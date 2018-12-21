|
Бешеный Пёс уходит: Трамп заявил об отставке главы Пентагона
21 декабря 2018, 14:24 • 43 • В мире
Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны страны Джеймса Мэттиса. Сам глава Пентагона объяснил свой уход с поста разногласиями с курсом главы Белого дома, отметив, что американскому лидеру лучше найти министра обороны, который бы разделял его взгляды. В Белом доме при этом отметили, что, несмотря на предстоящую в феврале отставку, Трамп и Мэттис, которого при назначении на должность называли Бешеным Псом, по-прежнему находятся в хороших отношениях. Эксперты отмечают, что уход главы Пентагона напрямую связан с объявленными накануне властями США планами вывода войск из Сирии и публикациями в американских СМИ о перспективах ухода американских военнослужащих из Афганистана.
Reuters © Yuri Gripas
Министр обороны США Джеймс Мэттис покинет свой пост в феврале 2019 года. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
«Генерал Мэттис уйдёт на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны», — написал Трамп в своём Twitter.
По его словам, «за время работы Джима (Мэттиса) был достигнут огромный прогресс, особенно в части закупки новых вооружений».
«Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы подтолкнуть союзников и другие страны к уплате своей доли военных обязательств», — отметил президент. Трамп поблагодарил Мэттиса за службу и добавил, что вскоре назовёт имя нового главы Пентагона.
Как сообщил источник агентства Reuters, Мэттис сам обратился к Трампу с просьбой об отставке в ходе персональной встречи в четверг, 20 декабря.
Он также написал президенту письмо с прошением об отставке, в котором объяснил своё решение тем, что Трампу следует найти на пост министра обороны человека, взгляды которого были бы ближе к его собственным.
Мэттис также отметил, что гордится достигнутым за два года на посту главы Пентагона.
«Наши войска продолжают демонстрировать способности, необходимые, чтобы одержать верх в конфликте и поддержать сильное влияние США в мире», — написал министр обороны США.
Кроме того, он подчеркнул важность «уникальной и всеохватывающей системы альянсов и партнёрских отношений», в которой состоит США.
«Как и вы, я с самого начала говорил, что Вооружённые силы США не должны быть полицейскими мира. Напротив, мы должны использовать все инструменты американской мощи для обеспечения совместной обороны, в том числе путём демонстрации лидерства перед нашими альянсами», — говорится в письме Мэттиса Трампу.
Вместе с тем министр выступил с критикой России и Китая, упрекнув эти страны в попытках «сформировать мир, согласующийся с их авторитарной моделью».
«Очевидно, что Китай и Россия, например, хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью: получить право вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности для продвижения собственных интересов за счёт своих соседей, Америки и наших союзников» — заключил Мэттис.
«Мэттис — отголосок прошлого»
Джеймс Мэттис, 68-летний уроженец штата Вашингтон, начал военную службу в корпусе Морской пехоты США в возрасте 18 лет. Впоследствии, уже в звании бригадного генерала, он командовал оперативно-тактической группой в ходе операции «Несокрушимая свобода», начатой в ответ на теракт 11 сентября 2001 года.
В 2003 году Мэттис командовал морскими пехотинцами во время вторжения коалиционных сил в Ирак, участвовал в битве за Фаллуджу. До назначения на пост министра обороны он служил в Центральном командовании США, которое отвечает за Ближний Восток и Центральную Азию.
Мэттису, вероятно, было непросто работать с Трампом, учитывая особенности стиля президента, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Мэттису, как и многим другим, трудно подстраиваться под стиль Трампа — амбициозный, экстраординарный стиль управлению транснациональной корпорацией. Мэттис — отголосок прошлого, как Тиллерсон, например, — это люди-реалисты в отношении формирования внешнеполитического курса», — считает эксперт.
Он предположил, что Трамп может подбирать лояльных людей, схожих с ним в оценке ситуации.
«Происходит радикализация администрации Трампа — пришли Помпео и Болтон. Трамп меняет людей на тех, которые к нему лояльны, а не на тех, кто имеет свою независимую точку зрения. Мэттис любит продумывать, осмысливать непредсказуемые результаты, и это затрудняет его нахождение в составе администрации. Разговоры об отставке шли не один месяц», — заключил Блохин.
