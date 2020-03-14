Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военных

Журналист издания Popular Mechanics недоумевает, как российские военные сумели найти ледовый лагерь американцев в Арктике. Временная база США появилась 4 марта в рамках учений Ice Exercise (IceX) 2020, причём не на заметном месте, а в 50 милях от материка.

Чтобы обнаружить лагерь Seadragon, необходимо было преодолеть бесконечные полярные участки, отмечает автор, и русские смогли это сделать.

На пятый день после того, как лагерь был установлен, вблизи закружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95.

При этом отмечается, что американская сторона не выказывала никаких возражений по этому поводу. Сообщается, что самолёты несколько часов покружили вблизи места дисклокации военных США в нейтральной зоне, а после покинули местность.

Журналист отмечает, что этот эпизод показателен: "Россия более чем способна найти американские войска даже в Арктике".

Ранее в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что истребители F-22 и CF-18 сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142 в районе Аляски.

Там указывали, что полёт совершён 9 марта, российские самолёты не входили в воздушное пространство США и Канады.

Позднее в Минобороны России сообщили, что два Ту-142 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта и строго соблюдали все международные правила использования воздушного пространства.