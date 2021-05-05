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«Бесконечное письмо»: RT запускает сайт с фронтовыми письмами ко Дню Победы

05 мая 2021, 14:05  •  102 • В России
RT запускает сайт «Бесконечное письмо», посвящённый окончанию Великой Отечественной войны. Сотни отрывков из фронтовой переписки рассказывают о буднях самого кровопролитного конфликта ушедшего столетия, затронувшего каждую семью на постсоветском пространстве. Пронзительные строки, наполненные любовью к близким, проиллюстрированы студентами Школы дизайна РАНХиГС.
 
 

«Бесконечное письмо: веб-версия» завершает проект команды RT Creative Lab #СтраницыПобеды, выходивший в социальных сетях в 2020 году. Одной из платформ проекта стал Instagram, где в формате Stories публиковались короткие строчки из семейных писем времён войны.

«Фронтовые письма — это уникальный исторический документ Великой Отечественной. Обращённые к любимым, детям, матерям, лишённые ложной высокопарности, эти лаконичные строчки создают величественный, но очень личный, искренний образ людей, захваченных конфликтом, который в наши дни трудно осознать», ― рассказала Татьяна Василевская, глава издательства «Книга», чей архив писем лёг в основу проекта.

    Каждая цитата из фронтовых писем была проиллюстрирована студентами Школы дизайна РАНХиГС. Вместе с непрерывным музыкальным сопровождением (саундтрек к проекту написал композитор Максим Макарычев, участник групп On-The-Go и Sirotkin) строчки и иллюстрации складывались в своеобразное «Бесконечное письмо». Теперь проект стал доступен в формате веб-сайта.

    Сайт разработан в партнёрстве с российским digital-агентством Red Collar и представляет из себя «бесконечный» поток из военных писем — виртуальных фронтовых «треугольников».

    «Мы хотели создать необычный пользовательский опыт на сайте. Пространство, полностью погружающее в момент. С помощью цветов, шрифтов и текстур мы переносим пользователя во времена Великой Отечественной войны, а едва различимые силуэты людей, летящие искры, парящий снег, трассирующие пули и музыка помогают передать напряжённость и трагичность каждой истории», — поделился Денис Ломов, креативный директор Red Collar.

    • «Бесконечное письмо»: RT запускает сайт с фронтовыми письмами ко Дню Победы

    Так называемые треугольники появились из-за нехватки конвертов и бумаги. Солдаты писали письма на одной стороне листа, а затем складывали его треугольником, писали на другой стороне адрес и передавали на военную почту.  Ежемесячно только из тыла на фронт доставлялось около 70 млн писем, а всего за время Великой Отечественной было отправлено около 10 млрд писем.

    Доставке почты был отдан такой же высокий приоритет, как боевому обеспечению. Почтовые эшелоны пускались по железной дороге в первую очередь, остановки не допускались. Многие почтальоны отдали жизни за доставку своего ценного груза.

    «Бесконечное письмо» в Instagram Stories (Russian case study) from RT Creative Lab on Vimeo.

    «Наш онлайн-архив писем — это архив чувств. В каждой строчке перед глазами образы живых людей. Это история о судьбе простого человека. Солдата. Жены. Матери. Ребёнка. Отца. Это история миллионов семей, тех, кто жил и умирал во время той страшной войны. И в первую очередь это — история любви», — заключил Кирилл Карнович-Валуа, креативный директор RT Creative Lab.

    «Бесконечное письмо», фильм «Уроки Аушвица» и другие части проекта #СтраницыПобеды уже стали призёрами престижных международных и российских наград. Среди них Epica Awards, Promax Awards, Shorty Social Good, Digiday Media Awards Europe и другие.

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