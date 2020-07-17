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Беспилотник уничтожил машину МЧС: Армения сообщила о новой провокации Азербайджана

17 июля 2020, 02:00  •  60 • Политика
Ереван сообщил об ударе по машине МЧС с азербайджанского беспилотника. На фото с места происшествия виден раскуроченный взрывом автомобиль без кабины и кузова.
Боевой беспилотник Азербайджана атаковал машину МЧС Армении. С таким заявлением выступил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. В подтверждение своих слов он опубликовал в Facebook фото с места происшествия.
На снимках видны раскуроченные взрывом горящие останки автомобиля. После предполагаемого удара беспилотника от машины осталась лишь колёсная ось. Кабина и кузов были полностью уничтожены.
"Ударный беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Азербайджана нанёс удар по машине МЧС, жертв нет", - гласит сообщение.
Напомним, что Азербайджан и Армения продолжают обмениваться ударами после того как 12 июля на границе между странами произошло боестолкновение. Баку и Ереван винят друг друга в первом ударе. Напряжённость сохраняется уже почти неделю.
Фото: скриншот facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter/

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