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Беспилотник хоть куда: «Посейдон» прошел подводные испытания

06 февраля 2019, 15:09  •  69 • Война
Ранее заявленные характеристики беспилотного аппарата «Посейдон» подтвердились в ходе подводных испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
«В ходе испытаний в морской акватории ядерной энергоустановки необитаемого аппарата были полностью подтверждены заявленные характеристики», — подчеркнул собеседник агентства.
Дальность хода «Посейдона» неограничена, а максимальная скорость превышает 200 км/ч. Тем не менее, официального подтверждения сведений источника пока нет.
Однако ранее, 2 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что ключевой этап испытаний «Посейдона» окончен.
Атомный подводный беспилотник океанской системы «Посейдон» российского производства способен обойти любые защитные системы противника. «На пути к цели «Посейдон» сможет за счет полностью автономной системы управления обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи и иные системы защиты противника», — передает слова источника НСН.
«Посейдон» предназначен как для выполнения стратегических задач, так и для поражения авианосных группировок противника.
В ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин объявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные передвигаться на «очень большой глубине» и на межконтинентальную дальность. Скорость беспилотников кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед, также всех видов надводных кораблей, в том числе самых скоростных.
Подводные аппараты обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника, добавил президент, отметив, что в настоящий момент в мире не существует средств, которые могли бы им противостоять.
Новейшие российские подводные беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для беспилотника был завершен в конце 2017 года.
Уникальность реактора заключается в его малых габаритах и при этом крайне высокой энергетической вооруженности. Объем ядерной энергоустановки в 100 раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, но при этом она гораздо мощнее и в 200 раз быстрее переходит на боевой режим, рассказал Владимир Путин.
Подводный беспилотный аппарат, о создании которого рассказал президент России, будет иметь почти неограниченную дальность плавания, а наличие ядерной энергетической установки позволяет необитаемому подводному аппарату двигаться на огромной глубине (более тысячи метров) и на большой скорости, оставаясь незамеченным для противника, рассказал главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.
Он отметил, что «специально создаваемая для этого проекта система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью».
В январе 2019 года стало известно, что Военно-морской флот России намерен поставить на боевое дежурство атомные подводные беспилотники «Посейдон». ВМФ планирует задействовать до 32 беспилотников.
«Предполагается, что по две подлодки-носителя «Посейдонов» войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество «Посейдонов» на боевом дежурстве может достигать 32 единиц», — заявил источник на флоте.
«Можно предположить, что к берегам противника, затеявшего с Россией ядерную войну, «Посейдоны» пойдут группами. Первый комплекс станет «взломщиком» минных полей. Взрыв его двухсотмегатонного заряда вызовет детонацию мин, расчистив путь остальным «Посейдонам». Взрыв зарядов этой группы у береговой линии приведет не только к разрушению прибрежной военной и гражданской инфраструктуры, но и создаст гигантскую волну радиоактивного цунами», — ранее говорил военный эксперт Алексей Леонков.

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