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"Беспардонный ход": как США пытаются запустить "деструктивные процессы" в РФ
10 августа 2020, 16:25 • 94 • Политика
Штаты не смогут получить информацию о влиянии нашей страны на выборы, считает российский политик
Реклама в одной из американских соцсетей о вознаграждении в размере $10 млн за информацию о "вмешательстве" РФ в президентскую гонку в США – это беспардонный подход в политике. К такому выводу пришел член Совфеда Франц Клинцевич.
Напомним, ранее стало известно о том, что глава Госдепа Майк Помпео объявил денежную награду за предоставление данных о вмешательстве в американский выборный процесс.
По мнению Клинцевича, подобная инициатива является предвыборным шагом администрации хозяина Овального кабинета и направлена против самого Дональда Трампа, а также чтобы за счет такого движения оправдаться перед собственными гражданами. Причем у госсекретаря здесь складывается беспроигрышная позиция. Однако Вашингтон не получит доказательств о "вмешательстве" Москвы в штатовские выборы, поскольку этого не было.
Сенатор назвал действия американцев "беспардонным подходом". Подобной рекламой они пытаются сформировать деструктивные процессы в России, добавил Клинцевич, цитирует "Ньюинформ".
Госдеп запустил программу "Награда за справедливость" устами Помпео 5 августа. Инициативой руководит Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США.
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