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Бесконтрольные санкции США ударили по доллару: Россия указала на первый сигнал

05 апреля 2021, 08:05  •  75 • Политика
Бесконтрольная санкционная политика США нанесла удар по доллару, надломив его авторитет как приоритетной валюты контрактов. В МИД России указали Штатам на первый сигнал.
Речь идёт о сокращении использования доллара во взаиморасчётах по торговым операциям. По словам замглавы МИД Александра Панкина, причиной этому стала непредсказуемая экономическая политика США и бесконтрольное введение санкций. Он отметил, что перечисленные факторы "ставят под сомнение надёжность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта".
Дипломат также добавил, что со стороны некоторых стран и компаний вполне логичным является решение сократить использование доллара. Такие меры должны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций.
"В этом свете расширение использования национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами приобретает всё большую актуальность и становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки", - сказал Панкин в комментарии РИА Новости.

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