ему практически не давали.

Впрочем, если объяснить отсутствие препаратов в больницах можно повышенным спросом (с такой ситуацией столкнулась не только Украина, но и другие страны мира), то не совсем понятно, почему одессита заставили приобрести перчатки, пластыри, катетеры, шприцы и пробирки почти на 400 гривен. Они ведь точно должны быть в наличии в больнице.

Халатов, масок и бахил, по его словам, приобретать не требовали. Средств индивидуальной защиты у пациента так и не было, пока Вадим не начал видеоблог в соцсети. После огласки, по его словам, отношение изменилось.

Депутат Сергей Шахов, который уже вылечился от коронавируса в Александровской клинической больнице, рассказал, что потратил из своего кармана больше – около 2 000 гривен. За свой счет, среди прочего, покупал «Плаквенил» – из-за коронавируса у него началась пневмония.

А вот его коллега по цеху Сергей Вельможный, который лечился в той же больнице, рассказывает: приобрести пришлось только витамин С для капельниц. И то, позже оказалось, что он был в наличии. Лечился Вельможный «Парацетамолом», который медики тоже предоставили, и ни за что больше не платил. Пневмонии у него не было.

Киевлянин Павел Пуськов также рассказал, что за все время пребывания в медучреждении приобрел только катетер.

Как уже упоминалось, лечение в государственных клиниках является бесплатным. Больница должна быть обеспечена всеми необходимыми медикаментами и изделиями. Их отсутствие – проблема не врачей, а руководства учреждения. Часто врачам также приходится просить пациентов приобрести что-то за свой счет, так как государство покрывает расходники низкого качества. Юристы советуют не пенять на медработников.

«Понятно, что оплаты в конвертах могут происходить, так как финансово врачей, медсестер в нашей стране не ценят. Зарплата врача высшей категории – 7 тысяч гривен. Есть ли какие-то доказательства такой оплаты вне кассы, например, видео или аудиозапись? Пока мы их не имеем, не стоит унижать врача», - говорит адвокат Ростислав Кравец.

Одессит Вадим рассказывает, что как раз готовит иски, в том числе и за нецелевое использование бюджетных средств. Он надеется, что будут рассматриваться вопросы «благотворительных» взносов и покупки лекарств за свои деньги. В планах – поиск адвоката.

Кандидат юридических наук и общественный деятель Сергей Войченко также не верит в возможность компенсации от государства. Он рассказывает, что такие случаи – скорее исключение, чем правило.

«Стоит ли ожидать компенсацию от государства? В данном случае скорее всего – нет. Ни одна больница официально не подтвердит, что у них в наличии нет лекарств, или что вас заставляют самостоятельно оплачивать лечение. Поэтому граждане остаются один на один со своей болезнью. Действительно, законом предусмотрено бесплатное лечение, но по факту этого нет», – соглашается он.

Сегодня в Украине, только по официальным сводкам, – 669 больных. На всех медикаментов не хватает, как и специалистов. Вполне возможно, что вскоре пациентам придется доплачивать из своего кармана все больше. Так дела обстоят и с обсервацией, которая ранее была полностью бесплатна.

Сейчас за чертой бедности – каждый четвертый украинец. Хватит ли у граждан, и особенно у пенсионеров, денег докупить все необходимые препараты, когда койки будут заполнены? Вопрос риторический.

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