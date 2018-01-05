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Беспилотная дуэль: как Белоруссия и Польша конкурируют в разработке дронов

05 января 2018, 08:24  •  272 • Украина
Граница между Белоруссией и Польшей разделяет не только две страны, но и крупнейшие военно-политические блоки — НАТО и ОДКБ. Именно поэтому Минск и Варшава негласно и неофициально конкурируют во многих областях. В 2017 году предметом заочного спора стали военные беспилотники. RT разбирался, чьи технологические наработки будут более перспективны с экономической точки зрения и эффективны во время реального боевого столкновения.
 
Модель белорусского «Буревестника» и польский Warmate © «ИА ОРУЖИЕ РОССИИ», Анатолий Соколов; wb.com.pl
 

Последнее десятилетие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), или дроны, можно считать главной военной модой. Без их использования уже нельзя себе представить современные войны и контртеррористические операции. Поэтому разработки в этом направлении активно ведут все развитые страны мира.

Белорусские производители военной техники уже не первый год хвалятся своими успехами в этой специфической сфере, в то время как в соседней Польше собственные боевые беспилотники, пусть и более простые по конструкции, уже запущены в серийное производство.

Белорусские технологии

В Белоруссии использование беспилотников распространяется настолько быстро, что недавно Национальному кадастровому агентству Госкомимущества пришлось определять новые зоны запрета для полётов беспилотных летательных аппаратов. Теперь самая большая зона, запрещённая для полётов, — приграничная территория Белоруссии с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной (более 8,5 тыс. кв. км).

Перечень зон, запрещённых для использования дронов, устанавливается Министерством обороны по согласованию с Министерством транспорта. Сейчас постановлением Министерства обороны этот список расширен с 16 до 80 зон, в которых запрещено использование БПЛА.

В Белоруссии разработкой собственных моделей БПЛА занимаются больше десяти предприятий и институтов. Каждое силовое (и не только) ведомство стремится соответствовать моде и показать себя современным и модернизированным, а для этого заказывает разработку БПЛА, порой не имея чёткого представления о том, где и как его предстоит использовать.

  • Испытания белорусского БПЛА «Гриф-1»
  • © 558arp.by

Сегодня в Белоруссии изготавливаются (практически в единичных экземплярах) различные БПЛА широкого профиля, которые используют пограничники, МВД, МЧС, Гидрометеоцентр, Госавтоинспекция и, конечно, вооружённые силы. Но ВС пока только начали использовать белорусские беспилотники «Гриф-1», выпуск которых планировался ещё в 2014 году на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах.

Ещё недавно в Белоруссии были наиболее известны несколько разработок БПЛА: «Гриф», «Аист», «Буревестник», «Беркут-2Е» и «Чибис». Основными заказчиками беспилотных комплексов выступали МЧС и милиция, а заказов от военных было меньше. Вместе с тем все белорусские разработки в сфере БПЛА сводились к разведывательным и наблюдательным аппаратам, причём преимущественно не самого удобного в эксплуатации самолётного типа.

Ситуация изменилась совсем недавно. Весной 2017 года на выставке MILEX-2017 впервые был показан разведывательно-ударный беспилотный вертолёт INDELA-I.N.SKY с ракетным вооружением. Взлётная масса машины — 150 кг. Аппарат вооружён реактивными выстрелами с термобарическими боеголовками калибра 90 мм.

Другая новинка — ударный беспилотник «Буревестник МБ», который способен разгоняться до 200 км/ч, с дальностью полёта 300 км. А это уже машины совсем другого класса — ударные дроны. Ещё одна белорусская новинка — разведывательно-дозорный BELAR YS-EX взлётной массой 1,4 т.

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«Белорусские дроны нового поколения технологически очень совершенны. Их разработка финансируется как государством, так и частными компаниями и очень поощряется силовыми ведомствами, — рассказал RT эксперт американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Карел Неем. — Например, беспилотники вертолётного типа (не квадрокоптеры, а модели обычного вертолёта. — RT) есть лишь у немногих стран. А белорусы создали даже ударный беспилотный вертолёт, что очень сложно».

Польская оперативность

В конце ноября 2017 года министр обороны Польши Антоний Мачеревич подписал контракт на поставку в войска 1000 барражирующих боеприпасов (их ещё называют беспилотниками-камикадзе) Warmate, выпуск которых наладила польская компания WB Electronics. Сумма сделки — 100 млн злотых ($29 млн).

По словам министра, теперь должны пройти испытания в боевых условиях, после которых специалисты определят, какие именно части Войска Польского будут оборудованы новой техникой. Как сообщают польские СМИ, систему Warmate первыми получат на вооружение войска территориальной обороны и подразделения спецназа.

Система Warmate — это многоцелевые беспилотники, которые в зависимости от установленной головной части могут использоваться либо для разведки, либо для нанесения ударов по живой силе и бронированным целям противника.

  • Warmate
  • © wb.com.pl

Разработчик этой машины Войцех Коморничак рассказал журналистам, что для Warmate предлагаются две боевые части разного назначения. Живую силу и небронированную технику предлагается атаковать при помощи осколочно-фугасного заряда GO-1, содержащего 300 г тротила. Также создана кумулятивная боевая часть GK-1, способная пробить 100—120 мм брони. По словам Коморничака, его компания наладила серийное производство аппаратов, в том числе и по заказам из-за границы.