«Был островком стабильности»
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что, несмотря на отставку, Трамп и Мэттис по-прежнему находятся в хороших отношениях.
«У него (Мэттиса. — RT) и президента хорошие отношения, но иногда они расходятся во мнениях. И подобное обстоятельство не означает, что хороших отношений не может быть. Он (Мэттис. — RT) подробно объяснил, почему уходит со своего поста», — сказала Сандерс в эфире NBC.
Она отметила, что президент испытывает большое уважение к Мэттису и тот намерен оставаться в должности министра обороны ещё два месяца. «Я полагаю, что это отличный индикатор того, как они сотрудничают», — сказала Сандерс.
При этом некоторые сенаторы США негативно отреагировали на заявление Мэттиса об уходе. Республиканец Марко Рубио высказал в своём Twitter мнение, что Белый дом движется по внешнеполитическому пути, который может иметь тяжёлые последствия.
В свою очередь, демократ Марк Уорнер назвал уход главы Пентагона «пугающим». «Мэттис был островком стабильности в хаосе администрации Трампа. Как мы убедились на примере бессистемного подхода президента в Сирии, наша оборона слишком важна, чтобы вверять её беспорядочным прихотям президента», — считает Уорнер.
Демократ Эрик Суолвелл сказал в эфире CNN, что «соглашался не с каждым решением Мэттиса, но глава Пентагона всегда был ограничивающей президента силой, мешающей проявлению его худших инстинктов».
В то же время советник Трампа Стивен Миллер отметил, что отставке Мэттиса уделяется слишком много внимания.
«СМИ, которые истерично реагируют на уход Джеймса Мэттиса, — это во многих случаях те же СМИ и политики, которые приветствовали начало нашей страной войны в Ираке, что впоследствии обернулось полной катастрофой», — отметил он в эфире телеканала CNN.
Разногласия по поводу Сирии и Афганистана
Эксперты прямо связывают уход Мэттиса с объявленными накануне Дональдом Трампом планами о выводе войск из Сирии и публикациями в американских СМИ о перспективах ухода американских военнослужащих из Афганистана.
«Отставка последовала сразу же после объявления Трампом о выводе американского контингента из Сирии, Мэттис с этим был категорически не согласен. Также появились сообщения о том, что Трамп хочет в ближайшее время в два раза сократить численность американских войск в Афганистане», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
При этом эксперты не исключают возможности кризиса в самой администрации Трампа, где Мэттис считался одной из ключевых системообразующих фигур.
«Может быть, такие, как Мэттис, требовали более активной и агрессивной политики США и в отношении Китая, Северной Кореи, России. Возможно, возникло сложное психологическое состояние, когда Трамп оказался сдерживающим фактором», — отметил Васильев.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством»* в Сирии, что, по его словам, было единственной целью пребывания в арабской республике американских войск во время его президентства.
Трамп поручил осуществить «всеобщий и быстрый» вывод военнослужащих из САР. По официальным данным, на территории Сирии дислоцирован военный контингент США численностью примерно 2 тыс.
«Выход из Сирии не был неожиданным. Я проводил кампанию многие годы, и шесть месяцев назад, когда я публично хотел это сделать, я согласился остаться подольше. Россия, Иран, Сирия и другие являются местным врагом ИГ*. Мы выполняли там работу. Время возвращаться домой и восстанавливаться», — заявил Трамп.
Также президент выразил сомнение, что США «хотят быть полицейским» на Ближнем Востоке, «тратя жизни и триллионы долларов на защиту других, которые в большинстве случаев этого не ценят».
Также издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщало, что США могут в ближайшие месяцы вывести из Афганистана около половины 14-тысячного контингента военных.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
17 декабря 2018, 04:56
|
21 декабря 2018, 01:39
|
19 декабря 2018, 10:24
|
20 декабря 2018, 22:24
|
20 декабря 2018, 20:39
|
15 декабря 2018, 02:24
|
20 декабря 2018, 09:09