Беспилотный терроризм: как боевики могли создать БПЛА и попытаться атаковать российские военные объекты в Сирии

Российским военным в Сирии удалось отразить нападение боевиков с применением беспилотников. Террористы при помощи 13 БПЛА пытались совершить атаку на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Семь из них были сбиты зенитными комплексами, остальные взяты под контроль подразделением радиоэлектронной борьбы. Кто мог передать террористам технологии по созданию беспилотных летательных аппаратов — в материале RT.

Российские военные в ночь на 6 января сорвали попытку атаки террористов с использованием ударных беспилотников на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские средства противовоздушной обороны в Сирии выявили 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам.

«Десять ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) приближались к российской авиабазе Хмеймим, и ещё три — к пункту МТО ВМФ России в городе Тартус», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, ещё три при посадке сдетонировали от столкновения с землёй.

#СИРИЯ Системой обеспечения безопасности авиабазы #Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения #ВМФ России в г. Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием #БПЛАhttps://t.co/nHiUrEWonLpic.twitter.com/6mLX7Ec66d — Минобороны России (@mod_russia) January 8, 2018

«Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С» российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство», — сообщает ведомство.

Отмечается, что пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах в Сирии нет. Авиабаза Хмеймим и пункт МТО ВМФ России в Тартусе продолжают функционировать в плановом режиме.

Сейчас российские специалисты проводят анализ конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов захваченных у боевиков БПЛА. Им уже удалось определить точное место запуска дронов.

«Террористами впервые массированно использовались БПЛА самолётного типа, запущенные с дальности более 50 километров с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, техническая экспертиза беспилотников показала, что террористы могут осуществлять подобные атаки с расстояния около 100 километров.

В министерстве отмечают, что использованные террористами инженерные решения могли быть получены только от страны, обладающей высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах. Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывчатках, прикреплённых к дронам, использовались взрыватели иностранного производства.

Как подчеркнули в Минобороны, применение боевиками ударных беспилотников также показывает, что эти технологии могут быть использованы террористами для совершения атак в любой стране.

Замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич убеждён, что в попытке боевиков атаковать с помощью ударных дронов российские военные объекты в Сирии замешаны США. По его словам, такую спланированную акцию невозможно было осуществить без спецслужб, поскольку для этого необходимо и финансирование, и комплектующие, и решение технических вопросов.

«В Сирии их просто так достать нельзя. Это работа спецслужб, которые координируются США», — сказал сенатор РИА Новости.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин считает, что беспилотники, с помощью которых террористы совершили атаку, поставлялись именно Соединёнными Штатам.

«Эти дроны появляются не в пустыне, не на скотоводческих фермах. Кто-то это высокотехнологичное оружие поставляет. Даже если это простые, неуправляемые ракеты, всё равно они должны делаться на каких-то базах и с использованием несложных, но всё-таки технологий. Это всё говорит о том, что Соединённые Штаты, к сожалению, продолжают снабжать те антиправительственные силы, которые они контролируют, оружием, причём оружием технологическим и достаточно опасным», — сказал он в беседе с RT.

По мнению эксперта, если в Сирии будут продолжать использовать БПЛА, оснащённые ударными вооружениями, это приведёт к эскалации конфликта.

«И эти виды вооружений, судя по всему, будут поставляться США именно антиасадовской коалиции, чтобы дестабилизировать ситуацию в Сирии», — считает Подберёзкин.

Он также отметил, что международный терроризм в целом возник не из кружка возмущённых моджахедов, а был инспирирован и подготовлен извне. «Исток надо искать из-за рубежа. Это деньги, это кадры, это техника», — подчеркнул политолог.

В то же время, отметил он, те системы ПВО, которыми сейчас обладает Россия, особенно «Панцирь» и крупнокалиберные пулемёты, достаточно эффективны, однако не могут предотвратить запуск дронов или ракет.