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В последние дни мая 2017 года между Министерством обороны Польши и Военным авиационным заводом №2 было подписано соглашение о выпуске других боевых дронов — беспилотников для армии под названием DragonFly («Стрекоза»), которые изготавливаются в городе Быдгощ. Контракт был заключён меньше чем через год после того, как компания показала прототип. Дальнейшая судьба дрона зависит от того, насколько эффективным окажется его использование в армейских операциях.

Пока представители Министерства обороны Польши заявляют, что DragonFly — это отличное решение для территориальных сил защиты.

«Он может революционизировать поле боя», — уверен заместитель министра обороны Бартош Ковнацкий.

Незадолго до этого Мачеревич рассказал о планах массовой закупке беспилотных летательных аппаратов для вооружённых сил страны. Речь идёт о 1200 БПЛА, 1000 из которых — ударные беспилотники.

Для этого Минобороны создало специальную базу для БПЛА в Мирославце. Там размещены несколько разведывательных дронов Orbiter и AeroStar израильского производства. Теперь им на смену придёт лёгкий беспилотный летательный аппарат Fly Eye («Летающий глаз»), разработанный уже упоминавшейся WB Electronics.

Сейчас в Быдгоще налажено серийное производство первой версии DragonFly — пока компания поставляет в армию испытательную версию беспилотника. Боевую версию начнут производить в 2018 году. Дроны DragonFly будут оснащены боеголовками, изготовленными на электромеханическом заводе Belma, который начал их производство также в конце мая 2017 года.

DragonFly — беспилотный аппарат микрокласса с вертикальным взлётом, предназначенный для ведения боевых действий как на открытом пространстве, так и в городах. В зависимости от типа боеголовки «Стрекоза» может быть направлена на борьбу с легкобронированными объектами и группами солдат на площади 10 кв. км.

  • Беспилотник DragonFly
  • © witu.mil.pl
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Основное преимущество этого беспилотника — его мобильность, которая достигается благодаря малому весу, небольшому размеру и очень краткому времени запуска дрона. Вместе с комплектом боеголовок и пультом управления он помещается в рюкзак, который может носить один солдат.

Несколько ранее, 9 декабря 2016 года, поляки впервые продемонстрировали двухдвигательный разведывательно-ударный БПЛА «Лось», также являющийся разработкой WB Electronics. Вес пустого аппарата 85 кг, масса полезной нагрузки 55 кг. Длина аппарата 3,1 м, размах крыла 6,4 м. У дрона два поршневых двигателя, причём при отказе одного из них БПЛА может самостоятельно вернуться к месту запуска на втором двигателе.

Радиус действия беспилотника составляет 180 км, продолжительность полёта — до 18 часов. «Лось» оснащён блоком оптоэлектронной нагрузки, а также способен нести подвесное вооружение — миниатюрные самонаводящиеся бомбы Sting и шестикилограммовые управляемые бомбы LARUS. 

Неравная конкуренция

Если сравнивать технологию белорусских и польских БПЛА, можно прийти к заключению, что Белоруссия лидирует в сфере разработки беспилотников. На деле же ситуация выглядит несколько иначе — ведь даже самое совершенное оружие бесполезно, если оно не выпускается и не используется массово. 

«Польские перспективы в области развития беспилотной авиации выглядят более оптимистичными, и для этого есть целый ряд причин, — пояснил RT белорусский военный эксперт Вадим Артамонов. — Во-первых, Польша как член НАТО и ЕС имеет доступ к технологиям и комплектующим, которые для белорусских производителей либо недоступны, либо доступ к ним ограничен. Во-вторых, основным заказчиком польского ВПК является польская армия — то есть имеется большой внутренний рынок. В Белоруссии такого рынка нет».

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Артамонов отметил, что Польша имеет доступ к западному рынку БПЛА, а для белорусских производителей этот доступ ограничен по политическим причинам. Кроме того, польские власти активно инвестируют в развитие отечественного ВПК, в то время как белорусские производители используют в основном собственные средства.

«Бюджетная поддержка есть, но она не так уж велика. В итоге польские производители находятся в значительно более благоприятных условиях, чем белорусские. И конкурировать с поляками белорусам тяжело», — считает Артамонов.

К тому же, по словам эксперта, пока все без исключения белорусские дроны предназначены для работы на больших открытых пространствах. А вот поляки сразу ориентируются свои разработки на современную войну в городских условиях.

«Разумеется, в реальном бою дроны против дронов воевать не будут — до этого пока всё-таки далеко. К тому же ни поляки, ни белорусы пока не имеют стратегических ударных БПЛА, таких как американский Reaper. А всё, что имеется теперь, выполняет только подсобные функции, — прокомментировал ситуацию в беседе с RT украинский военный эксперт Пётр Левковский.

Он отметил, что, хотя дроны не смогут решить исход современного боя, позиции поляков с точки зрения оружейного бизнеса более крепкие.

«Даже Украина теперь готовится закупать несколько моделей («Лось», Warmate, Fly Eye) именно у поляков, но не у белорусских разработчиков, хотя военно-техническое сотрудничество Украины и Белоруссии достаточно плотное», — резюмировал эксперт.

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