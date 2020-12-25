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Беседа "жабы с гадюкой": Ходорковский, Чубайс и немножко нервно
25 декабря 2020, 14:05 • 138 • Политика
Слушать, что рассказывают враги в интервью друг другу, полезно. Очень часто противно, но необходимо. Потому что они проговариваются.
Автор:
Аля Самитова
Каждое интервью, взятое украинским журналистом Дмитрием Гордоном, становится событием. Но исключительно скандальным. Умеет бывший торговец "волшебными пирамидками" устраивать хайп. Этим, собственно, и живёт. На днях "гостем" Дмитрия стал экс-глава ЮКОСа, недавний сиделец, а ныне самопровозглашённый лидер несистемной оппозиции Михаил Ходорковский. Ради возможности побеседовать с человеком, некогда попытавшимся оптом скупить российский парламент (да что там парламент – целый регион некогда пытался прибрать к рукам), Гордон отправился в Лондон. Как ему удалось обойти все "ковидные" ограничения, можете даже не спрашивать: ради высокой цели борьбы с Россией и не то позволят.
Ельцин был великим человеком
Конечно, Гордон не обошёл своим вниманием тему "посадки" Ходорковского. И тут мы снова услышали старую легенду – экс-владелец ЮКОСа пострадал, оказывается, не из-за грязной налоговой "оптимизации", не из-за вывода капиталов за рубеж и даже не из-за откровенного воровства нефти. Всё дело в том, что Ходорковский отказался стать "кошельком" для властей. "И после этого меня посадили", – заявил он.
Дальше Ходорковский поделился своим взглядом на Ельцина, и зритель смог узнать, что именно он был "великим человеком, настоящим русским царём, великодушным к своим врагам", который даже прислушивался к мнению самого Ходорковского (и этим, понятное дело, "отличался от Путина"). А вот все остальные "всё в системе гробили".
Чубайс брал взятки у олигархов
Ходорковский неожиданно признался в том, что давал взятки. Речь шла о 3 миллионах долларов, которые бизнесмены под самые президентские выборы 1996 года заплатили Анатолию Чубайсу за организацию встречи с Борисом Ельциным, чтобы убедить того в недопустимости переноса выборов и запрета КПРФ.
– спокойно произнёс Ходорковский, чем вызвал удивлённую реплику Гордона: "Вот так всё просто?"
Но как же так? Ведь в начале интервью он чуть ли не изображал из себя этакого мессию антикоррупционной кампании, которую якобы ведёт российская оппозиция. Да и в начале 2000-х он вроде бы выступал в рядах тех бизнесменов, которые "требовали ликвидировать коррупцию". А тут – оп, да Ходорковский сам замазан ровно тем же?
Анатолий Чубайс подобного обвинения не стерпел и разразился гневной отповедью на своей странице в Facebook, потребовав от бизнесмена извинений. По его версии, всё было иначе. Встреча бизнесменов с Ельциным действительно состоялась, только разговор на ней шёл исключительно о предвыборной кампании:
Гнев Чубайса выглядел вполне праведным. Тем не менее вся эта история о взятке только подтвердила давно известное: выборы первого и "самого демократичного" президента Ельцина поддерживались при помощи чёрной кассы в интересах конкретных бизнес-структур. Нам же, сторонним наблюдателям этого скандальчика двух "отпетых мошенников", всё это кажется милой встречей жабы и гадюки. Так что пусть тешатся.
Революционерам нужны инвестиции
Зашла речь и о том, что, как предполагается, Ходорковский вкладывает свои капиталы в поддержку "оранжевого сценария" в России. На прямой вопрос, заданный Гордоном, бизнесмен, захлопав глазами, заявил: "Неправда!" – мол, невозможно вкачать миллиарды в авторитарную страну, где президент этого не хочет.
