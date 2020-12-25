Беседа "жабы с гадюкой": Ходорковский, Чубайс и немножко нервно

Автор:

Аля Самитова

Каждое интервью, взятое украинским журналистом Дмитрием Гордоном, становится событием. Но исключительно скандальным. Умеет бывший торговец "волшебными пирамидками" устраивать хайп. Этим, собственно, и живёт. На днях "гостем" Дмитрия стал экс-глава ЮКОСа, недавний сиделец, а ныне самопровозглашённый лидер несистемной оппозиции Михаил Ходорковский. Ради возможности побеседовать с человеком, некогда попытавшимся оптом скупить российский парламент (да что там парламент – целый регион некогда пытался прибрать к рукам), Гордон отправился в Лондон. Как ему удалось обойти все "ковидные" ограничения, можете даже не спрашивать: ради высокой цели борьбы с Россией и не то позволят.

Ельцин был великим человеком

Конечно, Гордон не обошёл своим вниманием тему "посадки" Ходорковского. И тут мы снова услышали старую легенду – экс-владелец ЮКОСа пострадал, оказывается, не из-за грязной налоговой "оптимизации", не из-за вывода капиталов за рубеж и даже не из-за откровенного воровства нефти. Всё дело в том, что Ходорковский отказался стать "кошельком" для властей. "И после этого меня посадили", – заявил он.

Дальше Ходорковский поделился своим взглядом на Ельцина, и зритель смог узнать, что именно он был "великим человеком, настоящим русским царём, великодушным к своим врагам", который даже прислушивался к мнению самого Ходорковского (и этим, понятное дело, "отличался от Путина"). А вот все остальные "всё в системе гробили".

Чубайс брал взятки у олигархов

Ходорковский неожиданно признался в том, что давал взятки. Речь шла о 3 миллионах долларов, которые бизнесмены под самые президентские выборы 1996 года заплатили Анатолию Чубайсу за организацию встречи с Борисом Ельциным, чтобы убедить того в недопустимости переноса выборов и запрета КПРФ.

Заплатили – и встреча состоялась,

– спокойно произнёс Ходорковский, чем вызвал удивлённую реплику Гордона: "Вот так всё просто?"

Но как же так? Ведь в начале интервью он чуть ли не изображал из себя этакого мессию антикоррупционной кампании, которую якобы ведёт российская оппозиция. Да и в начале 2000-х он вроде бы выступал в рядах тех бизнесменов, которые "требовали ликвидировать коррупцию". А тут – оп, да Ходорковский сам замазан ровно тем же?

Анатолий Чубайс подобного обвинения не стерпел и разразился гневной отповедью на своей странице в Facebook, потребовав от бизнесмена извинений. По его версии, всё было иначе. Встреча бизнесменов с Ельциным действительно состоялась, только разговор на ней шёл исключительно о предвыборной кампании:

Бизнес предложил поддержку, но прямо сказал о том, что вся предвыборная кампания провалена и её надо делать заново. Я потребовал от бизнеса включить в бюджет кампании три миллиона долларов на финансирование созданного мной её штаба. Бизнес согласился, на эти цели средства и были потрачены.

Гнев Чубайса выглядел вполне праведным. Тем не менее вся эта история о взятке только подтвердила давно известное: выборы первого и "самого демократичного" президента Ельцина поддерживались при помощи чёрной кассы в интересах конкретных бизнес-структур. Нам же, сторонним наблюдателям этого скандальчика двух "отпетых мошенников", всё это кажется милой встречей жабы и гадюки. Так что пусть тешатся.

Революционерам нужны инвестиции

Зашла речь и о том, что, как предполагается, Ходорковский вкладывает свои капиталы в поддержку "оранжевого сценария" в России. На прямой вопрос, заданный Гордоном, бизнесмен, захлопав глазами, заявил: "Неправда!" – мол, невозможно вкачать миллиарды в авторитарную страну, где президент этого не хочет.

Гордон ответом удовлетворился, а нам остаётся удивляться: Михал Борисыч, ну как же "невозможно"? Вы же, голубчик, только этим и занимаетесь. Вспомните хотя бы про подконтрольные вам "оппоСМИ"? Уж не говоря про остальные ваши телодвижения, которые вы делаете с известной всем целью.

Не убили, потому что приказа не было

С некоторых пор тема "постоянной слежки" стала популярной у оппозиционеров. И конечно, Ходорковский не подхватить её не мог. А то как-то несолидно получается: за Навальным следят аж четыре года подряд, а за Ходорковским – нет? Никому не нужен, что ли?.. И в интервью Михал Борисыч заявляет:

Здесь приходят замечательные товарищи... Во время, надо заметить, локдауна. И демонстративно фотографируют мой офис [в Лондоне]. Представляющие наши службы товарищи приходят. Они временами бродят за мной от моего дома до работы.

