Беспилотная агрессия

Угроза с неба

Яркие кадры, снятые дронами: турецкие беспилотники наносят удары по сирийским колоннам. Минобороны Турции выпускает пропагандистские ролики в промышленных масштабах, рапортуя об успехах на сирийском фронте. Где и когда сняты эти кадры, сказать невозможно, что дает возможность Анкаре жонглировать цифрами по собственному усмотрению. В итоге, судя по турецким сводкам, одних танков Дамаск потерял столько, сколько у него никогда не было. А уж живой силы положили многие тысячи.

Турецкие военные показали, как наносят удары по сирийским колоннам.

Потери правительственных сил от действий беспилотников на самом деле серьезные, хотя и отличаются от турецких подсчетов. По данным военно-дипломатического источника «КП», только с 26 по 28 февраля, в период наивысшей активности БПЛА, был убит 191 сирийский боец, 293 ранены. В результате ударов по иранскому наблюдательному посту погибли 43 бойца Корпуса стражей исламской революции. Подбиты или повреждены 23 танка, 16 БМП, 9 реактивных систем залпового огня... «Вот она, новая эра ведения войн с помощью беспилотников», - скажет неискушенный наблюдатель. И ошибется.

Недооценивать роль БПЛА в современных боевых действиях, конечно, не стоит. Но и преувеличивать его возможности я бы не стал. Все, что мы знаем о современном их применении - это все-таки удары армий развитых стран по нерегулярным подразделениям не совсем развитых. И даже не развивающихся. В Сирии регулярные войска есть, но здесь Турция поначалу не встретила никакого противодействия ПВО. На руку Анкаре сыграло и традиционное фатальное пренебрежение сирийскими войсками элементарными фортификационными сооружениями.

Ответ с земли

За все мои командировки в Сирию я ни разу не встречал местного бойца с лопатой. Что такое «окапываться» он не знает в принципе. Ни блиндажей, ни укрытий для техники. Турецкая беспилотная авиация расстреливала их словно в тире. Примерно то же самое я наблюдал в 2011 году в Ливии, когда многокилометровую колонну техники войск Каддафи, шедшей без прикрытия на Бенгази, методично и безнаказанно расстреливала натовская авиация.

После того, как к Идлибу были подтянуты «Буки» и «Панцири», ситуация немного изменилась. Сирийцам за несколько дней удалось сбить 12 беспилотников - 5 аппаратов «Анка» и 7 «Байрактаров». После чего турецкие операторы стали поосторожнее. Да и сирийская артиллерия перестала задерживаться на одной позиции, на девятый год войны научившись маневрировать и уходить в укрытия.

Как бы то ни было, значительного успеха войскам Эрдогана добиться так и не удалось. На сегодня уже 8 из 12 турецких наблюдательных постов находятся на территории, контролируемой Асадом. В стратегически важный город Серакиб введена российская военная полиция, ставшая уже аналогом миротворческих сил. И благодаря этому Дамаск полностью держит под контролем трассу М5 - из Хамы на Алеппо.

Собственно, в том числе и из-за нее - весь сыр-бор. По сочинскому меморандуму Эрдоган давным давно должен был обеспечить отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, разделить умеренную оппозицию и боевиков, а также обеспечить свободное передвижение по трассе М5. Ни одно из этих обязательств Анкара так и не выполнила. Более того, с территории боевиков участились попытки обстрелов российской авиабазы Хмеймим и пригородов Алеппо. Что и стало причиной для проведения наступательной операции. Боевиков постарались отбросить как можно дальше, за пределы расстояния выстрела.