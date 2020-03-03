Беспилотники Эрдогана: Стало понятно, зачем туркам наша С-400

Турецкие СМИ сообщили, что в ходе возмездия за гибель 36 «мучеников» (имеется в виду авиаудар по солдатам турецкого моторизированного батальона 27 февраля в провинции Идлиб - авт.) с помощью новейших турецких ударных беспилотников TAI Anka («Феникс») было пораженно порядка 200-х целей на севере Сирии. По сведениям Анкары, было уничтожено более 100 российских танков, БТР и систем ЗРК (находящихся в армии Асада). В частности, военный эксперт Дека Мевлутоглу привел видео взрыва комплекса «Панцирь», в которого, как он утверждает, попала ракета, управляемая «Фениксом».

Агентство Bloomberg опубликовала в этой связи статью «Смертоносный рой турецких беспилотников представляет собой воздушный вызов Путину в Сирии». Чарльз Листер, директор программы по экстремизму и борьбе с терроризмом в Ближневосточном институте, изучив видеозапись ударов «Фениксов», отметил: не имея превосходства в небе, Турция начала «воздушную кампанию в Сирии беспилотниками», а это, в свою очередь, грозит втянуть «члена НАТО в войну с Россией».

«Турция объявила в воскресенье (1 марта), что ее войска сбили два сирийских военных самолета Су-24 и уничтожили еще три сирийские системы ПВО, подтвердив при этом, что один вооруженный турецкий беспилотник был поражен, — пишет Bloomberg. — Анкара, похоже, горела желанием продемонстрировать свою воздушную огневую мощь».

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Согласно информации из Анкары, еще до начала 4-й операции в Сирии под названием «Весенний щит — 2020» солдаты Эрдогана «нейтрализовали «1 БПЛА, 8 вертолетов, 103 танка, 72 пушки/гаубицы/системы залпового огня, 3 системы ЗРК и убили 2 тысячи 212 военнослужащих Асада». Почти все перечисленные сирийские потери, даже у учетом того, что они наверняка преувеличены, были связаны с применением «Фениксов» — БПЛА, разработанных компанией Turkish Aerospace Industries в кооперации с крупнейшим аэрокосмическим оборонным подрядчиком Пакистана Pakistan Aeronautical Complex.

«Феникс» относится к большим ударным дронам и представляет собой композитный планер с дизельной силовой установкой. Имеет индексы ANKA-B, ANKA-S и ANKA-I. В ударных операциях в Сирии принимает участие БПЛА «S», тогда «B» выполняет функции разведчика, а «I» явно слабоват, как «боец» с российскими системами РЭБ. Его максимальный взлетный вес составляет 1600 кг, размах крыльев — 17,3 метра, длина — 8 метров, полезная нагрузка — 200 кг. Дальность передачи данных составляет 200 км, что и ограничивает его радиус действия.

Отметим, что «Фениксы» активно используются в учениях НАТО Anatolian Eagle («Анатолийский Орел»), в которых, по информации Bloomberg, они учатся преодолевать системы ПРО, аналогичные российским. Для этого развертывается множество электронных глушителей и генераторов помех, которые вводят в заблуждение русские радары. Утверждается, что именно это помогло Турции успешно провести операцию возмездия после гибели 36 «мучеников».

В январе 2020 года Анкара сообщила, что создала первую в мире беспилотную армию, управляемую как единый механизм и подчиняемую «законам стаи». Если сбит один «Феникс», то часть стаи атакует обидчика, а другая — заканчивает начатое «погибшим» дело. По сути, турки хвалятся искусственным интеллектом, который и командует «смертоносным роем».

Известно также, что БПЛА ANKA может пролететь 1488 км (паспортные данные), и если на расстоянии 700 км будет находиться турецкий разведчик с переносной системой обработки изображений (TIES) и удаленным видеотерминалом (RVT), то «Феникс» способен провести ракетный удар вдали от своих границ. Впрочем, турки сообщили, что могут управлять дроном и с помощью спутника, правда, этот вариант считается «сырым». Эрдоган хотел иметь такую машину, чтобы удаленно и адресно уничтожать врагов Турции. Как это делает старший брат по НАТО — США.

