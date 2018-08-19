Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин и Меркель обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс
Песков охарактеризовал переговоры Путина и Меркель как обстоятельные и детальные
В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр
Трамп выложил видеообращение и рассказал о «потрясающей встрече» с Путиным
Главная / Политика

Беседа Путина и Меркель несколько вышла за намеченные заранее рамки

19 августа 2018, 09:54  •  74 • Политика
По словам пресс-секретаря президента России, лидеры России и Германии провели обстоятельный разговор по темам, «в целом» обозначенным перед его началом.
Длившиеся три часа переговоры лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель были «очень обстоятельными». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Судя по словам представителя Кремля, беседа не строго уложилась в намеченные до переговоров рамки. По крайней мере, об этом свидетельствует его оговорка о том, что разговор шел «в целом» по тем темам, которые были озвучены перед началом переговоров в ходе совместной пресс-конференции двух лидеров.
«Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера», - сказал Песков представителям прессы, имея в виду предшествовавшее встрече совместное заявление двух лидеров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

74
Источник
Похожие новости
19 августа 2018, 07:54
Российские дипломаты экстренно посетили Марию Бутину после ее перевода в новую тюрьму
19 августа 2018, 01:24
Песков охарактеризовал переговоры Путина и Меркель как обстоятельные и детальные
18 августа 2018, 12:24
Евкуров пообещал "пахать" и "стремиться к прорыву" в случае избрания его главой Ингушетии

19 августа 2018, 09:54
Беседа Путина и Меркель несколько вышла за намеченные заранее рамки
19 августа 2018, 09:54
Трамп выложил видеообращение и рассказал о «потрясающей встрече» с Путиным
18 августа 2018, 20:54
Пентагон потратит 480 млн долларов на разработку аналога российского «Кинжала»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
19 августа 2018, 00:09
Американцы на Каспии: хрен там плавал (Анна Сочина)
19 августа 2018, 00:09
Эрдоган заявил о старте работ по созданию канала между Черным и Средиземным морем
19 августа 2018, 00:09
Снимем санкции при одном условии: чего ФРГ хочет от России
19 августа 2018, 03:24
Путин констатировал отсутствие прогресса в урегулировании кризиса на Украине
19 августа 2018, 00:09
Русский вертолетчик рассказал о «воздушном сафари» на сирийских террористов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 августа 2018, 14:09
Порошенко подписал закон о запрете взыскания Россией средств с «Укроборонпрома»
13 августа 2018, 20:39
Саакашвили рассказал о порнозаработке президента Украины Порошенко
14 августа 2018, 15:54
На Украине зафиксировали резкое снижение производства автомобилей
13 августа 2018, 02:56
С политзаключенными - беда...
15 августа 2018, 11:09
Ротшильд объявил конец глобальной модели мира
15 августа 2018, 05:09
Журналист рассказал, как КПП на границе с Крымом дискредитирует Украину
12 августа 2018, 13:39
Обидно, что наши любимые артисты, ради прибыли, готовы предать 2,5 миллионов крымчан: В Крыму прокомментировали слова Лаймы Вайкуле о полуострове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.