Беспилотник уничтожил машину МЧС: Армения сообщила о новой провокации Азербайджана

Боевой беспилотник Азербайджана атаковал машину МЧС Армении. С таким заявлением выступил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. В подтверждение своих слов он опубликовал в Facebook фото с места происшествия.

На снимках видны раскуроченные взрывом горящие останки автомобиля. После предполагаемого удара беспилотника от машины осталась лишь колёсная ось. Кабина и кузов были полностью уничтожены.

"Ударный беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Азербайджана нанёс удар по машине МЧС, жертв нет", - гласит сообщение.

Напомним, что Азербайджан и Армения продолжают обмениваться ударами после того как 12 июля на границе между странами произошло боестолкновение. Баку и Ереван винят друг друга в первом ударе. Напряжённость сохраняется уже почти неделю.

Фото: скриншот facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter/