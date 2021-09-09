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Бесконечная память: 12 городов получили звание «Город трудовой доблести»
09 сентября 2021, 20:55 • 20 • Политика
Перед саммитом БРИКС и переговорами с белорусским президентом Александром Лукашенко 9 сентября Владимир Путин провел заседание российского организационного комитета «Победа». Началось оно, однако, не с обсуждения исторической тематики, а с минуты молчания в связи с трагическими событиями, которые произошли накануне. Рано утром 8 сентября в девятиэтажном жилом доме по улице 28 Июня в Ногинске прогремел взрыв, в результате которого погибло семь человек, десятки пострадали. Днем в среду стало известно о гибели главы МЧС Евгения Зиничева.
— Вы знаете, что вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев, — начал Владимир Путин. — Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг — погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека.
Трагедия произошла в Красноярском крае. Министр пытался спасти сотрудника съемочной группы — режиссера Александра Мельника, который сорвался с утеса во время съемок. Оба погибли.
Евгений Зиничев родился в Петербурге в 1966 году. С конца 1980-х годов служил в органах государственной безопасности, затем перешел в органы государственной охраны РФ. В том числе работал в службе безопасности Владимира Путина. В 2014 году стал заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С осени 2016-го был заместителем директора ФСБ. В мае 2018 года возглавил министерство по чрезвычайным ситуациям; с того же года являлся членом Совета безопасности РФ. В 2020 году Зиничеву было присвоено звание генерала армии. 9 сентября президент подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации» генералу армии посмертно.
Александр Мельник — лауреат премии «Ника», известен, в частности, по фильмам «Новая земля» (2008 год) и «Территория» (2015 год). Уточняется, что он регулярно работал вместе с МЧС России.
Церемония прощания с министром состоится 10 сентября в здании НЦУКС МЧС России. Похороны Евгения Зиничева пройдут в Санкт-Петербурге.
Еще одна трагедия 8 сентября произошла в Московской области. В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске погибли семь человек.
— Прошу вас почтить минутой молчания память всех наших ушедших граждан, — сказал Владимир Путин.
После этого участники заседания перешли к решению рабочих вопросов. Владимир Путин, в частности, одобрил присвоение 12 городам звания «Город трудовой доблести». Это звание получат Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан, Бологое, Чита, Дзержинск и Кемерово. По словам президента, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.
— В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять, — уточнил глава государства.
Масштаб значимости подвига тыла в годы войны нельзя переоценить, добавил российский лидер.
— В пекле начавшейся войны в кратчайшие сроки на тысячи километров в глубь страны были эвакуированы и снова развернуты, перепрофилированы жизненно необходимые производства. Освоен, поставлен на конвейер выпуск новейших образцов оружия, боеприпасов, техники, многократно увеличены добыча сырья, поставки стратегических ресурсов и материалов, — рассказал президент.
Между тем глава государства вновь подчеркнул, что Россия никогда не допустит оправдания нацизма и людей, которые развязали крупнейший мировой конфликт.
— Мы помним и об уроках Второй мировой войны. И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим, — отметил он.
В России также никогда не позволят «забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм» предков, которые как на полях сражений, так и в глубоком тылу, добыли победу, добавил Владимир Путин.
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