Гордон ответом удовлетворился, а нам остаётся удивляться: Михал Борисыч, ну как же "невозможно"? Вы же, голубчик, только этим и занимаетесь. Вспомните хотя бы про подконтрольные вам "оппоСМИ"? Уж не говоря про остальные ваши телодвижения, которые вы делаете с известной всем целью.
Не убили, потому что приказа не было
С некоторых пор тема "постоянной слежки" стала популярной у оппозиционеров. И конечно, Ходорковский не подхватить её не мог. А то как-то несолидно получается: за Навальным следят аж четыре года подряд, а за Ходорковским – нет? Никому не нужен, что ли?.. И в интервью Михал Борисыч заявляет:
А для чего "товарищи бродят"? Разве вы не догадались? Ходорковского тоже планируют отравить или ещё как-то расправиться. Ведь его "драка" с российскими властями продолжается и "всё может кончиться реальным расстрелом".
Но это бизнесмена не пугает, поэтому он и дальше продолжит свою непримиримую "борьбу с режимом": "Для меня только так жизнь и существует".
"Барак Обамы" – "Ну, типа"
С юмором что у Ходорковского, что у Гордона всё неоднозначно: один изображает шутку, другой напрягается и не понимает. Когда собеседники перешли к обсуждению отсидки бизнесмена, Гордон задал вопрос, в каких условиях это происходило. Ходорковский ответил: "Барак", а журналист добавил: "Обама".
Смысл реплики до олигарха дошёл не сразу, и это отразилось на его лице: выражение стало очень напряжённым. Спустя несколько мгновений, видимо, осмыслив услышанное, Михал Борисыч выдал: "Ну, типа". Прозвучало очень ёмко и глубокомысленно.
Ситуация с "шуткой" испортила всё впечатление от интервью и мгновенно разошлась на мемы: нынешним пользователям только попадись на язык – нарисуют такое, что не скоро забудется. Не то что само интервью, о котором через некоторое время просто не вспомнят.
А кто спрашивает?
Впрочем, таких неловких моментов у известного скандального журналиста, владельца журнала с откровенным жёлтым оттенком "Бульвар Гордона", а в недавнем прошлом монополиста "целительского" рынка Украины немало. Вот об этом моменте в его славной биографии стоит поговорить отдельно, ведь благодаря ему за Гордоном когда-то закрепилась слава мошенника и даже афериста.
Причём вся эта команда фактически батрачила на Гордона – по данным СМИ, он получал до 70% от всей выручки центра. Из-за этого целители устраивали бунты и пытались вырваться из-под опеки. А сделать это было непросто. Гордон "бунтарям" мстил: в своём бульварном листке он публиковал компрометирующие "расследования", а тех, кто всё-таки смог выйти из-под крыши центра, называл "шайкой проходимцев".
В ответ подавались иски за клевету, некоторые процессы даже были выиграны, но Гордон никогда принципиально не платил по искам. В результате долгов скопилось настолько много, что ему пришлось продать первый "Бульвар".
Отправлял Гордон своих "батраков" и в Россию, как он тогда говорил, "на жатву". Некоторые из них попадали в поле зрения российских правоохранителей, что порой заканчивалось арестами и обвинениями в мошенничестве.
Однако совесть Дмитрия не мучает: зачем эмоции в "бизнесе"? Теперь он продолжает врать с экрана, двинулся в политику, поначалу пристроился к сторонникам Евромайдана, а потом вдруг неожиданно осознал, что "революция гидности" была огромной ошибкой. Но угадайте, кто виноват в том, что люди скакали на майдане и свергали власть? Американцы? Ничуть не бывало, они "ребята милые и наивные". По версии Гордона, всё сделала Россия.
Ах, я забыла о ещё одном "сказочном" качестве Гордона: он любит заниматься "совершенно точными" пророчествами. Конечно, все они о России. Вот некоторые из них: "Крымский мост никогда не построят", "Чемпионата мира в России не будет". Короче говоря, ничего у России не получится, утверждает Гордон.
И ведь находятся оптимисты, которые до сих пор ждут сбычи этих мечт.
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