Беседа фантаста с мечтателем в Кремле

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Тринадцатого августа 1946 года скончался английский писатель Герберт Джордж Уэллс.

Автор известных научно-фантастических романов "Машина времени", "Человек-невидимка", "Война миров". Он приезжал в Россию, встречался с Лениным и Сталиным. Эти беседы организовал Максим Горький. Уэллса с пролетарским писателем связывали не только левые взгляды, но и женщина – Мария Игнатьевна Закревская-Бенкендорф. Близкие звали ее "Мура". Авантюристка, тройной агент – ОГПУ, британской и германской разведок. Долгие годы Мура была секретарем и любовницей Горького, а затем сошлась с Гербертом Уэллсом. Горький и устроил встречу английского фантаста с Лениным в Кремле 6 октября 1920 года.

© РИА Новости / РИА Новости Английский писатель Герберт Уэллс

Внешне Ильич напомнил Уэллсу Артура Бальфура, британского консерватора, ярого антикоммуниста и одного из организаторов интервенции в Советскую Россию. "Я ожидал встретить марксистского начетчика, с которым мне придется вступить в схватку, но ничего подобного не произошло... Разговаривая с Лениным, я понял, что коммунизм, несмотря на Маркса, все-таки может быть огромной творческой силой", – писал Уэллс.

Он назвал Ленина "кремлевским мечтателем", после того как вождь рассказал фантасту о масштабном плане электрификации России. Уэллс считал это фантастикой, даже похлеще своих произведений. Писал: реализовать подобное невозможно "в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасли торговля и промышленность".

На что Ильич бодро заметил: "Приезжайте снова через десять лет и посмотрите, что сделано в России за это время".

Вернувшись в Британию, фантаст опубликовал книгу "Россия во мгле".

© РИА Новости / Евгений Халдей Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин

В следующий раз он приехал в СССР почти 14 лет спустя. 23 июля 1934 года его принял все в том же Кремле Сталин. Уэллс писал: "Я сознаюсь, что подходил к Сталину с некоторым подозрением и предубеждением... Я ожидал встретить безжалостного, жестокого доктринера и самодовольного грузина-горца... Все смутные слухи, все подозрения для меня перестали существовать навсегда после того, как я поговорил с ним несколько минут. Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного; в нем нет ничего темного и зловещего, и именно этими его качествами следует объяснить его огромную власть в России".

Ну что ж! Сталин умел убеждать в своей правоте не только фантастов, но и переигрывал многих маститых политиков Запада. Однако Уэллс все-таки хорошо разбирался в основных законах глобальной политики. В конце беседы он сказал Сталину: "В настоящее время во всем мире имеются только две личности, к мнению, к каждому слову которых прислушиваются миллионы: Вы и Рузвельт. Другие могут проповедовать сколько угодно, их не станут ни печатать, ни слушать".

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik