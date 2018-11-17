Бесперебойно сейчас в Киеве работают лишь вагоны метро, взятые еще Януковичем в лизинг у России

Помыться в горячей воде прямо на улице

Киев все меньше напоминает ухоженный и современный город, а его аварии и проблемы ЖКХ стали притчей во языцех. На протяжении нескольких последних лет в столице Украине, несмотря на активную застройку, все время что-то рушится, горит и даже проваливается под землю, а по центру европейской столицы течет бурными потоками кипяток. К ужасу горожан машины проваливаются и уходят под асфальт.

К ужасу горожан машины проваливаются и уходят под асфальт. Одна из таких аварий в центре Киева

В соцсетях язвительно шутят по поводу участившихся столичных техногенных аварий: «Это мэр Кличко дал киевлянам, наконец, помыться». В одну из таких ям, к слову, угодила машина Григория Суркиса, бизнесмена и футбольного магната, покровителя киевского «Динамо». Во многих домах столицы по-прежнему еще нет отопления. Да, тут есть метро, которое, к счастью, работает и, несмотря на активную декоммунизацию, отказываться от него никто не собирается. К слову, после Майдана за пять лет не построено ни одной станции, а вагоны российского производства Киев получил в лизинг еще при Януковиче.

Я сама решу - как мне ездить в Россию и чем

В метро каждый день вваливаются патриотичные мужики в камуфляже. Теперь, спустя четыре года, многие из них обзавелись огромными животами. В переполненных с утра вагонах вояки занимают очень много места, потому что по обыкновению стоят широко расставив ноги, среди худеньких девушек в пальтишках «секонд – хенд» и женщин пенсионного возраста, с затравленными взглядами, готовых им сразу же все уступить и подвинуться.

У нас работают уборщицами-вахтершами три женщины, родня которых живет в России. Одна выдала дочь замуж в Тверь, у другой - сестра во Владимире, у третьей - родня в Михайлове, Рязанской области. Все трое, как правило, ездят в Россию автобусами «Киев–Москва». Наши сотрудницы стали обсуждать ситуацию, произошедшую в прошлую субботу на автовокзале, где радикалы провели акцию в поддержку бесплатного проезда в маршрутках для «атошников». Нацисты заблокировали автобус "Киев -Москва ", готовый к выходу в рейс, изрядно поиздевавшись над водителем. Мужчину почти три часа не выпускали из кабины, постоянно угрожая, третировали пассажиров, а также грозились судом Линча директору автовокзала.

Вообще-то акция ультраправых как всегда прошла в одном и том же стиле: пассажиров автобуса обозвали сепаратистами, задерживая рейс.

В нервный разговор наших немолодых уже женщин, обсуждавших новость, вмешался один тип, утверждая, что из-за таких как они «сепарш», Украина плохо живет:

«Ничего, буде їздити через Мінськ, не розвалиться. А краще б вообще вам не їздити».

Сам «патриот-воспитатель» родом из Коломыи приехал в Киев еще в 2013–м поддержать революцию, да тут и застрял. После Майдана торговал «революцонной» атрибутикой, а когда та вышла из моды, стал приторговывать спортивными кепками. И тут одна из сотрудниц, Лиза, здоровая такая баба, старше пятидесяти, ставшая недавно бабушкой двух маленьких внуков – россиян, разозлилась не на шутку:

-Ты вот что, прыщ, езжай соби до дому, в Коломыю, а я сама решу когда мне ехать в Россию, чем и как, - ответила Лиза и чуть в глаз ему не «зарядила». У Лизы муж пьющий, и та его изредка поколачивает. И она бы точно «зарядила», однако коммерс-патриот сразу сник, прихватил свою огромную сумку с кепками и исчез.

Вышиванка на капоте не помогла

Если говорить откровенно, то сейчас много жизненных тягот упало на плечи простых украинок. Опереться особо не на кого: мужики пьют, воюют, многие ушли в откровенный криминал.

В нашем парадном жила одна ярая такая себе европейка — бизнесменша.

Дама отправляла на Майдан еду, одежду и всячески его поддерживала. На капот своей белой «Мазды» нанесла логотип вышиванки. После 2014 года это было сплошным помешательством.

Вышиванка, надо сказать, ей не очень-то помогала. Не один раз машину соседки грабили, разбивали стекла и даже украли дорогую фару, без которой она ездила очень долго. Сейчас женщина сорока лет и вовсе покинула Украину. И судя по всему, навсегда, сдав квартиру переселенцам из Донецка, которых так яростно ненавидела в 2014-м. Так как это понимать? Европу тут снова «донецкие» строить будут?

Но судя по тому, как быстро разворачиваются новые политические сценарии - никто и ничего не исключает. Это не будет быстро, но хрупкая надежда на перемены есть. Только непонятно можно ли будет отменить то, что уже приняли и наворотили за эти годы?

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