Беспилотники под прицелом: как российские снайперы осваивают навыки поражения БПЛА

Военнослужащие дислоцированной в Амурской области 35-й общевойсковой армии впервые отрабатывают ведение снайперского огня по беспилотникам. В других регионах РФ военнослужащие уже приступили к подобным тренировкам. Для поражения БПЛА российские снайперы применяют штатное оружие, включая легендарную СВД и крупнокалиберную винтовку АСВК. По мнению экспертов, использование мастеров точной стрельбы для борьбы с дронами — необходимая мера, поскольку малоразмерные летательные аппараты получили широкое распространение в мире.

Снайперские подразделения 35-й общевойсковой армии (Амурская область) впервые начали отрабатывать поражение беспилотников, в том числе самолётного и квадрокоптерного типов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО). На нескольких полигонах уже создана необходимая инфраструктура и мишенная обстановка.

«Кроме включения новых упражнений в учебном процессе активно будут использоваться игровые состязательные приёмы обучения, такие как «снайперские дуэли» и скоростная стрельба по удаленным малоразмерным целям и совершенствование нестандартных приёмов маскировки», — говорится на сайте российского военного ведомства.

«Внедрение современного боевого опыта»

Практика снайперской стрельбы по БПЛА появилась в российской армии относительно недавно. Из информации Минобороны РФ следует, что, помимо военнослужащих ВВО, подобные упражнения выполняют снайперы соединений, дислоцированных в Южном, Западном и Центральном военных округах.

Поражение вражеских БПЛА мастера точной стрельбы осуществляют в основном с земли, но в некоторых случаях военнослужащие могут вести огонь и с бортов вертолётов. В частности, такая тактика была успешно отработана на учениях в Псковской и Ленинградской областях ещё в 2017 году.

Как пояснили эксперты, применение снайперов для ликвидации беспилотников оправдано в ситуациях, когда воздушные объекты неприятеля находятся в зоне видимости и пролетают на относительно небольшой высоте. Как правило, это лёгкие тактические дроны и квадрокоптеры.

Данные аппараты сейчас активно применяют армейские подразделения иностранных государств и члены незаконных вооружённых формирований. Малоразмерные БПЛА часто используются в разведывательных и диверсионных акциях, указывают аналитики.

«Раньше снайперы не использовались для поражения низколетящих целей, но с широким распространением беспилотной авиации такая необходимость появилась. В зависимости от габаритов дрона на то, чтобы вывести его из строя, потребуется от одного до трёх боеприпасов», — рассказал в беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

Для ведения огня по БПЛА российские военнослужащие используют штатное снайперское оружие. Так, на прошедших в прошлом году занятиях в Самарской области бойцы одного из подразделений Центрального военного округа уничтожили воздушные цели с помощью 7,62-мм винтовок СВД и 12,7-мм комплексов АСВК. Объекты находились на высоте от 50 до 400 м.

Как поясняется в материалах Минобороны, сложность поражения дронов из снайперского оружия заключается в необходимости проведения расчётов перед стрельбой. Военнослужащий должен корректировать огонь в зависимости от ветра, скорости и направления полёта БПЛА.

Российский снайпер в защитной маскировке готовит оружие к стрельбе

© Министерство обороны РФ

Для закрепления навыков стрельбы по низколетящим беспилотникам в качестве мишеней порой используются обычные воздушные шары. Практика поражения таких целей распространена в Бурятии среди снайперских пар дислоцированного в республике танкового соединения.

Как отмечает газета «Красная звезда», под воздействием ветра воздушные шары правдоподобно имитируют манёвры малоразмерных БПЛА, которые могут неожиданно менять траекторию полёта, находясь под управлением оператора или автоматической системы. Попасть в такую мишень — непростая задача даже для опытного бойца.

Разнообразные упражнения по ликвидации угроз со стороны беспилотников регулярно отрабатываются на ежегодном международном конкурсе «Снайперский рубеж» и его отборочных этапах.

Так, в рамках этих соревнований российские военнослужащие осваивают навыки точной стрельбы по малоразмерным воздушным мишеням. Программа «Снайперского рубежа» предусматривает ведение огня по БПЛА условного противника из положения лёжа на дальности 150—200 м.

В 2020 году в практику подготовки снайперских пар российской армии вошло взаимодействие с расчётами радиолокационных станций и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Учение, где отрабатывалась эта новая тактика, прошло в июне нынешнего года в Южной Осетии. В нём были задействованы части 58-й общевойсковой армии.

В том же месяце в Чечне на полигоне Гвардеец снайперы Южного военного округа уничтожили воздушные объекты, ориентируясь на информацию, переданную расчётом РЛС «Борисоглебск-2». Стрельба по мишеням велась из замаскированных огневых позиций.

«В состав сводного отряда по борьбе с беспилотной авиацией входят специалисты РЭБ, войсковой разведки, снайперы, расчёты зенитных самоходных установок и противовоздушной обороны. Группы созданы в целях внедрения современного боевого опыта», — уточняется в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Кроме того, практика снайперского огня по БПЛА является одним из элементов так называемой горнолесной охоты, в ходе которой военнослужащие совершают скрытые переходы на десятки километров по незнакомой местности с целью ликвидации командиров вражеских подразделений. В ходе подобных учений отрабатывается стрельба по воздушным динамичным целям, которые могут обнаружить группу снайперов.

«Эффективно и результативно»

В целом, как отмечают аналитики, залогом эффективности снайперского огня по БПЛА являются общий уровень профессионализма стрелка, его практический опыт и способность принимать нестандартные решения. Привычку действовать вне рамок шаблона Минобороны РФ активно прививает солдатам и офицерам на учениях в последние годы.

Как пояснил Александр Бутырин, стрельба по воздушным объектам имеет ряд особенностей. По его словам, снайпер вынужден занимать нестандартную позицию для ведения огня. В процессе прицеливания боец должен учитывать существенные отличия от стрельбы по сухопутным целям.

«Прежде всего снайпер должен понимать, что воздушная цель может двигаться в нескольких плоскостях. Она может либо приближаться, либо удалятся, либо резко набирать высоту. Поражение дронов можно назвать новым направлением в снайперской стрельбе, и потому здесь важно наработать определённые навыки», — рассказал Бутырин.

По мнению эксперта, дальность поражения БПЛА зависит прежде всего от характеристик снайперской винтовки. По его оценкам, легендарная СВД способна сбивать дроны на расстоянии до 300—500 м.

«Фактор погоды при стрельбе по беспилотникам, на мой взгляд, играет такую же роль, как при обычной стрельбе. Если снайпер хорошо подготовлен, то он способен эффективно выполнять задачи в любое время суток, при палящем солнце, дожде, снегопаде и слякоти. Фактор местности ничего не значит», — говорит Бутырин.

Российский снайпер на учениях

© Министерство обороны РФ

В комментарии RT преподаватель огневой подготовки офицер запаса Владимир Курта заявил, что наиболее подходящим оружием для поражения БПЛА является крупнокалиберная АСВК, разработанная коллективом конструкторов Завода имени В.А. Дегтярёва.

По мнению эксперта, оснащение и подготовка снайперов требуют существенных финансовых вложений. Однако в контексте современных угроз, в том числе опасности, которую представляют беспилотники, расходы на данную категорию военнослужащих абсолютно оправданы.

«Да, снайперский патрон стоит дороже обычного выстрела. Подготовка и экипировка снайперов — это всё достаточно дорого, но эти вложения, безусловно, оправданы. Использование снайперов, в том числе для борьбе с БПЛА, эффективно и результативно. И, как мне представляется, оказывает огромный деморализующий эффект на противника», — подытожил Курта.