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Беспилотники "Орлан" встанут на службу в Ингушетии сразу после Нового года

14 декабря 2018, 06:55  •  82 • Политика
В составе дислоцированного в Ингушетии артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО появилось новое специальное подразделение, которое будет снабжено беспилотными летательными аппаратами "Орлан". Те прибудут к артиллеристам сразу после Нового года, уже в начале января месяца.
Сразу по получению беспилотных летательных аппаратов военнослужащие приступят к боевой подготовке по их использованию. В ней также будут участвовать и традиционные артиллерийские подразделения.
Как отметили в пресс-службе ЮВО, военнослужащие нового подразделения — люди с техническим образованием и знанием компьютерной техники. Все они прошли спецподготовку в Межвидовом центре беспилотных летательных аппаратов в Коломне.
Напомним, что российский многофункциональный беспилотник "Орлан-10" был разработан предприятием "Специальный технологический центр" и запущен в эксплуатацию в 2010 году. Он предназначен ля ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности.
Обо всем этом сообщает издание "Интерфакс".

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