Берут за Горловку

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Стратегический город

В последние недели на и без того постоянно «теплой» линии соприкосновения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армий ДНР/ЛНР стало по-настоящему жарко. «Мы зафиксировали практически 7,7 тыс. нарушений режима прекращения огня. В отдельные дни уровень насилия напоминал этап конфликта, который, как мы думали, остался в прошлом», — заявил 21 мая первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Украинские силы предприняли наступательные операции в различных участках линии соприкосновения, причем не только да оккупации «серой зоны (нейтральной территории между позициями сторон). Особенное внимание они уделили Горловке, которая не только подверглась артиллерийским ударам, но и стала объектом полномасштабного танкового наступления. «Горловка — ключ ко всему фронту, ибо разваливает «ДНР» и «ЛНР» пополам», — объясняет смысл цели украинский эксперт Алексей Арестович. Именно поэтому «всего против нас на горловском направлении действуют 10 тысяч человек, они активно применяют артиллерию, в том числе калибра 122 и 120 мм, что запрещено Минскими соглашениями», — говорит представитель армии Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

В ДНР уверяют, что такая концентрация войск Украине пока не помогла. По словам Эдуарда Басурина, все планы ВСУ по захвату Горловки оказались не просто безуспешными, но и чрезмерно затратными. Украинская сторона потеряла несколько десятков человек только убитыми, не говоря уже о множестве раненых и потерянных единицах техники (включая и современные оружейные системы, поставленные Киеву из-за рубежа). Есть потери и среди армии ДНР — как погибшие, так и как минимум трое взятых в плен. И это уже не говоря о регулярно гибнущих от обстрелов мирных жителей.

К сожалению, локальное военное поражение украинской стороны не приведет к прекращению её наступательных действий. Более того, стратегически у ВСУ сохраняются определённые преимущества. Киев обладает инициативой, может выбирать как направление атак, так и их масштабность, а также не считаться с потерями. Наконец, сам по себе захват «серых зон» усиливает позиции Украины, поскольку позволяет ей постоянно держать в прицеле инфраструктуру вокруг той же Горловки.

Разбаловали

Ситуационное преимущество украинской стороны объясняется рядом моментов. Во-первых, принципиальной заинтересованностью украинского руководства в постоянном нагнетании напряжения, а значит меньшей чувствительностью к потерям. Петр Порошенко элементарно бросает жизни своих и чужих солдат в топку собственного рейтинга. На носу уже президентские выборы, а президент не сумел зарекомендовать себя ни как эффективный реформатор (про борьбу с коррупцией на Украине сейчас можно говорить либо плохо, либо никак), ни как лидер, способный добиться уважения Запада. Вот хозяин Банковой и пытается набрать висты за счет военных побед над «пророссийскими террористами» и возвращения «оккупированных территорий».

Поставок американских «джавелинов» тут недостаточно — нужны реальные успехи. Собственно, захват «серых зон» и позиционируется как такие успехи, возвращение территорий, и ради этого украинская сторона морально готова нести потери.

Во-вторых, свобода действий украинского президента объясняется его верой в то, что ему за это ничего не будет. По сути ситуация в Горловке стала, к сожалению, логичным следствием предыдущих провокаций Петра Порошенко, которые остались без должного и жесткого ответа. Киев, не ощущая приближение к красным линиям, постоянно переводит эскалацию ситуации в Донбассе на новый уровень. Более того, украинская сторона искренне считает, что чем ближе подходит 14 июня (открытие Чемпионата мира по футболу), тем больше у России связаны руки в плане ответных действий. Как они, например, были связаны во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Москва действительно не хочет эскалации конфликта. Попытки отрезвить Порошенко через существующие явные и неявные переговорные форматы, судя по всему, провалились. Сейчас россияне надеются на то, что Петра Алексеевича урезонят его внешние партнеры.

Однако влияние европейских стран на Киев сравнительно невелико (да и не до Украины сейчас Брюсселю), а задачи американцев далеки от мирных, что и демонстрирует спецпосланник президента США Курт Волкер во время своих выступлений по украинской тематике. «Подыгрывая милитаристскому настрою Киева и открыто лоббируя идею поставок туда летальных вооружений, что безусловно не принесет мира и разрешения ситуации, господин Волкер не только подливает масла в огонь, но и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта, — возмущается представитель российского МИД Мария Захарова. — Поддержка Волкером действий Киева воспринимается украинскими властями как очевидная индульгенция на военные авантюры».

Россия вслед за подписанием «Минска 2» обозначила свою роль в качестве его гаранта, и все годы конфликта стремится не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в самопровозглашенных республиках. В Киеве, очевидно, ждут сейчас от российской стороны шагов, которых с большой долей вероятности от нее не последует. Ну а если все же последуют, то тогда, как говорится, никому мало не покажется.

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