Беседа Путина и Меркель несколько вышла за намеченные заранее рамки

По словам пресс-секретаря президента России, лидеры России и Германии провели обстоятельный разговор по темам, «в целом» обозначенным перед его началом.

Длившиеся три часа переговоры лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель были «очень обстоятельными». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Судя по словам представителя Кремля, беседа не строго уложилась в намеченные до переговоров рамки. По крайней мере, об этом свидетельствует его оговорка о том, что разговор шел «в целом» по тем темам, которые были озвучены перед началом переговоров в ходе совместной пресс-конференции двух лидеров.

«Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера», - сказал Песков представителям прессы, имея в виду предшествовавшее встрече совместное заявление двух лидеров.