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«Бесконечное письмо»: в парках Москвы открылась выставка RT и молодых дизайнеров РАНХиГС, посвящённая 75-летию Победы

18 августа 2020, 14:05  •  11 • В России
В «Сокольниках» и других парках Москвы стартовала выставка «Бесконечное письмо», рассказывающая о буднях Великой Отечественной войны. Отрывки из частных переписок, рисующие неофициальный образ самого крупного военного конфликта прошлого столетия, стали источником вдохновения для современных дизайнеров и художников. Среди них не только студенты Школы дизайна РАНХиГС, но и известные графики Михаил Соркин и Пётр Банков. Работы Петра Банкова, в частности, получили совершенно новое измерение: их можно «послушать» через приложение дополненной реальности.
 
 

Выставка пройдёт в три этапа: 17—30 августа 2020 года в Лианозовском, Гончаровском, Перовском и Бабушкинском парках, в парках «Ангарские пруды» и «Сокольники», в парке у Джамгаровского пруда и сквере по Олонецкому проезду. 

31 августа — 13 сентября 2020 года в парках «Красная Пресня», «Северное Тушино» и «Кузьминки-Люблино».

15—30 сентября 2020 года в парке искусств «Музеон».

Выставка организована при поддержке Департамента культуры Москвы и Объединённой дирекции «Мосгорпарк».

«Мы благодарны «Мосгорпарку» за уникальную возможность представить наш проект в главных парках столицы. Каждая отдельная экспозиция уникальна: было сделано более 200 плакатов с цитатами из фронтовых писем и оригинальными иллюстрациями студентов школы дизайна РАНХиГС. Эта интерактивная выставка, мы надеемся, тронет за живое, ведь она про любовь, про чувства, про эмоции. Это живая память — связь времён в важных строчках из военных писем и в рисунках сегодняшних молодых художников», — говорит заместитель главного редактора RT, автор идеи проекта «Бесконечное письмо» Кирилл Карнович-Валуа.

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Фронтовые письма. Заветные «треугольники» были главной нитью, связывающей солдат с их семьями в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Писем ждали дома. Писем ждали на фронте. ⠀ В честь 75-летия Победы телеканал RT @rtrussian создал проект #БесконечноеПисьмо, в котором собраны сотни пронзительных фронтовых посланий. Над иллюстрациями работали молодые дизайнеры школы РАНХиГС @designranepa, а также известные художники Пётр Банков и Михаил Соркин. ⠀ Приглашаем посетить онлайн-выставку проекта, в которой участвуют тринадцать парков Москвы. Все работы можно посмотреть по хэштегу #БесконечноеПисьмоВыставка. ⠀ Выставка организована при поддержке Департамента культуры города Москвы @kultura_mos и Объединенной дирекции «Мосгорпарк» @mosgorpark. Это лишь небольшая часть экспозиции, которая готовится к показу в парках Москвы. ⠀ «Бесконечное Письмо» ― это эмоциональный трибьют любви, которая побеждает, наперекор войне и смерти. ⠀ #ЛПМитино #СтраницыПобеды #ПисьмаПобеды #БесконечноеПисьмо #вов #75летПобеды #Победа75 #втораямировая #VictoryPages #ww2

Публикация от Сквер по Олонецкому проезду (@skverolonetskiy)

Проект «Бесконечное письмо», стартовавший в Instagram в январе, собрал отрывки из сотен сохранившихся писем Великой Отечественной войны. Солдаты пишут своим матерям и жёнам о том, как приходится лежать под падающими с самолётов бомбами, как они идут мимо сожжённых деревень, как погибают их друзья, и бесконечно беспокоятся о тех, кто остался дома тяжело работать на заводах и полях. Обычные люди, жившие более 70 лет назад, встретились со своими ровесниками: большинству художников, работавших над проектом, нет и 25 лет.

«Нам — тем, кто не был на войне, — сложно понять, что это. Но мы способны почувствовать эмоции людей военного времени, читая их письма для родных. Меня восхищает, что люди, несмотря на трудные, чудовищные времена, всё равно сохраняют человечность, доброту и проявляют заботу о близких», — рассказала Алла Димарева, студентка третьего курса Школы дизайна РАНХиГС.

    Работы выполнены в разной технике и манере: коллаж, уголь, масло, аппликация. Некоторые из них могут оживать: для выставки было разработано приложение дополненной реальности. В частности, плакаты, созданные известным художником Петром Банковым, исполняют военные песни и читают стихи, которыми были вдохновлены работы. Скачать приложения для iPhone можно здесь.

    Ранее проект «Бесконечное письмо» проводил онлайн-выставку в парках Москвы. Посмотреть её целиком можно по хештегу #БесконечноеПисьмоВыставка в сетях Instagram, Facebook и ВК. Также ко дню проведения парада Победы был выпущен саундтрек проекта.

    «Бесконечное письмо» — часть масштабного проекта RT #СтраницыПобеды. Проект собрал современных художников, историков, журналистов и экспертов в самых разных областях, чтобы рассказать о тяжёлых днях войны современным языком в Instagram, на YouTube, в Facebook, ВК и Twitter.

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