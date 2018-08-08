Бесконтрольный выстрел: как истребитель ВВС Испании по ошибке запустил боевую ракету над Эстонией

Испанские ВВС приостановили полёты над Эстонией, страной — партнёром по НАТО, после ошибочного запуска ракеты «воздух — воздух». Об этом сообщил эстонский министр обороны Юри Луйк. В ведомстве отметили, что снаряд можно было перевести в режим самоуничтожения, но не исключили и его падения на землю. О погибших или пострадавших не сообщается. По словам главы эстонского штаба ВВС Рийво Валге, подобный инцидент произошёл в воздушном пространстве республики впервые.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 случайно выпустил боевую ракету во время полёта над территорией Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе эстонских Сил обороны.

Ракета класса «воздух-воздух» была запущена во время полёта над южной частью Эстонии. Её длина составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров.

Отмечается, что снаряд мог упасть на землю в районе сорока километров от города Тарту.

«У ракеты есть режим саморазрушения, который гарантирует её уничтожение в воздухе при ошибочном запуске, но нельзя исключать, что она приземлилась», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В Силах обороны предупредили, что в случае обнаружения ракеты или её компонентов необходимо, не трогая их, немедленно сообщить о находке по телефону ВВС Эстонии или номеру 112. В ведомстве отметили, что военные занимаются поиском снаряда. При этом истребитель Eurofighter Typhoon 2000 вернулся на авиабазу.

Как отметил глава эстонского штаба ВВС полковник Рийво Валге, ракета содержит 5—10 кг взрывчатого вещества, а радиус полёта составляет 100 км. По его словам, подобный инцидент произошёл в воздушном пространстве страны впервые.

«Ракету выпустили на высоте шести километров. Неизвестно, какой у неё механизм самоликвидации… Сила ракет «воздух-воздух» по сравнению с бомбами очень мала. Однако все жители, которые случайно могут на юге Эстонии найти ракету, не должны к ней прикасаться. Им стоит немедленно сообщить о находке нам», — цитирует Валге РИА Новости.

Американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости объекта. Она состоит на вооружении США, Великобритании, Германии и других стран — членов НАТО.

Истребители Eurofighter Typhoon производятся европейской фирмой Eurofighter GmbH с 1994 года. Самолёт поставлен на вооружение ВВС Великобритании, Германии, Италии, Испании, Австрии и Саудовской Аравии.

Временное отстранение

В связи с инцидентом пилоты ВВС Испании были отстранены от полётов над Эстонией до выяснения обстоятельств. Об этом сообщил глава Минобороны Эстонии Юри Луйк.

«Вместо них миссию продолжит подразделение Португалии, Испания сейчас в запасе», — цитирует Луйка Postimees.

Он добавил, что инцидент «крайне редкий и заслуживающий сожаления».

«Сейчас главное — обеспечить безопасность и совместно с союзниками выяснить обстоятельства произошедшего, чем и занимаются Силы обороны», — подчеркнул он.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, «учения ВВС являются рутинным делом по повышению эффективности воздушной безопасности, однако прежде всего нужно исходить из безопасности эстонского населения».

«Миссия по охране воздушного пространства НАТО является важнейшей частью безопасности Эстонии. Проведение учений — рутинная часть обеспечения эффективной воздушной безопасности», — подчеркнул глава правительства.

Воздушная тревога

С 2004 года охраной воздушного пространства Эстонии занимаются самолёты Североатлантического альянса. Они базируются на авиабазе Зокняй в Литве. С 2014 года самолёты также размещаются на авиабазе Эмари в Эстонии.

В ходе саммита НАТО, который состоялся в 2012 году в Чикаго, было принято решение о бессрочном патрулировании воздушного пространства стран Балтии.

Охрана воздушного пространства Прибалтики осуществляется истребителями стран альянса в порядке ротации. 2 мая 2018 года к охране приступили экипажи самолётов ВВС Португалии, Франции и Испании.

При этом с истребителями НАТО в Прибалтике ранее уже происходили опасные инциденты. Так, в 2011 году в воздухе столкнулись литовский самолёт L-39 «Альбатрос» и французский истребитель Mirage. Оба пилота катапультировались. Позднее выяснилось, что столкновение произошло из-за разной интерпретации курса полёта экипажами двух самолётов.

В 2013 году датские истребители F-16, находясь в воздушном пространстве Эстонии, были вынуждены экстренно сесть в Таллинском аэропорту — их двигатели повредила стая птиц.

В 2016 году на аэродроме Эмари у немецкого истребителя Eurofighter Typhoon во время выруливания на взлётную полосу отвалился внешний топливный бак.