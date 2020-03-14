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Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военных
14 марта 2020, 14:35 • 227 • В мире
СМИ сообщили о пролёте российских бомбардировщиков над лагерем США на Аляске. Автор издания Popular Mechanics задаётся вопросом, как российские военные сумели отыскать временную военную базу США. База в 50 милях от материка через бесконечные полярные участки, отмечает журналист и подчёркивает, что "отыскать" русские смогли уже на пятый день после появления отдалённой локации.
Журналист издания Popular Mechanics недоумевает, как российские военные сумели найти ледовый лагерь американцев в Арктике. Временная база США появилась 4 марта в рамках учений Ice Exercise (IceX) 2020, причём не на заметном месте, а в 50 милях от материка.
Чтобы обнаружить лагерь Seadragon, необходимо было преодолеть бесконечные полярные участки, отмечает автор, и русские смогли это сделать.
На пятый день после того, как лагерь был установлен, вблизи закружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95.
При этом отмечается, что американская сторона не выказывала никаких возражений по этому поводу. Сообщается, что самолёты несколько часов покружили вблизи места дисклокации военных США в нейтральной зоне, а после покинули местность.
Журналист отмечает, что этот эпизод показателен: "Россия более чем способна найти американские войска даже в Арктике".
Ранее в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что истребители F-22 и CF-18 сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142 в районе Аляски.
Там указывали, что полёт совершён 9 марта, российские самолёты не входили в воздушное пространство США и Канады.
Позднее в Минобороны России сообщили, что два Ту-142 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта и строго соблюдали все международные правила использования воздушного пространства.
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