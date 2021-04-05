Бесконтрольные санкции США ударили по доллару: Россия указала на первый сигнал

Бесконтрольная санкционная политика США нанесла удар по доллару, надломив его авторитет как приоритетной валюты контрактов. В МИД России указали Штатам на первый сигнал.

Речь идёт о сокращении использования доллара во взаиморасчётах по торговым операциям. По словам замглавы МИД Александра Панкина, причиной этому стала непредсказуемая экономическая политика США и бесконтрольное введение санкций. Он отметил, что перечисленные факторы "ставят под сомнение надёжность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта".

Дипломат также добавил, что со стороны некоторых стран и компаний вполне логичным является решение сократить использование доллара. Такие меры должны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций.

"В этом свете расширение использования национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами приобретает всё большую актуальность и становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки", - сказал Панкин в комментарии РИА Новости.