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Беспилотник ВСУ направляется в сторону Донбасса - фото
28 октября 2021, 01:40 • 100 • Политика
Турецкий ударный беспилотник ВСУ "Байрактар" вылетел в направлении Донбасса.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) направили турецкий ударный беспилотник Bayraktar в направлении Донбасса. Об этом сообщает Telegram-канал "Записки охотника", который занимается отслеживанием полётов авиации ВКС России, США и НАТО.
По имеющейся информации, БПЛА вылетел с украинской военной базы Кульбакино. И прямо в эти минуты боевая машина приближается к Донбассу. В подтверждение опубликован скриншот, на котором виден маршрут беспилотника.
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