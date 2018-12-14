Беспилотники "Орлан" встанут на службу в Ингушетии сразу после Нового года

В составе дислоцированного в Ингушетии артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО появилось новое специальное подразделение, которое будет снабжено беспилотными летательными аппаратами "Орлан". Те прибудут к артиллеристам сразу после Нового года, уже в начале января месяца.

Сразу по получению беспилотных летательных аппаратов военнослужащие приступят к боевой подготовке по их использованию. В ней также будут участвовать и традиционные артиллерийские подразделения.

Как отметили в пресс-службе ЮВО, военнослужащие нового подразделения — люди с техническим образованием и знанием компьютерной техники. Все они прошли спецподготовку в Межвидовом центре беспилотных летательных аппаратов в Коломне.

Напомним, что российский многофункциональный беспилотник "Орлан-10" был разработан предприятием "Специальный технологический центр" и запущен в эксплуатацию в 2010 году. Он предназначен ля ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности.

Обо всем этом сообщает издание "Интерфакс".