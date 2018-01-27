Беспилотник США на сутки стал глазами карателей ВСУ в Донбассе

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Американский боевой дрон провел многочасовую разведку на линии разграничения.

Боевой беспилотник США RQ-4B провел многочасовой разведывательный полет над линией разграничения воюющих сторон в Донбассе. Дрон провел в воздухе больше суток, пролетев с севера на юг вдоль так называемой серой зоны между украинскими воеными и ополченцами ЛНР и ДНР. Такая информация появилась на западных авиационных ресурсах, следящих за передвижением воздушных судов.

Известно, что беспилотник вылетел с военной базы США на Сицилии. В воздушное пространство Украины он вошел со стороны Румынии. Его полет проходил на высоте 15,5 тысячи метров над землей на скорости 600 километров в час.

По мнению военных экспертов, вполне вероятно, что американский дрон проводил разведку для Вооруженных сил Украины в преддверии большого наступления. Не случайно официальные лица США практически открытым текстом "благословили Киев" на проведение наступательной операции.