Изначально «Феникс» разрабатывался как разведывательный дрон «длительного действия» согласно техзаданию от 24 декабря 2004 года. С 2010 года начались испытания TAI Anka, которые сопровождались серьезными проблемами. 27 сентября 2012 года и 6 декабря 2013 года прототипы БПЛА разбились во время летных испытаний из-за технических проблем.

25 октября 2013 года турецкий Минобороны Турции заказали 10 беспилотных систем (то есть 30 летательных аппаратов) для своих ВВС, а также 12 наземных станций управления на сумму $ 290 миллионов. Позднее сумму увеличили до $ 300 миллионов. Таким образом, сегодня Анкара располагает тремя десятками, точнее 29 «Фениксами», поскольку один из них был сбит в ходе операции возмездия 28 февраля — 2 марта".

Насколько сегодня эффективны эрдогановские «Фениксы», судить сложно, поскольку противоборствующие стороны ведут не только «горячую», но и информационную войну. В частности, в ответ на «уничтожение 100 российских танков, БТР и систем ЗРК», сирийцы сообщили о ликвидации не одного, а сразу шести турецких беспилотников.

Скорей всего, истина, как водится в таких случаях, где-то посередине. Иначе говоря, TAI Anka не является чудо-оружием Турции, хотя и неплохо делает свое военное дело. Ударные дроны вообще-то хорошо зарекомендовали себя во всех современных боевых конфликтов против «бородатых бармалеев».

В 2012 году турки так расхвали свой БПЛА, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси был готов купить еще «сырой» TAI Anka в количестве 30 аппаратов. Но сделка была позднее аннулирована. Анкара пояснила это разногласиями межу египетским генералом Абдель Фаттахом ас-Сиси, который сверг Мурси, и Эрдоганом. На самом деле египтянам не понравилась череда катастроф, а также плохой интерфейс и маленькая скорость «птички» - 200 км в час.

В апреле 2013 года после удачного показательного испытания «Феникса», включающего в себя 18 часов полета и ночную посадку в неблагоприятных погодных условиях, официальные лица Саудовской Аравии выразили заинтересованность в турецком беспилотнике. Однако после 4-х лет переговоров Эр-Рияд сказал «нет», так как был неудовлетворен «разведывательным потенциалом» TAI Anka. Анкара и здесь нашла, что сказать своим гражданам, мол, саудовцы потребовали секретные технологии, но «Турция не торгует своими тайнами».

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Позднее уже в королевстве прокомментировали свой отказ: арабы прямо сказали, что БПЛА не стоит тех денег ($ 30 млн.), которые запросила у них Turkish Aerospace Industries. Дескать, красная цена «птички» раза в два-три ниже. Эта машина должна иметь такой ценник, чтобы было её не жалко потерять.

В ноябре 2017 года появилась информация, что Турция провела переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами на предмет продажи шейхам беспилотника TAI Anka. Но и здесь Анкару постигла неудача. Арабы заявили, что подобную машину они легко могут сделать сами, причем намного дешевле.

Еще можно вспомнить и обсуждения потенциальной сделки на выставке IDEAS 2018 с пакистанцами, которые поставляют Turkish Aerospace Industries ряд важнейших компонентов для БПЛА TAI Anka. Но серьезные эксперты расценили это, как игру, чтобы привлечь хоть какое внимание к эрдогановскому «Фениксу».

В сумме можно сказать, что даже относительно несложные тяжелые ударные беспилотники «Маде ин Туркей» способны нанести серьезный урон сирийцам и помотать нервы русским зенитчикам на базе Хмеймим. В то же время переломить ход войны они не способны.

Еще один момент заключается в том, что ЗРК С-400, проданные Анкаре, без всякого сомнения, будут использоваться для доработки технологий, которые могли помочь туркам преодолеть наши ПРО/ПВО. Вот тогда за TAI Anka и впрямь выстроиться очередь из покупателей с толстыми кошельками.

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