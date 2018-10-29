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Бесхозные посылки пустили в Израиле с молотка

29 октября 2018, 18:54  •  65 • В мире
В Израиле местная почтовая компания устроила аукцион, на котором распродает все посылки, которые больше полутора лет никто так и не забрал.
Израильская почтовая компания «Доар Исраэль» организовала необычный аукцион. Здесь решили пустить с молотка все те посылки, которые так и остались бесхозными в течение полутора лет. А некоторые лежат даже дольше.
Аукцион, как сообщает News.ru, пройдет в здании общественной администрации квартала а-Гива а-Царфатит в Иерусалиме.
Организаторы торгов обращают внимание участников на один важный момент: оплатить приобретенный лот можно будет лишь наличными деньгами. Банковские карты к оплате принимать не будут.
Кстати, поучаствовать в аукционе смогут лишь те, кому уже исполнилось 18 лет. А вот сами сотрудники почты и их родственники, по условиям проведения, ничего из выставленного на торги приобрести не смогут.

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