А для чего "товарищи бродят"? Разве вы не догадались? Ходорковского тоже планируют отравить или ещё как-то расправиться. Ведь его "драка" с российскими властями продолжается и "всё может кончиться реальным расстрелом".

Я знаю: если будет приказ, они его, конечно, исполнят. Мне это в своё время один генерал напрямую сказал: "Мы вас не убили, потому что приказа нет. А вот будет приказ – конечно сделаем".

Но это бизнесмена не пугает, поэтому он и дальше продолжит свою непримиримую "борьбу с режимом": "Для меня только так жизнь и существует".

"Барак Обамы" – "Ну, типа"

С юмором что у Ходорковского, что у Гордона всё неоднозначно: один изображает шутку, другой напрягается и не понимает. Когда собеседники перешли к обсуждению отсидки бизнесмена, Гордон задал вопрос, в каких условиях это происходило. Ходорковский ответил: "Барак", а журналист добавил: "Обама".

Смысл реплики до олигарха дошёл не сразу, и это отразилось на его лице: выражение стало очень напряжённым. Спустя несколько мгновений, видимо, осмыслив услышанное, Михал Борисыч выдал: "Ну, типа". Прозвучало очень ёмко и глубокомысленно.

Ситуация с "шуткой" испортила всё впечатление от интервью и мгновенно разошлась на мемы: нынешним пользователям только попадись на язык – нарисуют такое, что не скоро забудется. Не то что само интервью, о котором через некоторое время просто не вспомнят.

А кто спрашивает?

Впрочем, таких неловких моментов у известного скандального журналиста, владельца журнала с откровенным жёлтым оттенком "Бульвар Гордона", а в недавнем прошлом монополиста "целительского" рынка Украины немало. Вот об этом моменте в его славной биографии стоит поговорить отдельно, ведь благодаря ему за Гордоном когда-то закрепилась слава мошенника и даже афериста.

В 90-е годы Дмитрий Гордон организовал центр народной медицины с довольно банальным и одновременно многозначительным названием – "Доля". Под крышей центра он собрал "настоящих профессионалов" обмана – экстрасенсов, гадалок, целителей, парапсихологов и прочих мутных специалистов.

Причём вся эта команда фактически батрачила на Гордона – по данным СМИ, он получал до 70% от всей выручки центра. Из-за этого целители устраивали бунты и пытались вырваться из-под опеки. А сделать это было непросто. Гордон "бунтарям" мстил: в своём бульварном листке он публиковал компрометирующие "расследования", а тех, кто всё-таки смог выйти из-под крыши центра, называл "шайкой проходимцев".

В ответ подавались иски за клевету, некоторые процессы даже были выиграны, но Гордон никогда принципиально не платил по искам. В результате долгов скопилось настолько много, что ему пришлось продать первый "Бульвар".

Отправлял Гордон своих "батраков" и в Россию, как он тогда говорил, "на жатву". Некоторые из них попадали в поле зрения российских правоохранителей, что порой заканчивалось арестами и обвинениями в мошенничестве.

Следующей крупной аферой Гордона стало распространение "пирамидок от рака", реклама которых поражала своим цинизмом. Пирамидки "ю-шинсе", сделанные из самого обычного металла, он описывал как "лучшее средство для борьбы с раком", гарантирующее 100-процентный результат. Гордону и его рекламе поверили сотни тысяч людей. Сколько из них умерло, ожидая волшебного эффекта, вместо того чтобы лечиться, неизвестно. Но сам Гордон на этой афере почти сказочно разбогател, получив свой первый миллион долларов.

Однако совесть Дмитрия не мучает: зачем эмоции в "бизнесе"? Теперь он продолжает врать с экрана, двинулся в политику, поначалу пристроился к сторонникам Евромайдана, а потом вдруг неожиданно осознал, что "революция гидности" была огромной ошибкой. Но угадайте, кто виноват в том, что люди скакали на майдане и свергали власть? Американцы? Ничуть не бывало, они "ребята милые и наивные". По версии Гордона, всё сделала Россия.

Ах, я забыла о ещё одном "сказочном" качестве Гордона: он любит заниматься "совершенно точными" пророчествами. Конечно, все они о России. Вот некоторые из них: "Крымский мост никогда не построят", "Чемпионата мира в России не будет". Короче говоря, ничего у России не получится, утверждает Гордон.

И ведь находятся оптимисты, которые до сих пор ждут сбычи этих мечт.