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«Бесконечно долго искать русский след»: что повлияло на позицию Белого дома по поводу диалога Трампа и Путина

26 июля 2018, 20:09  •  85 • В мире
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что следующая встреча лидеров России и США состоится после 1 января 2019 года. По его словам, к этому времени должно закончиться расследование «российского вмешательства» в американские выборы. Ранее пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Сара Сандерс сообщала, что Владимира Путина пригласят в Вашингтон этой осенью. По мнению экспертов, перенос встречи связан с резкой критикой саммита в Хельсинки со стороны американского истеблишмента, а также с промежуточными выборами в конгресс в ноябре. Как отмечают политологи, в Белом доме, вероятно, опасаются новых обвинений в «сговоре с Кремлём». Когда в следующий раз смогут встретиться главы РФ и США, выяснял RT.
 
Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters © Sputnik / Alexei Nikolsky
 

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон сообщил, что новая встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным пройдёт не ранее 1 января 2019 года. Точнее, по его словам, это случится, когда закончится расследование «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер.

На неопределённый срок

«Президент считает, что следующую двустороннюю встречу с президентом Путиным следует провести после того, как завершится связанная с Россией охота на ведьм. Таким образом, мы договорились, что встреча состоится не раньше следующего года», — приводит Белый дом заявление советника Трампа. 

Экс-директору ФБР Роберту Мюллеру было поручено вести расследование «российского вмешательства» 17 мая 2017 года. В феврале 2018 года американский Минюст выдвинул обвинения против 13 россиян и трёх российских компаний, якобы пытавшихся повлиять на исход президентских выборов 2016 года в пользу Дональда Трампа. 13 июля — за два дня до встречи Путина и Трампа — ещё 12 гражданам России комиссия Мюллера инкриминировала вмешательство в американские выборы. Однако за это время не удалось найти ни одного доказательства сговора между РФ или российскими гражданами и окружением Трампа.

  • Спецпрокурор Роберт Мюллер
  • AFP
  • © Saul Loeb

Дата, к которой должно завершиться расследование, формально не установлена, поэтому, как отметил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, привязка встречи российского и американского лидеров к окончанию охоты на ведьм, как Трамп называет расследование Мюллера, может означать перенос саммита на неопределённый срок.

«Каких-то временных рамок для работы комиссии Мюллера нет, она может работать бесконечно долго и бесконечно искать русский след, — подчеркнул эксперт. — В этом смысле заявление Болтона — это знак самому Мюллеру. Если американская элита стремится торпедировать дальнейшие встречи Трампа с Путиным, то не нужно торопиться заканчивать расследование».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала, что глава Соединённых Штатов поручил Джону Болтону пригласить Владимира Путина в Вашингтон уже этой осенью. Информацию о желании американской стороны провести встречу в нынешнем году подтверждал 24 июля и помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Болтон предлагал организовать следующий российско-американский саммит в конце 2018-го.

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Кроме того, Ушаков не исключал, что лидеры России и США могут встретиться на полях саммита G20, который пройдёт в столице Аргентины Буэнос-Айресе c 29 ноября по 1 декабря 2018 года.

Фактор выборов

По словам экспертов, перенос встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным можно трактовать как реакцию на то, как американские элиты восприняли предыдущий саммит в Хельсинки, а предложение пригласить российского лидера в Вашингтон — как троллинг оппонентов Трампа.

«Трамп предпочитает держать политическую кухню приоткрытой, троллит оппонентов, реализует провокации. Это его стиль», — заявил в интервью RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

По итогам саммита лидеров России и США в Хельсинки политические противники обвинили президента Соединённых Штатов в предательстве национальных интересов, негативно высказывались и представители партии Трампа — Республиканской.

Дональду Трампу даже пришлось публично поправить своё выступление в Хельсинки относительно доказательной базы теории «российского вмешательства», ведь с заявлением, противоречащим позиции президента, выступил глава разведсообщества США Дэн Коутс. Тот же Коутс на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо) ответил смехом на информацию о приглашении в Вашингтон Владимира Путина, что СМИ и эксперты расценили как неодобрение идеи Трампа. Позже представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия никогда не будет другом Соединённых Штатов. Эти слова многие аналитики расценили как «бунт» против президента.

Негативно высказались также лидеры верхней и нижней палат конгресса США. 24 июля спикер палаты представителей Пол Райан и глава сенатского большинства Митч Макконнелл (оба республиканцы) заявили, что президент Трамп может принимать российского коллегу в Белом доме, но выступать в конгрессе они Владимиру Путину не позволят.

  • Спикер палаты представителей Пол Райан и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл
  • Reuters
  • © Joshua Roberts
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Эксперты полагают, что перенос следующей встречи президентов России и США связан с запланированными на 6 ноября промежуточными выборами в конгресс, которые могут изменить расстановку сил в американском истеблишменте. На них будет переизбираться весь состав нижней палаты конгресса и треть сената. В этот день также пройдут губернаторские выборы в 36 из 50 штатов.

Дональду Трампу необходимо сосредоточиться на продвижении своих кандидатов, не отвлекаясь на подготовку саммита. В случае победы ему будет легче найти общий язык с российским коллегой и обеспечить выполнение договорённостей.

«После выборов будет другая реальность, которая позволит не просто вести переговоры, но и о чём-то договариваться, имея возможность эти договорённости исполнить», — отметил Коктыш.

  • Вид на Капитолий в Вашингтоне
  • Reuters
  • © Jose Luis Magana

По словам эксперта, приглашение Путина в США сразу после выборов также оказало бы медвежью услугу американскому лидеру, особенно в случае победы кандидатов, поддержанных Трампом. СМИ и демократы тут же начали бы подавать это как «победу Путина» и говорить, что Россия снова вмешалась в избирательный процесс. Поэтому было принято «благоразумное решение» развести по времени выборы и встречу с российским президентом.

Другие варианты

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«До промежуточных выборов встреча Путина и Трампа была бы контрпродуктивна», — полагает Домрин.

По мнению эксперта, вполне возможно, что следующий российско-американский саммит состоится не в Вашингтоне, тем более в нынешнем анонсе Джона Болтона ничего не говорилось о приглашении российского президента в США.

«Визит в Вашингтон был бы для России неоптимальным вариантом: на чужом поле трудно играть», — подчеркнул политолог.

Кирилл Коктыш также не исключает подобного варианта. По его словам, формат будущего российско-американского саммита во многом зависит от договорённостей внешнеполитических ведомств России и США. Пока это открытый вопрос.

Как отметил Александр Домрин, вполне можно ожидать, что российский и американский лидеры проведут переговоры на саммите G20 в Аргентине. К тому времени выборы в США уже пройдут — и политических издержек от приглашения президента России в Вашингтон можно будет избежать.

«Если говорить о проведении на нейтральной территории саммита, подобного встрече в Хельсинки, то его можно будет организовать после 1 января 2019 года, — утверждает политолог. — Но это не означает, что Трамп с Путиным не могут провести пару часов вместе на саммите «двадцатки».

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