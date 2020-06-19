Берём пример с Британии: Корнилов рассказал о возможном выходе России из Совета Европы

Незадолго до голосования по внесению поправок в Конституцию РФ Венецианская комиссия попыталась заранее нивелировать одну из них - которая делает основной закон России более приоритетным для выполнения, чем международное законодательство.

По словам Корнилова, этот вопрос очень беспокоит Запад, поскольку в случае принятия поправок Россия получит возможность не исполнять решения ЕСПЧ. Политолог отметил, что, будучи членом Совета Европы, Россия обязана выполнять решения Европейского суда по правам человека, несмотря на его ангажированность и политизированность. Если поправки будут приняты, то Москве придётся выбирать между сохранением членства в СЕ и собственной Конституцией. И вряд ли выбор падёт на первый вариант.

"В результате выхода из Совета Европы Россия всего лишь лишится одной из многих международных площадок, а вот Запад утратит удобный инструмент для манипуляций.

Надо понимать, что фактически выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ станет таким водоразделом. Европа надеется использовать этот рычаг против России и дальше, о чём она прямо говорит", - отметил Корнилов.

Политолог призвал Москву брать пример с Великобритании, которая вышла из состава Евросоюза и сейчас обсуждает возможность выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ.