Бесхозные посылки пустили в Израиле с молотка

В Израиле местная почтовая компания устроила аукцион, на котором распродает все посылки, которые больше полутора лет никто так и не забрал.

Израильская почтовая компания «Доар Исраэль» организовала необычный аукцион. Здесь решили пустить с молотка все те посылки, которые так и остались бесхозными в течение полутора лет. А некоторые лежат даже дольше.

Аукцион, как сообщает News.ru, пройдет в здании общественной администрации квартала а-Гива а-Царфатит в Иерусалиме.

Организаторы торгов обращают внимание участников на один важный момент: оплатить приобретенный лот можно будет лишь наличными деньгами. Банковские карты к оплате принимать не будут.

Кстати, поучаствовать в аукционе смогут лишь те, кому уже исполнилось 18 лет. А вот сами сотрудники почты и их родственники, по условиям проведения, ничего из выставленного на торги приобрести не смогут.