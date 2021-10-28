Беспилотник ВСУ направляется в сторону Донбасса - фото

Турецкий ударный беспилотник ВСУ "Байрактар" вылетел в направлении Донбасса.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) направили турецкий ударный беспилотник Bayraktar в направлении Донбасса. Об этом сообщает Telegram-канал "Записки охотника", который занимается отслеживанием полётов авиации ВКС России, США и НАТО.

По имеющейся информации, БПЛА вылетел с украинской военной базы Кульбакино. И прямо в эти минуты боевая машина приближается к Донбассу. В подтверждение опубликован скриншот, на котором виден маршрут беспилотника.