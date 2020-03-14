Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
«Мне это всё глубоко противно»: журналистка «Радио Свобода» рассказала об увольн...
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр,...
Главная / В мире

Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военных

14 марта 2020, 14:35  •  227 • В мире
СМИ сообщили о пролёте российских бомбардировщиков над лагерем США на Аляске. Автор издания Popular Mechanics задаётся вопросом, как российские военные сумели отыскать временную военную базу США. База в 50 милях от материка через бесконечные полярные участки, отмечает журналист и подчёркивает, что "отыскать" русские смогли уже на пятый день после появления отдалённой локации.
Журналист издания Popular Mechanics недоумевает, как российские военные сумели найти ледовый лагерь американцев в Арктике. Временная база США появилась 4 марта в рамках учений Ice Exercise (IceX) 2020, причём не на заметном месте, а в 50 милях от материка.
Чтобы обнаружить лагерь Seadragon, необходимо было преодолеть бесконечные полярные участки, отмечает автор, и русские смогли это сделать.
На пятый день после того, как лагерь был установлен, вблизи закружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95.
При этом отмечается, что американская сторона не выказывала никаких возражений по этому поводу. Сообщается, что самолёты несколько часов покружили вблизи места дисклокации военных США в нейтральной зоне, а после покинули местность.
Журналист отмечает, что этот эпизод показателен: "Россия более чем способна найти американские войска даже в Арктике".
Ранее в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что истребители F-22 и CF-18 сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142 в районе Аляски.
Там указывали, что полёт совершён 9 марта, российские самолёты не входили в воздушное пространство США и Канады.
Позднее в Минобороны России сообщили, что два Ту-142 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта и строго соблюдали все международные правила использования воздушного пространства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



227
Источник
Похожие новости
14 марта 2020, 01:35
"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посольства РФ и получил отпор
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из первых уст
14 марта 2020, 01:30
«Подогнать систему координат под реальность»: в МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
14 марта 2020, 00:30
«Политика односторонних действий»: почему Китай обвинил США в нарушении мирового порядка
14 марта 2020, 01:35
"Гениальные реформаторы": На фоне пандемии коронавируса Украина закрывает "инфекционки"
14 марта 2020, 03:35
Помпео готов "незамедлительно" снабжать Белоруссию нефтью
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко)
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
13 марта 2020, 08:35
Отсчет конца Украины, похоже, пошел
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
13 марта 2020, 09:30
«Мне это всё глубоко противно»: журналистка «Радио Свобода» рассказала об увольнении по обвинению в харассменте
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.