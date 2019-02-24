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Беспилотник "Калашникова" изменит мир, как в ХХ веке автомат АК-47 - американские СМИ

24 февраля 2019, 12:09  •  218 • Политика
The Washington Post считает, что беспилотник "Калашникова" может изменить мир, как АК-47 это сделал в ХХ веке.
Новый российский малоразмерный ударный беспилотник "Куб-БЛА", созданный концерном "Калашников", может изменить мир, как это в своё время сделал автомат АК-47. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
Новый российский военный дрон прост в использовании, эффективен и дёшев, если верить заявлениям его создателей, пишет издание. Точно таким же был в ХХ веке автомат АК-47, который произвёл революцию в мире вооружений. По сей день автомат Калашникова остаётся мощным оружием, которое используется по всему миру. Беспилотник "Куб-БЛА" способен повторить этот успех в сфере боевых дронов.
В концерне "Калашников" пока не раскрывают стоимость своей новой разработки, но отмечают, что дрон "очень дёшев" в сравнении с американскими и израильскими ударными беспилотниками. Целевым рынком сбыта "Куб-БЛА" станут "меньшие по численности армии" по всему миру, приводит американское издание слова представителя российского концерна.
"Российская компания, подарившая миру знаменитый автомат АК-47, представила ударный беспилотник, который может аналогичным образом произвести переворот в деле ведения боевых действий, сделав доступными и недорогостоящими современные технологии применения боевых беспилотных летательных аппаратов", - пишет The Washington Post.
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Концерн «Калашников» разработал высокоточный ударный беспилотный комплекс «КУБ-БЛА», предназначенный для поражения удаленных наземных целей. ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ Он был представлен в рамках Международной выставки вооружений и военной техники #IDEX2019 в Абу-Даби. Преимуществами комплекса являются скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность и простота в обращении. Диапазон скоростей 80-130 км/ч., продолжительность полета 30 минут, масса полезной нагрузки 3 кг., габариты 1210*950*165 мм. Ударный беспилотный комплекс успешно прошел испытания и готов к применению. Детали и видео — на сайте kalashnikov.media ⬅⬅⬅ ⠀⠀ #idex #kalashnikov #концернкалашников #бпла #бла #беспилотник
Публикация от Концерн Калашников (@concernkalashnikov)

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