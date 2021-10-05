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Бесконечная история про морковку и ослов: Генсек НАТО сделал намёк Украине и Грузии

05 октября 2021, 23:25  •  80 • Политика
Столтенберг заявил, что не знает, когда Украина и Грузия смогут вступить в НАТО, но это будет точно не завтра. "Бесконечная история про морковку и ослов", - комментирует Юлия Витязева.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг дипломатично ответил на вопрос о том, когда Украину и Грузию примут в Североатлантический Альянс. Он отметил, что это точно не произойдёт в ближайшее время.
Украина и Грузия последние несколько лет регулярно призывают принять их в военный блок для "защиты от России". Однако Запад лишь кормит Киев и Тбилиси обещаниями, не называя конкретных дат или условий.
Не могу сказать, когда это произойдет. Очевидно, что это не случится завтра,
- ответил Столтенберг на вопрос о вступлении Грузии и Украины в НАТО.
Бесконечная история про морковку и ослов,
- прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.
Напомним, что европейские политики гораздо менее дипломатично высказывались о членстве Украины и Грузии в НАТО и ЕС. Назывались сроки в десятки и более лет.

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